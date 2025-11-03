ARCS 2.0: Zhvillimi i sovranitetit të të dhënave përmes shërbimeve të botës reale dhe trashëgimisë kulturore

Tokio, Japonia, 31 tetor, 2025/Chainwire/--Në një evolucion vendimtar, Projekti (ARX) u nis në vitin 2019 me një mision të guximshëm për të fuqizuar sovranitetin e të dhënave, duke lejuar individët të kontrollojnë dhe monetarizojnë të dhënat e tyre personale, duke fituar vlerë ekonomike të drejtë prej tij, ARCS tani ka hyrë në fazën e saj ARCS 2.0. Arkët Arkët Ky pivot strategjik integron blockchain me asetet fizike, duke formuar një ekosistem ekonomik të decentralizuar që lidh inovacionin dixhital dhe shërbimet e përditshme. Nga vizioni në realitet: Mësimet e ARCS 1.0 ARCS 1.0 prezantoi një model inovativ "databank", duke shpërblyer përdoruesit me tokenë ARX për kontribute anonime të të dhënave.Ndërsa ishte pionier, ai u përball me pengesa: sfida "start të ftohtë" e miratimit të njëkohshëm të përdoruesit dhe ndërmarrjes, rastet e kufizuara të përdorimit në botën reale dhe pasiguritë rregullatore. Këto njohuri kristalizuan një të vërtetë thelbësore se vlera e vërtetë kërkon aplikim praktik. ARCS 2.0 përgjigjet në mënyrë vendimtare, duke e ngritur tokenin në aktivitetin ekonomik me frekuencë të lartë dhe të verifikueshëm. Partneriteti strategjik: Revitalizimi i Kominkës me Blockchain Në krye të ARCS 2.0 është një partneritet transformues në korrik 2025 me SSG Holdings Co., Ltd. dhe filialin e saj Co., Ltd., të dy me bazë në Tokio, për të integruar shtëpitë tradicionale japoneze kominka me teknologjinë blockchain. Shtëpia Sun Shtëpia Sun Kjo partneritet shënon fillimin e një faze të re për ARCS, ku ajo kalon hendekun midis pasurive të patundshme tradicionale dhe blockchain utility.Partneriteti synon të krijojë një ekosistem ku token ARCS janë përdorur për transaksionet e pasurisë, qira, dhe shpërblime besnikërie, duke siguruar në këtë mënyrë një shërbim të botës reale për token. Kjo aleancë ri-imagjinon kominka, shtëpitë historike prej druri të Japonisë para Luftës së Dytë Botërore, si një investim global dhe pasuri mikpritjeje, me ARX si monedhën ekskluzive të vendosjes. \n \n \n \n Merrja në menaxhim: Sun Sun House merret me operacionet end-to-end: blerja, restaurimi, shitja dhe qiraja e këtyre thesareve kulturore. Integrimi i Blockchain: Investitorët blejnë pronat duke përdorur ARX; shtëpitë e papërdorura bëhen qira pushimi, duke përzierë traditën me shpërblimet token. Impakt më i gjerë: Për të adresuar krizën e shtëpive të zbrazëta në Japoni, projekti është në përputhje me iniciativën e Ministrisë së Tokës, Infrastrukturës, Transportit dhe Turizmit (MLIT) për rivitalizimin e shtëpive të zbrazëta dhe mbështetjen e Shoqatës Japoneze Kominka. Atraktimi i Kominkës, autenticiteti rustik, harmonia natyrore dhe përvojat e zhytura të përfitojnë nga trendet në rritje të turizmit.Udhëtimi në Japoni ka rritur pas pandemisë, me tregun e qirasë pushimi duke u zgjeruar me 145% në vit në vitin 2023 (Agjencia e Turizmit e Japonisë). Vlerësuar në 1.91 miliardë dollarë, ky segment favorizon privatësinë dhe vendndodhjen, duke pozicionuar ARCS si një urë funksionale në një treg pronash me vlerë 2.14 trilionë dollarë. Modeli i parë i tokenit ARCS 2.0 transformon ARX në një token të ndërtuar për përdorim aktiv, qarkullim dhe integrim në botën reale. Çdo funksion është i lidhur me transaksionet e verifikueshme brenda ekosistemit, duke siguruar që vlera krijohet, shpenzohet dhe shpërblehet në një cikël vetë-mbajtjeje. \n \n \n \n \n Pagesa dhe qira: Mysafirët që rezervojnë një shtëpi pushimi kominka nëpërmjet pronave SSG mund të paguajnë me ARX për të zhbllokuar zbritje ekskluzive. Sistemi i shpërblimeve: ARX përcaktohet dhe shpërndahet në bazë të angazhimit të përdoruesve - qëndrimet e përfunduara, pjesëmarrja në përvojat lokale dhe kontributi vullnetar i të dhënave anonime gjatë udhëtimit. Anëtarësimi dhe greva: Qasja në të drejtat e anëtarësisë të mbështetura nga pasuritë e patundshme aktivizon shpërblimet ARX. Mbajtësit mund të bastin tokenë për të fituar përfitime të niveluara, duke përfshirë qasje prioritare në listat e reja të pasurive, zbritje të përforcuara dhe pjesëmarrje në qeverisjen e ardhshme. Synergji e Bankës së të Dhënave: Të dhënat e përdoruesve të lidhura me udhëtimet (duke u ndarë me pëlqimin) pasurojnë bankën e të dhënave ARCS. Partnerët kanë qasje në këtë inteligjencë të anonimizuar duke përdorur ARX, duke nxitur kërkesën ndërsa shpërblejnë kontribuesit me tokenë shtesë. Autoriteti i minimit mbetet me ekipin ARCS, i ekzekutuar në mënyrë transparente dhe me kontroll të disiplinuar të furnizimit. të gjitha ARX-et e reja hyjnë në qarkullim vetëm nëpërmjet aktivitetit të ekosistemit si akomodimi, anëtarësimi dhe ndërveprimet e të dhënave, dhe kurrë nëpërmjet shpërndarjes spekulative ose unchored. Kjo strukturë mundëson një fluturim të dyfishtë: \n \n \n RWA Ecosystem – Hosting dhe mikpritja nxisin shpenzimet e ARX, dhe përdoruesit marrin shpërblime për aktivitetin dhe krijimin e vlerës. Ekosistemi i të dhënave – Aktiviteti i përdoruesit pasuron bankën e të dhënave, duke çaktivizuar vlerë të mëtejshme. Web3 përmirëson pasuritë e patundshme me transparencë të pandryshueshme, demokratizon qasjen globale dhe racionalizon transaksionet. Dezentralizimi i ndërtimit: qeverisja dhe zgjerimi Iniciativat kryesore përfshijnë: \n \n \n \n \n Qeverisja e decentralizuar: ARCS2.0 synon të arrijë qeverisjen e decentralizuar nëpërmjet një modeli të DAO-së në fazë, duke lejuar mbajtësit e tokenit të marrin pjesë në vendimmarrjen e projektit. Rritja e shkëmbimit: Listat në BitMart dhe ProBit, me platforma të mëdha në përgatitje për rritjen e likuiditetit. Zgjerimi i sektorit: Nga turizmi në ushqim, mobilitet dhe arsim. Momentum i Komunitetit: Pas tejkalimit të sfidave, ARCS rifilloi llogarinë zyrtare X dhe nisi një fushatë prej 2,500 USDT Airdrop & 2,000 USDT Bounty për të rindërtuar komunitetin dhe për të zgjeruar ekosistemin e tij. Bitmarti provë Reagimi i tregut nënvizon besimin: ARX ka tendencë në rritje që nga qershori i vitit 2025, duke pasqyruar besimin në këtë model të drejtuar nga shërbimet. Rruga drejt një të ardhmeje të decentralizuar ARCS2.0 po përparon vazhdimisht drejt objektivit të saj të krijimit të një ekosistemi ekonomik të decentralizuar, me fokus në pasuritë e botës reale, bankat e të dhënave dhe rritjen e qëndrueshme. Duke bashkuar trashëgiminë japoneze me teknologjinë blockchain, përmes partneritetit me SSG Holdings, ekipi ofron një token të përdorshëm që qarkullon vlerën në sferat fizike dhe dixhitale. Mbështetur nga politikat kombëtare, sfidat e tregut dhe stimujt e palëve të interesuara, ARCS është në rrugë për të arritur vizionin e saj për një të ardhme të decentralizuar dhe të qëndrueshme ekonomike. Për arkivolët është e përkushtuar për fuqizimin e individëve duke krijuar sovranitetin e të dhënave, ku përdoruesit menaxhojnë të dhënat e tyre si një pasuri të shenjtë dhe gëzojnë me të drejtë vlerën e saj. Projekti i ARCS Projekti i ARCS Në zemër të ARCS2.0 qëndron bashkimi i një ekosistemi Real World Asset (RWA) dhe një banke të sigurta të të dhënave, duke krijuar një platformë të fuqishme që prioritetizon kontrollin dhe përfitimet e përdoruesve. Në ARCS, ata besojnë në sovranitetin e të dhënave, ku individët kanë të drejtën të kontrollojnë dhe të përfitojnë nga të dhënat e tyre. platforma e ARCS është projektuar për të fuqizuar përdoruesit, për të ofruar vlerë praktike dhe për të nxitur rritjen përmes token tonë të lindur, ARX. Token native, ARX, luan një rol thelbësor në këtë ekosistem duke shërbyer si një mjet për pagesat e zbritura në objekte akomodimi dhe si një shpërblim për përdorimin e shërbimit. Kjo jo vetëm që ofron vlerë të qartë praktike për përdoruesit, por gjithashtu nxit angazhimin dhe rritjen brenda platformës. Duke e kthyer aktivitetin ekonomik në botën reale në një cikël rritjeje të vetë-forcuar, ose "flywheel", ARCS krijon një mjedis dinamik ku përdoruesit mund të lulëzojnë. Duke vënë përdoruesit në qendër dhe duke ofruar përfitime të dukshme, ARCS po ndërton një platformë që fuqizon individët dhe nxit një komunitet të udhëhequr nga sovraniteti i të dhënave dhe mundësia ekonomike. Përdoruesit mund të ndjekin përditësimet në rrjetet sociale të ARCS: Faqja e internetit: https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Mesatarë : https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (i njohur më parë si Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ Në telegram: https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN Në Whitepaper: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Kontaktet Ekipi i Arkitekturës IFA Co., Ltd. është një arcs-info@ifa-aire.co.jp