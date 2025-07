Kartat kriptografike që do të funksionojnë në 2025

Gemini Credit Card

Në vitin 2025, kartat kriptografike kanë evoluar në mënyrë të konsiderueshme, duke u bërë mjete praktike që lejojnë përdoruesit të shpenzojnë cryptocurrencies pa probleme në jetën e tyre të përditshme. Këto karta konvertojnë cryptocurrency në monedhë fiat në kohë reale, ofrojnë shpërblime të ndryshme dhe pranohen në mbarë botën përmes rrjeteve të mëdha të pagesave, duke përfshirë Visa dhe Mastercard. Tregu po rritet me shpejtësi, me karakteristika më të avancuara, tarifa më të ulëta dhe pranim më i gjerë se kurrë më parë.

Si funksionojnë kartat kriptografike

Kartat kriptografike funksionojnë duke u lidhur drejtpërdrejt me portofolin tuaj dixhital ose llogarinë e shkëmbimit. Kur bëni një transaksion, karta konverton asetet tuaja kriptografike - të tilla si Bitcoin, Ethereum, ose stablecoins - në monedha lokale fiat, duke ju lejuar të shpenzoni kriptografinë në miliona tregtarë në mbarë botën. Shumica e kartave vijnë në formate debiti ose krediti (shpesh mbështetur nga garancia kriptografike), duke i dhënë përdoruesve fleksibilitet në varësi të oreksit të tyre të rrezikut dhe strategjisë së menaxhimit të aseteve. Disa pjesëmarrës të rinj, si UPay, kanë adoptuar modele hibride që kombinojnë komoditetin e ngjashëm me PayFi me

Si gjithmonë, ju lutemi të bëni hulumtimet tuaja (DYOR) dhe konsultohuni me një këshilltar financiar të licencuar para se të merrni ndonjë vendim të investimit ose të produktit.

Top Crypto Cards in 2025 Compared

Këtu është një krahasim i shpejtë i disa nga kartat kryptografike kryesore që dominojnë tregun këtë vit:

1. UPay Debit

Lloji: Kartë debiti

Supported Crypto: Currently supports USDT. More coins will be added for conversion to USDT for spending in the future. The UPay wallet also supports BTC, ETH, and USDC, which can likely be converted to USDT for spending on the card.

Rewards and Perks: Transaction fees (up to 0.5% waived). Up to 4% APR with flexible crypto savings. Earn 5 USDT when friends open a card. Boost savings with up to 0.36% monthly APR on deposits. VIP tiers for premium benefits.

Fees and Availability: No monthly fees. No inactivity fees. No foreign transaction fees. Accepted worldwide at millions of merchants and ATMs. Available through the UPay app.

Unique Features: Apple Pay & Google Pay compatibility. Zero foreign transaction fees - spend globally, fee-free. Instant crypto-to-fiat conversion at a preferred rate. User-friendly app for tracking and managing spending and assets. Uses digital assets as collateral for spending limits. Ability to withdraw cash from domestic or overseas ATMs. Remittance services for transferring funds. One-stop solution integrating wallet, card services, loans, savings, and remittances. Built on secure and scalable blockchain technologies.



2. Crypto.com Visa Card

Lloji: Borxhi

Krypto mbështetur: 100+

Rewards and Perks: Up to 8% CRO cashback Travel rebates Spotify/Netflix subscriptions Airport lounge access

Fees and Availability: No annual fees Tiered staking required Free ATM withdrawals Accepted at 90m+ merchants worldwide

Unique Features: Multiple tiers with increasing benefits.



3. Nexo Card

Lloji: Debit / Kredi (Modi i Dyfishtë)

Krypto mbështetur: Multiple (Karta ju lejon të shpenzoni duke konvertuar asetet e mbështetura të kriptografisë në fiat)

Shpërblime dhe Perks: Deri në 2% Cashback në tokenët NEXO ose BTC

Fees and Availability: No annual fees Credit check required (for the credit line feature) 5 free ATM withdrawals/month (limits apply based on loyalty tier)

Unique Features: Crypto-backed credit line (spend without selling your crypto) Toggle between credit and debit modes. Spend your crypto that is earning interest.



4. Bybit Debit Card

Lloji: Borxhi

Krypto mbështetur: 8 cryptocurrencies, duke përfshirë BTC, ETH, XRP, USDT, dhe BNB

Rewards and Perks: Crypto rewards for spending Up to 8% cashback

Fees and Availability: No annual or monthly fees Free card delivery Google Pay compatibility Monthly spending limits apply

Unique Features: Integrated with Bybit exchange for seamless crypto use. Features monthly spending limits. Unique monthly bonus cashback categories.



5. Gemini Credit Card

Lloji: Kredi

Krypto mbështetur: 50+, duke përfshirë BTC, ETH, XRP

Rewards and Perks: 3-4% cashback in Bitcoin or other crypto Instant rewards deposits

Fees and Availability: No annual fee No foreign transaction fees

Unique Features: Offers exclusive Mastercard benefits Includes access to the Priceless Experiences program and various merchant offers



6. Coinbase Card

Lloji: Borxhi

Krypto mbështetur: 160+

Shpërblimet dhe përfitimet: Deri në 4% Cashback në kriptovaluta të ndryshme

Fees and Availability: No annual fees Application waitlist

Unique Features: Supports PayPal/bank funding. Zero crypto spending fees. Accepted at 40M+ merchants.



7. Wirex

Lloji: Borxhi

Krypto mbështetur: 150+ fiat dhe crypto

Rewards and Perks: Cryptoback rewards Multicurrency wallet

Fees and Availability: Competitive fees Global ATM access

Unique Features: Ideal for travelers. Supports multiple assets. Instant crypto-to-fiat conversion



8. KuCard By KuCoin

Lloji: Borxhi

Mbështetur Crypto: 52 crypto duke përfshirë USDT, USDC, BTC, ETH, XRP, KCS, dhe monedha euro fiat.

Rewards and Perks: Up to 8% cashback on select categories and promotional periods. Staking bonuses. Welcome rewards.

Fees and Availability: Available in the European Economic Area (EEA) only. Issuance fee (applies). Annual fee (applies). Fee outside Europe (applies). ATM fees apply.

Unique Features: Strong security features, including transaction alerts. Integration with Apple Pay and Google Pay enhances payment convenience and security.







Factors Driving Crypto Demand in 2025





Rritja e shpejtë e tregut

Tregu i kartave kriptografike parashikohet të arrijë 3.58 miliardë dollarë deri në vitin 2029 Kjo rritje është nxitur nga rritja e miratimit të cryptocurrency dhe kërkesës për pagesat pa para të gatshme, pa kufij, të lehtësuar nga aplikacionet mobile dhe portofolet që lejojnë menaxhimin e lehtë dhe kontrollin mbi shpenzimet, si dhe përparimet në sigurinë e blockchain.





Integrimi me financat tradicionale

Kartat kriptografike janë gjithnjë e më shumë të integruara me sistemet tradicionale bankare dhe rrjetet e pagesave si Visa dhe Mastercard. Kjo integrim lehtëson konvertimet pa probleme në kohë reale crypto-to-fiat dhe pranimin më të gjerë të tregtarëve, duke e bërë shpenzimin e cryptocurrency më praktik për përdorim të përditshëm.





Programet e përmirësimit të shpërblimeve dhe Cashback

Kartat e reja dhe ekzistuese kriptografike po inovojnë me strukturat e reja të shpërblimeve, duke përfshirë normat më të larta të kthimit të parave të paguara në cryptocurrencies zakonisht nga 1% deri në 8%, zbritjet e abonimit dhe përfitimet e lidhura me udhëtimet.





Përparimet në sigurinë dhe zbulimin e mashtrimeve

Masat e përmirësuara të sigurisë së blockchain dhe teknologjitë e sofistikuara të zbulimit të mashtrimeve po integrohen në platformat e kartave kripto për të rritur besimin dhe sigurinë e përdoruesve, duke adresuar një nga shqetësimet kryesore që ka kufizuar miratimin më të gjerë. Upej mban licenca në Hong Kong, SHBA, Kanada dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e pozicionuar veten për të operuar në mënyrë të sigurtë në të dy tregjet në zhvillim dhe të pjekur.





Integrimi i AI dhe Blockchain për automatizimin e sigurisë

AI po integrohet me teknologjinë blockchain për të automatizuar auditimin e kontratave të zgjuara, për të optimizuar monitorimin e transaksioneve dhe për të siguruar zgjidhje adaptive të shkallëzimit që ruajnë sigurinë gjatë kërkesës së lartë të rrjetit.





Mbështetje për shumë monedha dhe multi-asset

Kartat kriptografike tani mbështesin një numër në rritje të cryptocurrencies (shpesh mbi 100 lloje) dhe stablecoins, si dhe shumë monedha fiat, duke lejuar përdoruesit për të mbajtur dhe shpenzuar asete të ndryshme në mënyrë fleksibël.





Zgjerimi në tregjet në zhvillim dhe në Azi-Paqësor

Rajoni i Azi-Paqësorit është ndër tregjet me rritjen më të shpejtë për kartat kriptografike, të nxitur nga rritja e depërtimit të smartfonëve, miratimi i pagesave dixhitale dhe iniciativat e favorshme të qeverisë.

Fjalë kyçe: E ardhmja e financave është në portofolin tuaj

Nëse jeni një përdorues me përvojë i kripto-optimizimit të rendimentit ose një i ri duke eksploruar ekosistemin, ka një zgjidhje të përshtatur për nevojat tuaja.

Për përdoruesit që duan të ruajnë aksionet e tyre ndërsa ende kanë qasje në likuiditet, platformat që ofrojnë shpenzime të sigurta kripto, të ardhurat e integruara dhe pagesat mobile në kohë reale - të tilla si: Upej Ata janë në krye të këtij transformimi.

Në epokën e PayFi, linja midis shpenzimeve, kursimeve dhe investimeve është zhytur shpejt dhe në xhepin tuaj – ose portofolin digjital – ju mund të keni tashmë të ardhmen e financave.