Kikimora njofton lansimin e Kikimora Agent: një platformë qasëse të sigurisë kibernetike të fuqizuar nga AI për SMEs

Sofia, Bullgaria, 10 shtator 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, një specialist i sigurisë kibernetike dhe një zhvillues i produkteve, ka njoftuar nisjen e , një platformë e re e fuqizuar nga AI që ofron menaxhimin e qasjes së sigurisë kibernetike, zbulimin e dobësive dhe monitorimin e aseteve për bizneset, individët dhe studentët. Shërbëtori Kikimora Shërbëtori Kikimora Kikimora Agent kombinon AI-në e bisedës me rrjedhat e punës të automatizuara të sigurisë, duke reduktuar ngarkesën e punës për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs) që përballen me rritjen e sulmeve kibernetike dhe mungesën në rritje të aftësive të sigurisë. \n \n “Platforma lejon përdoruesit të menaxhojnë me lehtësi asetet, të kryejnë skanime të dobësive dhe të gjenerojnë raporte të përputhshmërisë me këshilla të thjeshta.Ajo ofron vlerë të menjëhershme për ekipet e sigurisë me një konfigurim minimal dhe pothuajse pa kurriz të mësimit”, thekson Krasimir Kotsev, CEO i Kikimora. “Platforma lejon përdoruesit të menaxhojnë me lehtësi asetet, të kryejnë skanime të dobësive dhe të gjenerojnë raporte të përputhshmërisë me këshilla të thjeshta.Ajo ofron vlerë të menjëhershme për ekipet e sigurisë me një konfigurim minimal dhe pothuajse pa kurriz të mësimit”, thekson Krasimir Kotsev, CEO i Kikimora. Krasimir Kotsev Kikimora Agent është projektuar për të thjeshtuar proceset tradicionalisht komplekse të sigurisë kibernetike dhe ofron një ndërfaqe në ekran të ndarë për ndërveprimet e bisedave dhe menaxhimin e inventarit të drejtpërdrejtë. Përdoruesit mund të ndërveprojnë përmes thirrjeve të gjuhës natyrore për të hyrë në mjetet e sigurisë, të menaxhojnë infrastrukturën, të monitorojnë dobësitë dhe të marrin rekomandime të veprimit për korrigjimin dhe pajtueshmërinë. Segmentet kryesore të mbështetura përfshijnë Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security dhe Security Project Management. \n \n “Automimi në sigurinë kibernetike nuk është më një luks – është një domosdoshmëri për organizatat me burime të kufizuara”, tha Martin Malinov, kreu i produktit i Kikimora Agent. “Automimi në sigurinë kibernetike nuk është më një luks – është një domosdoshmëri për organizatat me burime të kufizuara”, tha Martin Malinov, kreu i produktit i Kikimora Agent. Kikimora Agent kombinon një gamë të integrimeve të sigurisë - të tilla si skanimi i aplikacioneve të uebit të Qualys dhe monitorimi i pikave të fundit Wazuh - duke siguruar që përdoruesit të mbajnë kontroll mbi kërkesat e privatësisë së të dhënave dhe përputhshmërisë. Kikimora Agent mbështet menaxhimin e plotë të rrjedhës së punës, duke përfshirë listimin dhe përditësimin e aseteve, ekzekutimin dhe ndjekjen e skanimeve të dobësive, caktimin e detyrave të rimëkëmbjes, pyetjen e listave të kontrollit OWASP dhe futjen e pikave të reja. Agjenti mund të kryejë detyra bazuar në kontekstin lokal, dhe të japë rekomandime të veprueshme për të përmirësuar përpjekjet tuaja të korrigjimit. thjesht shkruani ‘Skanoni aplikacionin tim web...’, ‘Listoni asetet e mia aktuale...’, ose ‘Krijoni një plan për pajtueshmërinë me NIS2...’ do të kërkojë agjenti për të dhënë informacion të detajuar dhe një udhëzues hap pas hapi për të arritur objektivat aktuale. Lansimi vjen në një kohë kur ndërmarrjet evropiane janë përballur me më shumë kërcënime kibernetike, me rritjen e normave të sulmeve dhe rregulloreve më të rrepta si GDPR dhe NIS2.Qëllimi i Agent Kikimora është të zvogëlojë kompleksitetin operacional dhe të sigurojë qasje të konsoliduar në mjetet e sigurisë të përforcuara nga AI për një gamë më të gjerë organizatash dhe buxhetesh. Përdoruesit mund të fillojnë të përdorin Kikimora Agent në: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ Përdoruesit mund të gjejnë Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora Ndërtuar nga ekipi me përvojë Kikimora ofron zgjidhje të sigurisë kibernetike për organizatat në të gjithë Evropën, të specializuara në zhvillimin e produkteve të sigurisë kibernetike dhe automatizimin e arritshëm. SoCyber SoCyber Kompania është e angazhuar për të përmirësuar aksesueshmërinë dhe sigurinë përmes mjeteve praktike, të fuqishme nga AI që thjeshtësojnë operacionet për ekipet e vogla dhe të mesme. Kontaktet CEO Krasimir Kotsev Kikimora marketing@so-cyber.com në internet \n \n Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Cybernewswire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Cybernewswire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Programi Programi