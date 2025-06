Birra 2.0: Monedha Meme që është duke pirë diçka më të madhe në Solana

Victoria, Seychelles, 20 maj, 2025/Chainwire/--Birra 2.0 synon të jetë më shumë se një node nostalgjike për paraardhësin e saj. Është një derdhje e freskët e kulturës meme, fuqisë së komunitetit dhe shërbimit të vërtetë - shërbeu ftohtë në Solana. Duke u bazuar në rritjen virale të Beercoin (e cila goditi një 35x mbresëlënëse), kjo iterim i dytë synon ta kthejë atë moment në diçka të qëndrueshme.

Në më pak se 48 orë që nga njoftimi zyrtar, më shumë se 10,000 njerëz kanë regjistruar interesin e tyre në para-shitjen e birrës 2.0 nëpërmjet faqes zyrtare të internetit. Kjo përgjigje e fortë thekson një nivel parashikimi që tejkalon hype tipike meme, duke sugjeruar tërheqje të dukshme si qasjet para-shitjes.

Beercoin origjinal ishte një studim i rastit në mënyrën se si thjeshtësia dhe komuniteti mund të nxisin rritjen eksponenciale. por Birra 2.0 nuk është e kënaqur vetëm me vibracione dhe fitime të mira. Ajo synon të evoluojë modelin e monedhës meme me integrime në NFTs, lojra dhe DApps të ardhshme, duke sjellë raste të përdorimit të dukshme në tryezë - duke mbajtur humorin në tryezë.

Furnizimi i përgjithshëm kufizohet në 888.8 miliardë tokenë, me 20% të ndarë për publikun përmes një para-shitjeje që funksionon për 48 orë duke filluar nga 21 maj 2025, në orën 7:00 CEST.

Shpërndarja kryesore: 35% për krijuesin kryesor 30% për likuiditet 20% për para-shitjen publike 10% për marketing 4% për këshilltarët dhe mbështetësit 6% për ndarjen midis dy grupeve të lidhura Kjo shpërndarje token nënvizon fokusin e ekipit në qëndrueshmërinë dhe shpërblimin e komunitetit, me likuiditet të mjaftueshëm dhe stimuj për të nxitur rritjen afatgjata.

30 minutat e para të para-shitjes vijnë me bonuse të niveluara për t'i shpërblyer mbështetësit e hershëm - edhe pse përqindjet e sakta janë të ndjeshme në kohë. Pjesëmarrja është në një bazë të parë, të shërbyer së pari, kështu që koha dhe përgatitja kanë rëndësi. Pjesëmarrësit e interesuar duhet të: Vendosni një portofol Solana (p.sh., Phantom) Blej SOL nëpërmjet shkëmbimeve të mëdha si Binance ose KuCoin Kontrolloni faqen e internetit dhe kanalet zyrtare të mediave sociale në lansimin e para-shitjes për adresën e verifikuar të para-shitjes Dërgo SOL në adresën brenda dritares 48-orëshe Merrni tokenë BEER 2.0 pas shitjes - të gjur

Birra 2.0 po derdh një vizion afatgjatë në xhami, të mbështetur nga një zbulim i fazës së projektuar për të kombinuar kulturën, ndërveprimin e botës reale dhe zgjerimin e Web3.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

Partneritetet strategjike Web3 lejojnë që Beer 2.0 të zgjerojë arritjen e saj - integrimet, kolabimet dhe aktivizimet ndërkomunitare me protokolle të tjera ose projekte NFT.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.