132 lexime

Nga ora në sekondë: Si të dhënat në kohë reale dhe AI po rishikojnë huamarrjen e makinave në mbarë botën

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/09
featured image - Nga ora në sekondë: Si të dhënat në kohë reale dhe AI po rishikojnë huamarrjen e makinave në mbarë botën
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesMëso më shumë

KOMENTE

avatar

VARUR TAGS

machine-learning#real-time-auto-lending#ai-in-financial-services#self-healing-databases#adaptive-snapshot-frequency#real-time-data-pipelines#apache-kafka-auto-finance#loan-approval-ai#good-company

KY ARTIKU U PARAQIT NË

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories