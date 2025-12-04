Midnight hap shpengimet për 4.5B+ NIGHT tokens pas ngjarjes së shpërndarjes rekord

Londër, 4 dhjetor 2025 organizata përgjegjëse për shpërndarjen e natës, ‘s token vendas, sot nisur NIGHT në Cardano. Mesnatë TGE Rrjeti i mesnatës Lansimi mundëson shlyerjen e më shumë se 4.5 miliardë tokeneve NIGHT të kërkuara gjatë fazave të kërkimit të Glacier Drop dhe Scavenger Mine – kulminon në një nga shpërndarjet më të gjera dhe më të angazhuara në historinë e blockchain – me periudhën e shlyerjes që hapet më 10 dhjetor.

"Ky është një hap kyç në hartën e rrugës për mesnatën", tha Fahmi Syed, president i Fondacionit Midnight. "Komuniteti tani do të jetë në gjendje të mbajë natën e tyre, të shohë oraret e tyre të lirimit dhe të përgatitet për të marrë pjesë në mënyrë kuptimplote në një rrjet që po sjell infrastrukturën thelbësore të privatësisë në të gjithë industrinë." " Midnight është një blockchain e re L1 që përfshin dëshmi zero-dije dhe një model unik tokenomics për t'u dhënë përdoruesve më shumë kontroll mbi të dhënat që ata ndajnë në zinxhir.NIGHT është token i lindur i rrjetit Midnight, duke lejuar përdoruesit për të shfrytëzuar rrjetin, të marrin pjesë në konsensus, dhe të qeverisin drejtimin afatgjatë të rrjetit. Në lansimin e mainnet, NIGHT gjithashtu do të fillojë të gjenerojë DUST – burimi i rinovueshëm i përdorur për të ekzekutuar transaksionet e mbuluara dhe operacionet e kontratave të zgjuara në rrjet. ky model i parë në industri është projektuar për të mbështetur kapacitetin e parashikueshëm të rrjetit ndërsa lejon transaksionet që përmirësojnë privatësinë që ruajnë konfidencialitetin pa kompromentuar auditueshmërinë. Faza e Shpëtimit e Glacier Drop do të hapë të mërkurën e ardhshme, 10 dhjetor në 00:00 UTC, me Ndarja e fazës së Shpëtimit do të ndjekë orarin e shkrirjes së Glacier Drop të përshkruar në letrën tokenomike të rrjetit, me shpërndarjen e shpërndarjeve në katër pjesë të barabarta gjatë 360 ditëve, me datën e parë të shkrirjes së secilës shpërndarje të caktuar rastësisht brenda dritares fillestare 90 ditore, dhe shpërndarjet e mëvonshme çdo 90 ditë. Portali i Shpëtimit Kjo qasje e çuditshme është projektuar për të siguruar një përhapje të drejtë ndërsa ekosistemi përparon në fazat e planifikuara, nga testnet në një mainnet plotësisht të decentralizuar. detajet e mëtejshme se si pjesëmarrësit mund të mbledhin NIGHT e tyre do të ofrohen përmes kanaleve zyrtare të mesnatës në ditët e ardhshme.

"Zhdukja graduale e NIGHT është e qëllimshme dhe në përputhje me planin tonë të rrugës, i cili është projektuar për të siguruar një rrugë të qartë, të qëndrueshme dhe të përgjegjshme drejt decentralizimit, duke siguruar që ekosistemi të pjekur në një mënyrë që partnerët tanë dhe komuniteti mund të besojnë," vazhdoi Syed. Me nisjen e NIGHT tani, ne po sigurojmë shërbime të menjëhershme dhe likuiditet për komunitetin ndërsa vazhdojmë të zhvillojmë themele të forta për nisjen e rrjetit tonë në fillim të vitit të ardhshëm." Pasi Midnight mainnet lëshohet, furnizimi i përgjithshëm i NIGHT do të pasqyrohet në librin e mesnatës, duke krijuar një asetet e vetme, multi-chain që është furnizimi në qarkullim ekziston në të dy Midnight dhe Cardano. Një mekanizëm në nivelin e protokollit siguron që tokenët mund të zhbllokohen plotësisht vetëm në një zinxhir në çdo kohë, duke parandaluar dyfishimin e vlerës si NIGHT lëviz midis ekosistemeve. Partnerët kryesorë të shkëmbimit, ruajtjes dhe portofolit pritet të njoftojnë mbështetjen e tyre për NIGHT në ditët e ardhshme, duke zgjeruar më tej aksesueshmërinë dhe likuiditetin ndërsa rrjeti afrohet me mainnet. rreth mesnatës TGE Midnight TGE është entiteti i gjenerimit të tokenëve përgjegjës për shpërndarjen fillestare të NIGHT tek pjesëmarrësit e rrjetit.E themeluar për të mbështetur nisjen dhe decentralizimin e ekosistemit të Midnight, entiteti siguron që tokenët të ndahen në përputhje me tokenomikën dhe orarin e shpërndarjes të projektit. Për më shumë informacion, vizitoni: / https://midnight.gd Fondacioni i mesnatës Midnight Foundation është një organizatë e përkushtuar për të avancuar zhvillimin, miratimin dhe ndikimin në botën reale të rrjetit Midnight, projekti blockchain që përmirëson privatësinë i zhvilluar në bashkëpunim me Shielded Technologies. I projektuar për kontratat inteligjente që mundësojnë privatësinë, Midnight inkurajon zhvilluesit të konsiderojnë fuqinë e ndërtimit të aplikacioneve të përputhshme me zbulime selektive. Ajo përfiton nga dëshmitë zero të njohurive dhe një arkitekturë tokenomike bashkëpunuese - me NIGHT si token i shërbimit dhe DUST si burim i shërbimit - për të ofruar një kombinim të fuqishëm të privatësisë racionale, sigurisë dhe decentralizimit. Për më shumë informacion, vizitoni: HTTPS://midnight.foundation