Ndërtimi i të ardhmes së financimit të SMB me AI: Një bisedë me Andrii Davydchuk

Ndërsa analitika në kohë reale, integrimi i inteligjencës artificiale dhe arkitektura e platformës evoluojnë me shpejtësi, po ashtu mundësitë për transformimin e financave të biznesit të vogël.Në krye të këtij ndryshimi është Andrii Davydchuk, CTO, arkitekt i sistemeve dhe vizionar i produktit pas platformave si upSWOT dhe Graphio.ai – zgjidhje që tani formësojnë mënyrën se si industri të tëra i afrohen riskut, huastimit dhe ekzekutimit.

Ne biseduam me Davydchuk për të kuptuar se si idetë e tij dhe filozofia inxhinierike janë duke ndikuar në të ardhmen e infrastrukturës SMB në SHBA dhe globalisht.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“Ka më shumë se 33 milionë biznese të vogla në SHBA, por deri në 80% e aplikimeve për kredi janë refuzuar ose janë të bllokuar në një rishikim manual të gjatë.Kjo është një dështim sistemik.Modelet tradicionale të nënshkrimit kurrë nuk janë projektuar për ritmin dhe kompleksitetin e ekonomisë reale të sotme.Ne kemi nevojë për të krijuar një infrastrukturë që pasqyron se si bizneset operojnë sot – të lidhura, të shpejta dhe gjithmonë në zhvillim.”

So you built that infrastructure — tell us how.

Në vitin 2019, Davydchuk bashkë-themeloi upSWOT dhe mori rolin e CTO dhe arkitektit kryesor. qëllimi i tij ishte i guximshëm: të lejojë institucionet financiare të marrin vendime më të zgjuara dhe më të shpejta duke përdorur të dhëna në kohë reale nga më shumë se 200 platforma SaaS që bizneset e vogla tashmë përdorin – nga QuickBooks dhe Stripe në Salesforce dhe Shopify.

Falë një strategjie Bashkëpunimi me Alkami Technology Një nga ofruesit kryesorë amerikanë të bankave dixhitale, upSWOT u bë në dispozicion të më shumë se 350 bankave dhe sindikatave të kreditit në mbarë vendin.

Qasja ime ishte e thjeshtë, por jo triviale: ndërtoni një arkitekturë modulare, të sigurt, të vetë-shkallëzueshme ku zhvilluesit nuk duhet të shqetësohen për tubacionin - vetëm integrimin.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk ndan numrat e vërtetë:

Koha e marrjes së vendimeve për kredi u ul nga 7-10 ditë në vetëm 3-6 orë

Shkalla e miratimit u përmirësua me 25-40%

Bankat fituan vizibilitet në financat e gjalla në vend të deklaratave tremujore

“Ne u dhamë bankave aftësinë për të vepruar, jo për të pritur dhe ne u dhamë sipërmarrësve atë që u mungonte për dekada: dukshmërinë, kontrollin dhe një rrugë më të drejtë drejt kapitalit”, shpjegon ai.

“upSWOT nuk është vetëm analitikë – është një panel kontrolli për të gjithë biznesin.”

Por vetëm rezultatet nuk e tregojnë tërë historinë.PseAjo që funksionoi – dhe çfarë e bëri atë të shkallëzuar, të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm – ne duhet të shohim më thellë në arkitekturën e sistemit, filozofinë e projektimit të të dhënave, dhe se si AI dhe inteligjenca operative u bashkuan për të bërë këto rezultate të mundshme.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk“Le të filloj me këtë: bizneset e vogla funksionojnë në kohë reale – por shumica e sistemeve financiare që i vlerësojnë ato ende funksionojnë ashtu siç është në vitin 1995.

Kur nisëm upSWOT, misioni ynë nuk ishte vetëm të krijonim një mjet rezultatesh.Ne donim të rindërtonim infrastrukturën e të dhënave të financave të SMB-së nga e para – në mënyrë që vendimet të mos bazoheshin në supozime ose tregues të vonuar, por në të vërtetën e vërtetë operacionale.

Duke u integruar me më shumë se 200 sisteme SaaS që SMB-të përdorin në të vërtetë – nga QuickBooks në Stripe në Salesforce – ne u mundësuam bankave të shihnin se si një biznes po funksionon në të vërtetë tani.

“Ajo që AI solli në atë sistem ishte qartësia: parashikimi i rrezikut, modelimi i sjelljes dhe rekomandimet paraprake – jo si prodhim statik, por si njohuri të gjalla që evoluojnë me biznesin.”

Por këtu është kapja: AI pa kontekstin operacional është zhurmë.Kjo është arsyeja pse ne kemi shtrirë në atë që unë e quajInteligjenca Operacionale- një sërë mekanizmash në kohë reale që kuptojnë jo vetëm "çfarë", por "pse" dhe "çfarë duhet të bëni më pas".

Nuk bëhet fjalë për të parë se rrjedha e parave është në rënie – bëhet fjalë për të ditur nëse kjo është për shkak të sezonalitetit, një faturë pa faturë, ose një fushatë të dështuar marketingu.

"Kjo nuk ishte një gjë e mirë për t'u pasur. Ishte një ndryshim paradigmë. Dhe funksionoi - bankat filluan të miratojnë kredi 5 herë më shpejt, me saktësi 25-40% më të mirë. SMBs filluan të lundrojnë proaktivisht, jo reaktivisht. Ne u zhvendosëm nga huadhënia bazuar në historinë e kreditit në huadhëninë bazuar në telemetri sjelljeje."

Tani, me Graphio.ai, unë po aplikoj të njëjtat parime - por brenda kompanisë. ne po u japim themeluesve, operatorëve dhe ekipit vizibilitet në mënyrën se si strategjia thyhet gjatë ekzekutimit: ku proceset humbasin fokusin, ku formohet keq-rregullimi dhe ku frikësimi i heshtur pengon rritjen.

“Është si t’i jepni kompanisë suaj diagnostikimin e vet autopilot – jo për të zëvendësuar udhëheqjen njerëzore, por për ta përmirësuar atë me sinjale të saktësisë që ndryshe nuk do të shihnit.”

Në kryqëzimin e inteligjencës artificiale dhe inteligjencës operacionale është diçka më e madhe se softueri – një model i ri operativ për ndërmarrjet e vogla dhe të vogla.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Kur Rusia filloi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022, qendra kryesore e zhvillimit të upSWOT ishte ende e vendosur në Kiev, duke ofruar në mënyrë aktive demonstratat e produkteve për institucionet financiare amerikane. por Andrii Davydchuk, si CTO, bashkëthemelues dhe arkitekt kryesor, nuk priste shpërthimet e para – ai veproi në sinjalet e hershme.

“Ne nuk kemi reaguar – kemi parashikuar. dy javë para pushtimit, kam bërë thirrjen për të filluar zhvendosjen e ekipit.

Parashikimi i tij nuk ishte vetëm teknik – ishte operacional dhe humanitar. Ai kishte projektuar një plan të plotë të vazhdueshmërisë, duke përfshirë infrastrukturën e pasqyruar, backups ndërkombëtare, marrëveshjet e nënshkruara të zhvendosjes, logjistikën e siguruar të banesave dhe pajisjeve, dhe protokollet e komunikimit të strukturuar.

Kjo rezistencë e jashtëzakonshme u vlerësua ngaGazeta e Wall StreetNë artikullin e tij “Kompanitë teknologjike të Ukrainës kërkojnë stabilitet jashtë vendit” , ku zhvendosja e upSWOT u theksua si një shembull i udhëheqjes proaktive gjatë krizës gjeopolitike.

“Sistemet e mira nuk mbijetojnë vetëm në kaos – ato e absorbojnë atë dhe vazhdojnë të ecin.

Ky episod u bë një konfirmim i fuqishëm i besimit të tij në botën reale se arkitektura nuk ka të bëjë vetëm me kodin – ka të bëjë me njerëzit, parashikueshmërinë dhe projektimin për të pamundurën.

After the acquisition — why not retire?

Në vitin 2024, UpSWOT është blerë nga UPTIQ.AI Në vend që thjesht të integrohet, platforma e Davydchuk u bë një plotësim logjik i produktit flagship të UPTIQ, AI Workbench.

“Nuk ka AI inteligjente pa të dhëna të strukturuara me cilësi të lartë.Kjo është ajo që kemi sjellë në tryezë – njohuri në kohë reale nga thelbi i operacioneve të SMB-së.

What is Graphio.ai and why is it different?

Ndërmarrja e re e Davydchuk, Graphio.ai, merr modelin e analitikës në kohë reale dhe e zbaton atë në mënyrë të brendshme – jo për klientët, por për shtresën e ekzekutimeve të vetë kompanive.

“Çdo kompani sot është dixhitale, por shumica nuk e dinë se çfarë po ndodh me të vërtetë brenda rrjedhës së punës së tyre”, thotë ai. “Graphio.ai lidhet me mjete si Jira, GitHub dhe Slack, dhe sipërfaqe ku ekzekutimi është duke u larguar nga strategjia – para se të ndikojë në numrat.”

Sistemi nuk gjurmon vetëm; ai rekomandon veprime korrigjuese në kohë reale. adoptuesit e hershëm përfshijnë kompanitë e teknologjisë së shpejtë amerikane.

What’s the end goal?

“Dua të ndërtoj sisteme që i bëjnë kompanitë moderne me të vërtetë të menaxhueshme – jo vetëm nga instinkti, por nga sinjali.

“Nëse upSWOT ishte ura midis bankave dhe bizneseve, Graphio.ai është kabina brenda vetë biznesit.”

Platformat tuaja janë bërë blueprints - çfarë e bën qasjen tuaj të ndryshme?

“Unë nuk ndërtoj veçori, unë ndërtoj platforma që shkallëzohen, që mbijetojnë në luftë dhe që ofrojnë vlerë në ditën e parë dhe vitin e pestë.

Kur sistemi juaj fuqizon miliona vendime të përditshme, ose funksionon ose nuk funksionon.

Andrii Davydchuk është më shumë se një CTO – ai është një arkitekt i sistemeve platformat e të cilave ndihmojnë mijëra kompani të marrin vendime më të shpejta dhe më të zgjuara çdo ditë.

Ky artikull është shkruar nën HackerNoon's Business Blogging Program.

