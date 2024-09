Nihilism-ka Maaliyadda iyo Seeraar la Sharaxay

"Ma jiro qof waalan... Waayo-aragnimadaada shakhsi ahaaneed ee lacagtu waxay ka kooban tahay 0.00000001% waxa aduunka ka dhacay, laakiin laga yaabee 80% sida aad u malaynayso in dunidu u shaqeyso."





GameStop iyo AMC ayaa mar kale isu soo baxay. Sarrifka suuqa cryptosphere waa $2.54T wakhtiga qorista. Badi dadka Maraykanka ahi waxa ay dareemeen niyad jab in maalqabeenada iyo shirkadaha aanay bixin cashuurta qaybtooda cadaalada ah, waxana ay u badantahay in ay sax yihiin. Halkudhigyada caanka ah sida "canshuurta hodanka ah" ayaa si qoto dheer uga qaylinaya adduunka oo dhan halka sicir-bararka uu meesha ka saarayo awoodda wax iibsiga ee qofka caadiga ah, taasoo ka dhigeysa dadka da'da yar inay dareemaan in lahaanshaha guri aysan ahayn jiilkooda. Qiimaha sare ee nolosha ayaa sababa in qaar badan ay dib u dhigaan ama ay illoobaan in ay qoysas yeeshaan, taas oo ka qayb qaadanaysa hoos u dhaca heerka dhalmada ee dunida horumartay.





In "The Psychology of Money," qoraaga abaalmarinta ku guuleystay Morgan Housel wuxuu ku nuuxnuuxsaday marka ay timaado maalgashiga, "Ma jiro qof waalan ... Waayo-aragnimadaada shakhsi ahaaneed ee lacagtu waxay ka kooban tahay 0.00000001% waxa ka dhacay aduunka, laakiin laga yaabee 80% sida aad u malaynayso in dunidu u shaqeyso." Dadka qaangaarka ah ee da'da yar, shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo, shaqaalaha dhaqaalaha gig-ga ah, dadka ku nool meelaha dhaqaale ahaan niyad-jabsan, iyo xitaa shakhsiyaadka dakhligoodu sarreeyo maaha kuwo waalan si ay u maalgashadaan Bitcoin - waayo-aragnimadooda iyo xanuunkooda ayaa ku wargeliya falalkooda.





Sida la fahmi karo, tiro sii kordhaysa oo dad ah ayaa dareemaya rajo la'aan oo quus ka taagan inay sameeyaan wax ka duwan sababtoo ah siyaabihii hore ee bixinta guri ama qoys lahaanshaha ayaan hadda shaqaynayn. Waxaa jira dareen guracan oo ah in nidaamku jabay oo loo baahan yahay in la sameeyo shay geesinimo leh oo xigmadda caadiga ahi ay ugu yeeri karto taxaddar la'aan, nacasnimo, iyo caqli-gal. Laakin halka nihilism ay soo jeediso istiqaalad iyo is-casilaad marka la eego dhacdooyinka soo ifbaxaya, Stoicism waxay u doodaa in uu qaado tallaabo macquul ah oo uu qofku gacanta ku hayo. Nooc ka mid ah dhaq-dhaqaaqa ka-hortagga-dhaqaale ee loo yaqaan nihilism-ka maaliyadeed wuxuu bixiyaa rajo hab aad u liidata.

Waa maxay Nihilism-ka Maaliyadeed?

Nihilism-ka maaliyadeed waa maskax halka ay ashkhaastu aaminsan yihiin in nidaamka maaliyadeed, oo ay ku jiraan lacagta iyo dhaqamada maalgashiga, ay ka maqan yihiin wax qiimo ah ama macno dhab ah. Aragtidani waxay ka imanaysaa niyad-jab qotodheer oo laga qabo hab-dhaqanka maaliyadeed ee soo jireenka ah iyo aragtida ah in qorshaynta maaliyaddu tahay mid aan waxba tarayn sababtoo ah saadaalin la'aanta ku jirta iyo caddaalad-darrada nidaamka. Dadka ku biira nihilism-ka maaliyadeed waxay inta badan diidaan xikmadaha maaliyadeed ee caadiga ah, sida kaydinta hawlgabka ama maalgashiga suuqa saamiyada, iyagoo u arka hawlahan kuwo aan macno lahayn.

Xaggee Asal Ahaan Ka Soo Baxay?

Burburka kalsoonida dadweynuhu ku qabaan nidaamyada maaliyadeed ee soo jireenka ah waxaa loo aaneyn karaa dhowr dhacdo oo muhiim ah iyo isbeddello, kuwaas oo raadraaca xididdada nihilnimada maaliyadeed.

2008-09 Qalalaasaha Maaliyadeed: Qalalaasaha maaliyadeed ee adduunku waxa uu ahaa waqti muhiim ah oo burburiyay iimaankii bangiyada, hay'adaha maaliyadda, iyo guud ahaan nidaamka dhaqaalaha. Iyadoo dadku ay goob joog u ahaayeen lacago damiin ah oo bangiyo ah halka shaqsiyaad caadi ah ay waayeen guryahoodii iyo shaqooyinkoodii, shakiga laga qabo cadaalada iyo xasiloonida nidaamka maaliyadeed ayaa kordhay. Qabo Wall Street: Sannadkii 2011, dhaqdhaqaaqa Occupy Wall Street wuxuu muujiyay niyad jab baahsan oo ka dhashay sinnaan la'aanta dhaqaalaha iyo hunguriga shirkadaha. Hal-ku-dhegga dhaqdhaqaaqa, “Waxaan nahay 99%,” ayaa hoosta ka xarriiqay in la aaminsan yahay in nidaamka maaliyadeed la musuq-maasuqo si ay uga faa’iidaystaan dad yar oo ay ka helaan kharash badan. Brexit iyo Kacdoonada Siyaasadeed: Codbixinta Brexit ee 2016 iyo kor u kaca dhaqdhaqaaqyada dadweynaha sida ololaha MAGA ee Trump ayaa ka tarjumey niyad jab ballaaran oo caalami ah oo dhaqaale iyo hay'ado siyaasadeed iyo dhaqaale dhaqameed. Dhacdooyinkani waxay muujiyeen qayb muhiim ah oo ka mid ah dadka ku qanacsanayn heerka hadda taagan. Degenaansho la'aan dhaqaale: Degenaansho la'aan dhaqaale oo sii socota, oo ay ku jiraan heerarka deynta oo kor u kacaya, shaqo la'aanta, iyo dabeecadda khatarta ah ee dhaqaalaha gig, ayaa gacan ka geysatay dareenka rajo la'aanta maaliyadeed. Dad badan oo da'yar ayaa dareensan in nidaamka maaliyadeed uusan u shaqeyn iyaga, taasoo u horseedaysa aragti nihilistic.

Ma ka-hortag-dhaqaaleed-Dhaqdhaqaaqa Maalgelinta Dhaqanka?

Nihilnimada maaliyadeed runtii waxaa loo tixgelin karaa dhaqdhaqaaq liddi ku ah maalgashiga dhaqameed. In kasta oo aanay lahayn urur rasmi ah, waxay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimid sida dadku u arkaan oo ula falgalaan nidaamyada maaliyadeed. Dhowr baabuur oo dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq ayaa muujinaya isbeddelkan:





Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies': Bitcoin, Doge, iyo Pepe ayaa ah wax yar oo loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo inta badan loo arko diidmada hababka maaliyadeed ee dhaqameed. Waxay bixiyaan beddelaad ka shaqeeya meel ka baxsan xakamaynta dawladda iyo nidaamyada bangiyada, iyagoo rafcaan u leh kuwa ka niyad jabsan maaliyadda caadiga ah. Kaydka Meme: Kaydka sida GameStop iyo AMC, kuwaas oo arkay kor u kaca qiimaha weyn ee ay wadaan warbaahinta bulshada iyo bulshooyinka khadka tooska ah, ayaa tusaale u ah dhaqdhaqaaqan lidka ku ah. Maalgelintani waxay inta badan ku salaysan yihiin in ka badan dareenka bulshada iyo buunbuuninta marka loo eego cabbirada maaliyadeed ee dhaqameed. Maaliyadda Baahsan (DeFi): Saldhigyada DeFi waxay ujeedadoodu tahay inay dib u abuuraan adeegyada maaliyadeed ee hab baahsan, oo ay ka saaraan dhexdhexaadiyeyaasha sida bangiyada. Tani waxay la socotaa aragtida nihilist-ka maaliyadeed ee ah in hay'adaha maaliyadeed ee dhaqanka ay yihiin kuwo aan la aamini karin ama aan waxtar lahayn. Maalgelinta mala-awaalka ah: Maal-gashadayaasha maaliyadeed waxay inta badan door bidaan khatar sare, maalgashiyo abaal-marin sare leh. Tan waxaa ku jira ma aha oo kaliya lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyo kaydka meme laakiin sidoo kale NFTs (Tokens aan Fungible) iyo hanti kale oo mala-awaal ah.

Waa maxay Saamaynta Dhaqaale ee Nihilism-ka Maaliyadeed?

Kor u kaca nihilism-ka maaliyadeed wuxuu leeyahay dhowr saameyn dhaqaale oo muhiim ah:

Isbedbeddelka Suuqa: Caannimada maalgashiyada mala-awaalka ah waxay horseedi kartaa korodhka isbeddelka suuqa. Qiimaha hantida sida cryptocurrencies iyo kaydka meme waxay u beddeli karaan si duur ah iyadoo lagu saleynayo isbeddellada warbaahinta bulshada iyo buunbuuninta halkii ay ka ahaan lahaayeen qiimaha aasaasiga ah. Sinnaan la'aanta dhaqaalaha: Raadinta maalgelinta mala-awaalka ah waxay sii xumeyn kartaa sinnaan la'aanta dhaqaalaha. Halka shakhsiyaadka qaar laga yaabo inay gaadhaan guulo la taaban karo, qaar kalena waxay la kulmi karaan khasaare la taaban karo, taas oo kordhinaysa farqiga u dhexeeya maalqabeenada iyo inta kale. Shakiga Hay'adaha Maaliyadeed: Markay dad badani qaataan aragtida niilism ee maaliyadda, kalsoonida lagu qabo hay'adaha maaliyadeed ee dhaqanka iyo la-taliyayaasha ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo. Tani waxay horseedi kartaa in si weyn loogu tiirsado talo-bixin maaliyadeed oo kale iyo xeelado maalgashi oo ay bulshadu waddo. Isbeddelka Xeeladaha Maalgelinta: Xeeladaha Maalgelinta ee dhaqameed sida kuwa Rockefeller ama Warren Buffett waxa laga yaabaa inay bilaabaan inay lumiyaan dhalaalkooda. Nihilists-maaliyadu waxay inta badan mudnaanta siiyaan faa'iidooyinka muddada-gaaban ee kobaca muddada dheer, taasoo horseedaysa in laga gudbo maalgashiyada xasilloon, muxaafidka ah.





Fikradda Stoic ee "Oobstacle waa dariiqa" waxay la socotaa nihilism maaliyadeed iyo Seeraar sida jawaabaha sinnaan la'aanta dhaqaalaha iyada oo la eegayo cilladaha nidaamka iyo caddaalad-darrada nidaamka maaliyadeed ee soo jireenka ah caqabadaha la beddelayo.

Sidee Bitcoin ugu habboon tahay waxaas oo dhan?

Bitcoin waxay haysataa meel gaar ah sheekada nihilismka maaliyadeed. Waxaa loo tixgelin karaa "saamiga meme" ee ugu horreeya ee dhaqdhaqaaqan wuxuuna noqday calaamad muujinaysa kacdoon dhaqaale. Sida Socrates, oo inta badan loo arko inuu yahay aabaha falsafada, Bitcoin waxaa loo arkaa inuu yahay asalka iyo aasaaska qaybta.





Bitcoin waxaa la abuuray 2009 ka dib xiisadda dhaqaale, oo si cad loogu qaabeeyey beddelka lacagaha dhaqameed iyo nidaamyada bangiyada. Dabeecaddeeda maamul daadejinta iyo diidmada xukunka dawladda ayaa soo jiidatay kuwa ka niyad jabsan nidaamka maaliyadeed ee jira. Kor u kaca Bitcoin ma ahayn kaliya hal abuurkeeda tignoolajiyada balse sidoo kale waxaa keenay isbedel dhaqameed iyo fikradeed oo ku wajahan su'aalo weydiinta iyo diidmada caadooyinka maaliyadeed ee soo jireenka ah.





Sida Bitcoin caan u heshay, waxay u gogol xaaraysay lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyo maalgashiyada mala-awaalka ah ee muujinaya nihilnimada maaliyadeed. Guusheeda waxa ay muujisay in beddelka nidaamka maaliyadeed ee la aasaasay aanay jirin oo keliya balse ay kobcaan, ansixisay aragtida nixilistka maaliyadeed.





Fikradda Stoic iyo cinwaanka qoraaga ugu iibinta badan ee Ryan' Holiday 's Buugga "Caqabadda Waa Jidka" waxay la jaan qaadaysaa nihilism maaliyadeed iyo Seeraar sida jawaabaha sinnaan la'aanta dhaqaale iyadoo la eegayo cilladaha nidaamka iyo caddaalad-darrada nidaamka maaliyadeed ee dhaqameed caqabado la beddelo. Nihilism-ka maaliyadeed iyo Bitcoin waxay ka faa'iidaystaan caqabadahan si ay u curiyaan oo ay u abuuraan wadooyin kale oo maaliyadeed, xoojinta adkeysiga, xoojinta, iyo tixgelinta anshaxa. Maskaxdani waxay u beddeshaa dhibatada dhaqaale fursado lagu horumarinayo habab maaliyadeed oo loo wada dhan yahay oo loo siman yahay, iyada oo xoojinaysa mabda'a Stoic ee isticmaalka dhibaatooyinka sida kicinta koritaanka iyo horumarinta.





Laakiin hadda su'aashu waxay kuu soo jeesatay: marka la eego nidaamka maaliyadeed ee inta badan u muuqda mid ka soo horjeeda qofka caadiga ah, miyaad sii wadi doontaa inaad ku kalsoonaato hababka dhaqanka ee ku fashilmay qaar badan, ama waxaad sahamin doontaa waddooyinka aan la garanayn ee nihilism-ka maaliyadeed iyo Bitcoin ay bixiyaan. ? Markaad u socoto mustaqbalkaaga dhaqaale, ka fiirso sida aad u bedeli karto caqabadaha ku hor gudban dariiqaaga fursadaha koritaanka iyo hal-abuurka. Ma qaadan doontaa khatarta ah inaad dib u qaabayn karto masiirkaaga maaliyadeed, mise waxaad sugi doontaa in nidaamyadii hore ay la qabsadaan? Nasiib wanaag, doorashada, iyo awoodda ficilka, waxay ku jirtaa gacmaheena.





