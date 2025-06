Zoznámte sa s NexChain: kde sa web3 stretáva s AI

Zatiaľ čo dedičné memecoiny ako Dogecoin a PEPE bojujú s volatilnými technickými konfiguráciami a neistým impulzom, NexChain sa objavil ako vedúci konkurent v priestore Web3 AI.

Sektor blockchain je uprostred strategického posunu, pričom investori sa čoraz viac obracajú na projekty, ktoré kombinujú reálny svet utility, pokročilé technológie a škálovateľnosť. NexChain kontroluje všetky tieto boxy; jeho predpredaj sa dostal do fázy 13 s viac ako 2 miliónmi dolárov už vyzbieraných.

NexChain: Predpredaj kryptomien

NexChain.ai nie je len ďalším blockchain startupom. Je to vysokorýchlostná, AI integrovaná a plne decentralizovaná infraštruktúrna platforma postavená na riešenie dlhodobých problémov preťaženia, nízkej škálovateľnosti a neefektívnosti, ktoré trápia staršie blockchainy.

Infraštruktúra spoločnosti Nexchain využíva štiepenie a DAG (Directed Acyclic Graph) na odomknutie paralelného spracovania transakcií, čo prináša viac ako 400 000 TPS.

Nexchain je postavený pre skutočnú interoperabilitu Web3, čo umožňuje bezproblémovú komunikáciu medzi reťazcami prostredníctvom pokročilých mostíkových protokolov.Či už ide o DeFi, NFT alebo IoT siete, architektúra Nexchain zabezpečuje plynulú interakciu medzi ekosystémami.

Prebiehajúci predpredaj kryptomien vstúpil do fázy 13, pričom cena tokenu stúpa z $ 0,042 v fáze 11 na $ 0,046 v súčasnosti, čo prináša 652% návratnosť, keď token zoznamy na $ 0,30. S 2 miliónmi dolárov je takmer splnená, FOMO sa zintenzívňuje, pretože dodávky sa strácajú. Na rozdiel od mnohých predpredajných projektov, ktoré zostávajú nejasné a špekulatívne, NexChain jasne mapoval svoju cestnú mapu, od nasadenia hlavnej siete a zoznamu DEX až po inštitucionálne onboarding a zavádzanie funkcií AI.

Ako kúpiť NexChain v 3 jednoduchých krokoch

Ak sa chcete zúčastniť tohto rýchlo sa rozvíjajúceho predpredaje kryptomien:





Prejsť na nexchain.ai Vytvorte si účet a dokončite krátky proces KYC, ktorý demonštruje silný záväzok spoločnosti NexChain k regulačnej transparentnosti a bezpečnosti investorov. Po overení môžu používatelia zakúpiť tokeny NEX pomocou ETH, USDT alebo BNB priamo z ovládacieho panela, čím si zabezpečia podiel v jednom z najpokročilejších hybridov AI-blockchain, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii.

Dogecoin čelí rozhodujúcemu odporu, ale momentum klesá

Zatiaľ čo NexChain tlačí dopredu, Dogecoin sa stretáva so štrukturálnym odporom a klesajúcim presvedčením investorov. Obchodovanie okolo $ 0,225, DOGE sa nepodarilo získať späť $ 0,245 po tom, čo čelil odmietnutiu. Technické ukazovatele maľujú zmiešaný obraz; RSI sa ochladil na 62 z predchádzajúcich úrovní nadmerného nákupu a MACD sa začína nakláňať. Kedysi hyped memecoin sa teraz pevne konsoliduje medzi $ 0,220 a $ 0,245, s obchodníkmi čakajúcimi na rozhodujúci krok.





Napriek tomu, že DOGE hodí viac ako 5 miliárd dolárov v dennom obchode, jeho DeFi celková hodnota uzamknutá (TVL) je stále pod 5 miliónmi dolárov.Táto medzera medzi cenovou akciou a utilitou odhaľuje zásadnú výzvu: nárast Dogecoin je poháňaný sentimentom skôr ako založený na rozširujúcom sa ekosystéme utility prítomnom v Nexchain.

PEPE hľadá smer uprostred volatility

Hoci býky obhajujú podporu a RSI zostáva nad 70, čo naznačuje pokračujúci nákupný tlak, odpor na $ 0,00001671 sa ukázal ako ťažké prasknúť.

Čistý prelom tu by mohol tlačiť PEPE smerom k $ 0,00002030, ale zlyhanie udržať podporu okolo $ 0,00001450 by mohlo spôsobiť posun späť na $ 0,00001145, čím by sa sentiment bearish.

Táto volatilná obchodná zóna zdôrazňuje, prečo sa mnohí obchodníci teraz rozhodnú pre štrukturálne zdravšie a investičné nástroje, ako je Nexchain. súčasný vzor PEPE odráža trh, ktorý hľadá smer, chýba základný rast na podporu jeho nedávnych špekulatívnych nárastov.

Zatiaľ čo meme energia môže poháňať rally, zriedka ich udržiava, najmä keď novšie, robustnejšie kryptografické predpredaje ako NexChain ponúkajú skutočné inovácie a solídnu cestnú mapu.

záver

Keďže DOGE a PEPE bojujú s technickou neistotou a špekulatívnym nadmerným rozšírením, NexChain zaujal ústrednú pozíciu na trhu s predpredajom kryptomien. Jeho decentralizovaná infraštruktúra poháňaná umelou inteligenciou ponúka presvedčivú dlhodobú hodnotovú ponuku, ktorú meme mince jednoducho nemôžu zodpovedať.

Pre investorov, ktorí chcú presunúť kapitál z hype na utility, je posolstvo jasné: predpredaj kryptomien NexChain nielen získava dynamiku, ale stanovuje nový štandard.

Tento príbeh bol napísaný v rámci HackerNoon Business Blogging Program. #DYOR pred prijatím akéhokoľvek finančného rozhodnutia.

