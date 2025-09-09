Architecting the Data Backbone: Chandra Adapa's Global MDM Footprint nga Teradata në LabCorp

Në tregun e sotëm, varësia e organizatave nga të dhënat është rritur për të mbajtur biznesin e tyre duke funksionuar pa probleme.Në këtë hapësirë ku të dhënat janë prioritet, Menaxhimi i të dhënave Master (MDM) është një proces që ndihmon organizatat të mbajnë informacionin e tyre të rëndësishëm të saktë, të organizuar dhe të arritshëm. Një arkitekt i të dhënave ka punuar drejt ndërtimit të këtyre sistemeve të të dhënave komplekse për disa nga organizatat më të mëdha në botë, duke i ndihmuar ata të shndërrojnë të dhënat e çrregullta në një pasuri të vlefshme.Chandra Sekhara Reddy Adapa ka treguar se MDM nuk është një detyrë IT back-office, por një komponent kritik për suksesin e biznesit. Duke diskutuar për projektet e tij, ai përmend se si në LabCorp, një kompani e madhe e kujdesit shëndetësor, ai udhëhoqi krijimin e një sistemi master të të dhënave që ishte një nga programet më të mëdha të unifikimit të pacientëve në sektorin e kujdesit shëndetësor në SHBA, e cila transformoi mënyrën se si trajtohej informacioni i pacientëve. "Ne kemi sjellë së bashku mbi 400 milionë të dhëna të pacientëve në një sistem të vetëm, të unifikuar," tha ai. "Kjo zvogëloi kohën e përpunimit nga pothuajse 19 minuta në pak më shumë se 3, ndërsa arriti një normë ndeshjeje prej 97% me integrimin e sistemit MDM me AI / ML - kritike për të siguruar sigurinë e pacientëve dhe përmbushjen e standardeve të përputhshmërisë shëndet Në PepsiCo, ai ndihmoi në zhvendosjen e sistemeve kryesore të të dhënave të kompanisë në cloud. „Kjo migrim zvogëloi kostot me 30% dhe ofroi gati katër herë kthimin e investimeve në tre vjet“, vuri në dukje ai. „Ajo gjithashtu na lejoi të menaxhojmë të dhënat nga më shumë se 100 fusha biznesi në mbarë botën, duke përshpejtuar vendosjen e mjeteve të reja dhe duke ndihmuar në marrjen e vendimeve më të shpejta dhe më të mira të produkteve.“ Duke përmendur projekte të tjera, ai ndau se në Verizon, ai punoi për të mbledhur të dhënat e klientëve, automjetit dhe pajisjes për të dhënë një pamje të plotë të përdoruesve të tyre. Ky projekt shpëtoi organizatën 250 milionë dollarë duke përmirësuar marketingun dhe duke zvogëluar problemet e sigurisë. Përveç punës së tij praktike, ai gjithashtu ka ndarë njohuritë e tij përmes dokumenteve hulumtuese dhe artikujve, duke përfshirë: “” “Dhe” Nëpërmjet punës së tij, ai ka ndihmuar të formojë mënyrën se si të tjerët mendojnë për kombinimin e AI, cloud computing, dhe blockchain me MDM për të përmirësuar cilësinë e të dhënave dhe sigurinë. Transformimi i menaxhimit të cilësisë me integrimin e AI / ML dhe MDM: Një studim i rastit LabCorp Menaxhimi i të dhënave me bazë Blockchain: Një qasje revolucionare për sigurinë dhe integritetin e të dhënave Menaxhimi i të dhënave bazuar në cloud: Transformimi i strategjisë së të dhënave të ndërmarrjeve Nga përvoja e Adapa, është e qartë se e ardhmja e menaxhimit të të dhënave master është duke u përkulur drejt sistemeve që janë të decentralizuara dhe të besuara. Ndërsa shqetësimet globale rreth privatësisë së të dhënave rriten, organizatat duhet të gjejnë mënyra për të balancuar sigurinë me aksesueshmërinë. Platformat e bazuara në cloud me aftësi fleksibile në kohë reale po bëhen gjithnjë e më shumë normë për ndërmarrjet e mëdha. MDM nuk është më vetëm një produkt i brendshëm – po evoluon në një platformë qendrore që mund të ushqejë analitikën, mësimin e makinës, aplikacionet mobile dhe madje edhe bashkëpunimet e jashtme. Menaxhimi efektiv i të dhënave nuk ka të bëjë vetëm me zgjidhjen e problemeve, por edhe me përdorimin e informacionit për të nxitur efikasitetin, kosto të ulëta dhe për të përmirësuar përvojën e konsumatorëve. Kjo histori është shpërndarë si një lëshim nga Kashvi Pandey nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori është shpërndarë si një lëshim nga Kashvi Pandey nën HackerNoon's Business Blogging Program.