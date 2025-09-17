BetFury është në Samitin SBC Lisbon 2025: Rritja e Affiliate në Fokus

Curacao, Curacao, 17 shtator, 2025/Chainwire/--BetFury hyn në fazën e SBC Summit Lisbon 2025 - një nga mbledhjet kyçe në kalendarin e iGaming. Nga 16 deri më 18 shtator, platforma tregon forcën e markës së saj, thellon lidhjet e filialeve dhe përshkruan planet e saj për zgjerim global. Pjesëmarrja e BetFury në Samitin e SBC Samiti i SBC mbledh më shumë se 25,000 delegatë, duke përfshirë më shumë se 6,000 filiale - përqendrimi më i madh i profesionistëve të filialit në iGaming. Për BetFury, kjo nuk është vetëm dukshmëri, është një mundësi strategjike për të paraqitur Programin e saj Affiliate tek audienca e duhur. takimet ballë për ballë, zonat e dedikuara të rrjetit dhe sesionet e fokusuara në partneritet e bëjnë Lisbonë terrenin ideal për të ndërtuar partneritete të reja dhe për të forcuar ato ekzistuese. BetFury takohet me liderët e filialeve në stendën e saj masive BetFury arrin në majë me një qëndrim masiv të vendosur në qendër të zonës Affiliate.Dizajnuar si një qendër e vërtetë e takimeve, qëndrim kombinon ekranet e mëdha LED, një brendësi elegant dhe kafen më të mirë në ngjarje - por misioni i saj kryesor shkon shumë përtej stilit. Këtu, ekipi i BetFury mirëpret partnerët dhe filialet për të diskutuar bashkëpunime të përshtatura, të eksplorojnë mundësitë e rritjes në shumë GEO dhe të zgjerojnë Programin e saj Global Affiliate. Për ta bërë përvojën edhe më tërheqëse, stadiumi gjithashtu pret: \n \n \n Affiliate Lottery – një bateri e markës e mbushur me oferta ekskluzive dhe oferta të personalizuara për filialet. Merch Kits - dhurata premium për të rritur njohjen e markës dhe për të lënë vizitorët me një kujtesë të qëndrueshme të konferencës. Përveç kësaj, në SBC Summit Lisbon, pjesëmarrësit kanë një shans për të takuar ekipin BetFury së bashku me drejtuesit e saj të nivelit C. \n \n Siç vë në dukje CEO i kompanisë, Mike, “fokusi ynë këtu është përforcimi i partneriteteve ekzistuese dhe nisja e bashkëpunimeve të reja që do të formojnë rritjen globale të BetFury. Siç vë në dukje CEO i kompanisë, Mike, “fokusi ynë këtu është përforcimi i partneriteteve ekzistuese dhe nisja e bashkëpunimeve të reja që do të formojnë rritjen globale të BetFury. Oferta ekskluzive SBC për BetFury Affiliates të përfshin transparencën, pagesat në kohë dhe ofertat e përshtatura. kushtet standarde përfshijnë 50% RevShare për të gjithë partnerët gjatë dy muajve të parë dhe një model dinamik bazuar në NGR mujore. Programi Affiliate i BetFury Programi Affiliate i BetFury BetFury do të prezantojë oferta të veçanta për filialet vetëm gjatë SBC Lisbon 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: deri në 10% në 3 muajt e parë (5-10% pas, bazuar në NGR); Bonus CPA: $ 300 për çdo referim që gjeneron $ 3,000 NGR brenda 6 muajve; Bonus i tërheqjes: deri në 10% shtesë në tërheqjen e parë (e kapur në $ 300); Booster Regional CPA: +10% pagesa CPA për 50 konvertimet e para nga Kanadaja, Kili, Kolumbia, Brazili dhe Meksika. Avantazhet kryesore të Programit Affiliate BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat në një zgjidhje – arritje maksimale nga Amerika Latine në Azi dhe Evropë; Lokalizimi i plotë, duke përfshirë ndërfaqet dhe metodat e pagesës; Termat fleksibël të filialit (RevShare, CPA, modelet hibride dhe blerjet e trafikut); Pagesa të menjëhershme me kripto pa vonesa; Mbështetje e dedikuar dhe një qasje e personalizuar për çdo filial; Produkti i përshtatur në Kinë me sukses të provuar në betfury.cl. Kërçovë.cl Këto shpërblime ekskluzive dhe avantazhe të dukshme theksojnë angazhimin e BetFury për të bërë bashkëpunimin më fitimprurës dhe transparent. Konkluzionet dhe planet BetFury planifikon të zgjerojë në GEO-t e rinj dhe të përmirësojë më tej programin e saj të filialeve pas SBC Lisbon 2025. Për BetFury është një ekosistem i produkteve kripto për argëtim dhe të ardhura shtesë. Kompania ka mbledhur mbi 4M përdorues në më shumë se gjashtë vjet ekzistencë. BetFury ofron mbi 8,000 Slots dhe 22 Lojra origjinale, me një RTP mbresëlënëse prej deri në 99.28%. Kërçovë.com Kërçovë.com Përveç iGaming, ajo ka 80 Sport për baste, duke përfshirë eSports, dhe ofron shanse më të mira se mesatarja e tregut. Me përmirësime të vazhdueshme, BetFury ka vendosur veten si një markë transparente dhe me mendim të përparuar e angazhuar për rritje afatgjatë dhe besim të komunitetit. Kontaktet Menaxheri i PR Alisa Preshevë Fjalë Përshkrimi i faqes: betfury.com \n \n Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Cybernewswire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Cybernewswire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Programi Programi