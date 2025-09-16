Histori e re 127 lexime

Nga kopshtet me mure në World Grid: Një histori e shkurtër se si ne centralizuam internetin

by
byIbukun OG@ibukun8717

I am her

2025/09/16
featured image - Nga kopshtet me mure në World Grid: Një histori e shkurtër se si ne centralizuam internetin
Ibukun OG

About Author

Ibukun OG HackerNoon profile picture
Ibukun OG@ibukun8717

I am her

Read my storiesAbout @ibukun8717

KOMENTE

avatar

VARUR TAGS

futurism#future-of-the-internet#decentralized-internet#internet-history#centralization#open-web#digital-sovereignty#development-of-internet#hackernoon-top-story

KY ARTIKU U PARAQIT NË

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories