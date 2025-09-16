Nga kopshtet me mure në World Grid: Një histori e shkurtër se si ne centralizuam internetin

Shkëndija e harruar në rrugë Unë ende e mbaj mend tingullin. Kjo zhurmë e shurdhër e një modemi 56k që ju lidh me diçka të madhe, të çrregullt dhe të re. Nëse e keni përjetuar atë, ju e dini se çfarë dua të them; zhurma e grimcuar, e cila ishte e bezdisshme dhe emocionuese sepse do të thotë që ju ishit duke hyrë në internetin e hershëm. Në atë kohë, nuk ndjehej si duke hyrë në një zyrë korporative. HotBot, ICQ, Napster, GeoCities, dhoma chat IRC; secili ishte si bota e vet e vogël, dhe ju i gjetët ata si eksploratorë që gjejnë tregje të reja, të udhëhequr nga kurioziteti në vend të algoritmeve. Askush nuk "pranoi" këto hapësira. Ju keni bërë vendin tuaj, keni krijuar një faqe shtëpiake me GIF-të që do t'i bënin dizajnerët e sotëm të ngatërrohen, dhe ndoshta keni lënë emailin tuaj në një libër mysafirësh, duke shpresuar se dikush larg do të përgjigjet. eksitim nuk ishte në polishin e tij. eksitim ishte se ishte i yti. Kur hapni shfletuesin tuaj, ju ndoshta nuk mendoni për të shkuar "online" më; ju thjesht shkoni në Google, Facebook, ose Amazon. Ajo që dikur ishte një hapësirë e madhe e hapur tani është e ndarë në seksione, të mbyllura në zona private me porta të ndritshme dhe rregulla në hyrje. interneti që dikur ofroi lirinë dhe lidhjen tani na udhëzon nëpër disa platforma që janë aq të qetë dhe të polished, ne mezi vërejmë kufijtë. Si u ndërtua një rrjet i ndërtuar për të shmangur kontrollin qendror, i projektuar kështu që asnjë sulm i vetëm nuk mund ta shkatërronte atë, u shndërrua në një rrjet të pikave të kontrollit të korporatave? Origjina e internetit të hapur Interneti nuk filloi me videot e maces dhe blerjet në internet. Filloi në vitet 1960 me ARPANET, një projekt ushtarak amerikan për të krijuar një rrjet që nuk do të dështojë nëse një pjesë u rrëzua. Në terma të thjeshtë, ajo ishte projektuar për të qenë e decentralizuar. Nëse një server u shkatërrua, pjesa tjetër do të vazhdonte të punonte. Pastaj erdhi TCP / IP në vitet 1970 dhe 80, gjuha universale për kompjuterët. Për herë të parë, kompjuterët mund të komunikojnë duke përdorur të njëjtat rregulla, pavarësisht nga lloji i tyre. Në vitet 1980 dhe 1990, interneti u zgjerua përtej laboratorëve të mbrojtjes dhe universiteteve, duke u bërë më kaotike dhe njerëzore. Grupet e lajmeve të Usenet ishin të mbushura me diskutime të hapura. Lista e postës elektronike lidhnin njerëzit në mbarë botën pa dikë që mund të kontrollojë se kush mund të fliste. FTP lejoi ndarjen e skedarëve në mbarë botën. Pastaj erdhën faqet personale, faqet ngjyra për bandën tuaj, macen tuaj, ose teorinë tuaj të preferuar X-Files, të hostuara në GeoCities, Tripod, ose ndonjë server i vogël i ISP. Ishte rrëmujë. Ishte kaotike. Ishte e mahnitshme. Webi i hershëm nuk ishte projektuar për të fituar para; ishte projektuar për eksplorim. Një hyperlink mund t'ju çojë nga një letër profesori i fizikës në zininë e një adoleshenti në vetëm tre klikime. Dhe askush nuk mendonte dy herë për të. Kjo egërsi e lidhjes e bëri atë të ndihej i gjallë. Krahasojeni atë me ushqimin algoritmik të sotëm; i qetë, efikas dhe i kuruar me kujdes. Në atë kohë, ju nuk keni nevojë për një kompani të madhe për të vendosur se çfarë vlen të lexohet. Ju e keni zbuluar atë vetë. Ju shëtitët, eksploruat dhe krijuat. Webi i hapur ishte më pak si një qendër tregtare dhe më shumë si një qytet kufitar: i çrregullt, i rrezikshëm, por plot potencial. Rritja e kopshteve të mureve Deri në mes të viteve 1990, u mbyll interneti i hapur. Kompanitë si AOL, CompuServe dhe MSN ofruan një version të paketuar të internetit. Kur ju hyni, ishte si të hyni në mallin e tyre në vend të një tregu të hapur. Ju keni qasje në email, dhoma chat, lajme dhe pazar, të gjitha përmes një ndërfaqeje të butë. Ajo ishte e përshtatshme, por jo e lirë. Këto ishin sistemet e hershme të centralizuara, duke na mësuar të shohim webin si një produkt, jo një hapësirë të përbashkët. Pastaj erdhën portalet si Yahoo, Excite, dhe MSN, të cilat synonin të ishin "dora e përparme" e internetit. qëllimi i tyre nuk ishte të krijonin të gjithë webin, por të kapnin klikimin tuaj të parë dhe t'ju mbajnë atje me karakteristika të tilla si përditësimet e motit, horoskopet, shenjat e aksioneve dhe rezultatet e kërkimit që çuan përsëri në përmbajtjen e tyre. Boom dot-com përshpejtoi këtë trend. Shumë para erdhën, dhe kompanitë e mëdha u bënë edhe më të fuqishme. Amazon nuk shiti vetëm libra; ajo u zgjerua në shumë fusha të tjera. Google nuk organizoi vetëm webin; ajo u bë udhëzuesi i webit. Kjo centralizim u shty nga kapitali i rrezikut dhe mbështetja entuziaste e Wall Street. Por dobësia e qendrave qendrore ishte e qartë. Napster, shërbimi revolucionar i ndarjes së muzikës, ndryshoi kulturën shpejt dhe u mbyll po aq shpejt. Pse? Sepse kishte një pikë të dobët. Një kompani. Një konfigurim server. Një objektiv për avokatët për të marrë në gjykatë dhe të mbyllur. Muzika nuk u zhduk; ajo u përhap në swarms BitTorrent dhe arkivat darknet. Mësimi ishte i qartë: centralizimi i bën gjërat efikase dhe fitimprurëse, por gjithashtu e lehtë për të shkatërruar. Kapitalizmi i platformës Nëse vitet 1990 ishin për ndërtimin e pengesave, vitet 2000 ishin për ndërtimin e fortesave dhe mbylljen e tyre. Google shkoi nga të qenit thjesht një motor kërkimi për të kontrolluar vëmendjen e botës nëpërmjet AdWords dhe AdSense. Facebook nuk i lidhte vetëm kampuset e kolegjeve; ai ndryshoi mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë, duke kthyer miqësitë në të dhëna për reklama. Pastaj erdhi revolucioni celular. iPhone i Apple dhe Android i Google nuk na dhanë vetëm pajisje të fuqishme në xhepat tanë; ata krijuan një dominim të dy kompanive. Mbi 90% e njerëzve tani përdorin një nga këto dy sisteme operative. Kjo është e rëndësishme sepse kompania që kontrollon sistemin operativ vendos rregullat: cilat aplikacione janë të lejuara, çfarë të dhënash mblidhen dhe sa të ardhura marrin. Pse kjo konsolidim dukej si përparim? Sepse ishte efektive. Faqet u ngarkuan shpejt. Pagesat u përpunuan në sekonda. Miliarda u investuan në infrastrukturë, duke e bërë webin të ndihet i qetë për herë të parë. Por ky polish kishte një kosto. Efektet e rrjetit, ose tërheqja e të gjithëve që ishin në një vend, shndërruan komoditetin në robëri. Pasi miqtë tuaj, puna, muzika dhe fotot ishin të gjitha në një platformë, largimi nuk ishte vetëm i pakëndshëm; ishte e paimagjinueshme. Platformat nuk u rritën duke konkurruar çdo ditë për vëmendjen tuaj; ata lulëzuan duke e bërë jetën pa to të vështirë për t'u imagjinuar. Ju nuk "kërkoni webin"; ju Google. Ju nuk "postoni një status"; ju Facebook. Dhe Amazon nuk është vetëm një dyqan; ajo është shtyllë e shumë vendeve që vizitoni. uebi i hapur ende ekziston, por për shumicën e njerëzve, ajo është zvogëluar në disa platforma të mëdha. Centralizimi si “progres” Është e lehtë të kritikosh centralizimin tani, por le të jemi të sinqertë: për një kohë, dukej si përparim. hub-et qendrore na siguruan me kërkime super të shpejta, blerje me një klikim dhe një smartphone që mund të bënte në sekonda atë që dikur merrte orë me internet të ngadaltë. Fshatrat rriten në qytete. Qytetet ofrojnë inovacion, tregti dhe kulturë, por ato gjithashtu sjellin trafik, ndotje dhe zona të mbushura me njerëz. Në mënyrë të ngjashme, "fshatrat" të internetit si listat e postës, pllakat e mesazheve dhe faqet e internetit u shndërruan në "qytetet" të Facebook, Google dhe Amazon. Ne fituam sisteme efikase, por edhe përballuam me çështje të tilla si mbikëqyrja dhe varësia digjitale. Për kompanitë dhe qeveritë, centralizimi ishte i vështirë për t'u rezistuar sepse nënkuptonte kontroll më të lehtë me më pak pika dështimi.Për përdoruesit, ishte joshëse sepse gjithçka ishte në dispozicion me vetëm një prekje. I njëjti paradoks ka shqetësuar çdo perandori: konsolidimi ndihmon rritjen, por gjithashtu çon në stagnim. Kur kompanitë bëhen dominuese, ato nuk kanë nevojë të vazhdojnë të inovacionit për të fituar besnikërinë tuaj. Në vend të kësaj, ata ju bllokojnë, rrisin kostot, dhe shfrytëzojnë sistemin. Kostoja e centralizimit Varësia është kostoja e parë. Kur shumë njerëz hyjnë nëpërmjet Google, blejnë në Amazon dhe përdorin Meta për socializim, ju humbni "zgjedhjet" dhe fitoni varësi. Nëse një nga këto kompani të mëdha bën një ndryshim, pjesë të mëdha të ekonomisë dixhitale mund të ndikohen. Mbani mend kur AWS shkoi poshtë dhe mori një shumë të internetit me të? Interneti nuk duhet të ketë një "buton të mbyllur", por centralizimi ka krijuar disa. Pastaj ka kapitalizmin e mbikëqyrjes, i cili është modeli i vërtetë i biznesit të internetit.Ju nuk ishit klienti i Facebook-ut; ju ishit produkti i tij. Çdo pëlqim, klikim dhe rrotullim u mblodh në depo të të dhënave ku algoritmet ju analizuan. Centralizimi e ka bërë internetin të brishtë në mënyrat që krijuesit e tij kurrë nuk e kishin imagjinuar.Një sistem i ndërtuar për të rezistuar luftës bërthamore tani mund të dështojë sepse një kompani bën një gabim server.Një urdhër i vetëm i gjykatës mund të mbyllë një platformë të tërë.Napster tregoi se sa shpejt mund të zhduket një shërbim i centralizuar, dhe web-i modern vetëm e ka rritur atë dobësi. Dhe ndoshta kostoja më e trishtueshme e të gjitha është zhdukja graduale e hapësirave të pronësisë së përdoruesve. Forume të pavarura u zhdukën. Blogjet personale u zvogëluan. Krijueshmëria unike e internetit të hershëm; ato GIF neon, librat e mysafirëve të koduar me dorë dhe komunitetet e çrregullta; u gëlltitën nga feeds uniforme. Në vend të njëmijë kopshteve të vogla unike, ne përfunduam me disa barishte të mirëmbajtura, që rrotulloheshin pafundësisht, të gjithë dukeshin njësoj. Centralizimi e bëri web-in më të qetë, më të shndritshëm dhe më të lehtë për t'u përdorur. Centralizimi e bëri web-in më të qetë, më të shndritshëm dhe më të lehtë për t'u përdorur. Farat e rezistencës Jo të gjithë e pranuan tendencën e platformës.Në sipërfaqen e ndritshme të uebit të centralizuar, ekzistonte gjithmonë një lëvizje kundër tij.Software me burim të hapur kurrë nuk u zhduk; ajo heshtur fuqizoi kompanitë e mëdha që thanë se e kishin zëvendësuar atë.Linux, Apache, MySQL, Firefox: projekte të ndërtuara nga vullnetarët që na treguan se burimet e përbashkëta ishin ende aktive, duke funksionuar në serverat dhe laptopët në mbarë botën. Rrjetet peer-to-peer mbajtën të njëjtin shpirt të gjallë.Napster u mbyll, por BitTorrent u shfaq, duke shpërndarë skedarë në miliona kompjuterë në vend që të mbështetet në një server të vetëm.Gnutella, LimeWire, eDonkey: ata nuk ishin të përsosur, por secili sfidonte idenë se informacioni mund të kontrollohej. Dhe pastaj, në vitin 2009, Bitcoin u shfaq. Ishte një whitepaper, një pseudonim, dhe një rrjet që askush nuk e zotëronte, por të gjithë mund të kontrollonin. Nuk ishte vetëm për para. Ishte për besim pa ndërmjetës dhe provë pa nevojë për lejen. Bitcoin tregoi se decentralizimi nuk ishte vetëm një gjë e së kaluarës; ishte një të ardhme ende me vlerë krijimi. Ndërkohë, struktura e rezistencës u bë më e avancuar. IPFS premtoi një sistem skedarësh që nuk mund të fshihej. Arweave ofroi ruajtje të përhershme, si një bibliotekë e Aleksandrisë që censorët nuk mund të preknin. Këto nuk ishin vetëm mjete; ato ishin shembuj që tregojnë se uebi nuk duhej të kontrollohej nga kompanitë e mëdha. Konkluzion: Vendosja e fazës Ajo që filloi si një test i rezistencës, ARPANET, një rrjet i projektuar për t'i rezistuar sulmeve bërthamore, ngadalë u shndërrua në diçka më të brishtë: një World Grid. Ajo është elegante, efikase dhe globale, por gjithashtu e centralizuar, e monitoruar dhe e ndjeshme. Tregu i hapur u shndërrua në disa hapësira të mbyllura. Kjo është kontradikta e epokës sonë dixhitale.Centralizimi ndihmoi në rritjen e internetit, por gjithashtu e mbajti atë prapa.Ne kemi nevojë për ndërtesa të mëdha, qendra të të dhënave dhe kompani të mëdha për të zgjeruar internetin për miliarda njerëz.Por në proces, ne kemi hequr dorë nga liria për lehtësi, kontrollin për algoritmet dhe kreativitetin për përmbajtjen e kuruar. Protokolet e hapura, rrjetet peer-to-peer, blockchains, ruajtja e decentralizuar dhe platformat e federuara sociale na tregojnë se interneti gjithmonë ka qenë për t’u ndarë, jo për t’u zotëruar. Këtu jemi në një kryqëzim. Një rrugë tashmë është marrë, Rrjeti Botëror në të cilin jetojmë tani. Rruga tjetër është ende përpara: një rrjet i decentralizuar që i jep fuqi njerëzve, jo platformave.Historia e centralizimit nuk është fundi. \n \n Sepse pyetja e vërtetë nuk është se si e humbëm internetin e hapur, por nëse kemi guximin ta rindërtojmë atë. Sepse pyetja e vërtetë nuk është se si e humbëm internetin e hapur, por nëse kemi guximin ta rindërtojmë atë.