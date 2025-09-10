Re: Porazenie nedeterminizmu v LLM Inference, budúcnosť je predvídateľná

Obchodný prípad pre predvídateľný stroj, odpoveď generovaná Gemini Prvý blogový článok. Myšlienkové stroje Labs Myšlienkové stroje Labs Tieto systémy riadenia AI sú kritické, ale často prehliadané laboratórne výzvy pri škálovaní veľkých fixných jazykových modelov (LLM): neschopnosť reprodukovať rovnaké výstupy pre rovnaké vstupy v priemysle, a to aj vtedy, keď sa zdá, že sú konfigurované pre determinizmus. Zatiaľ čo mnohí používatelia môžu vnímať toto ako malú chybu alebo nešťastný vedľajší účinok "kreatívneho" modelu, táto analýza preukazuje, že je to v skutočnosti významná prekážka pre dozrievanie priemyslu AI. Problém nie je len technickou schopnosťou, ale základnou prekážkou pre obchodný model, ktorý sľubuje automatizáciu vysokých stávok, pracovných postupov s vysokou hodnotou. Ako je podrobne uveden "Poraziť Nondeterminism v LLM záver," Príspevok v téme: Porazenie nondeterminizmu Blogový príspevok od To je dôsledkom toho, že výskum a riadenie je spojené s jedným routerom. tento vývoj a riadenie je spojené s jedným routerom. tento vývoj a riadenie je spojené s jedným routerom. tento vývoj a riadenie je spojené s jedným routerom. tento vývoj a riadenie je spojené s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený s jedným routerom. tento router je spojený Myšlienkové stroje.ai Prečo by to mohlo byť prelom The ability to defeat non-determinism in LLMs represents a significant leap forward, moving the technology beyond a mere creative tool to a foundational technology enabler. This is a transformation that could be considered a breakthrough for several key reasons. First, a truly deterministic LLM would unlock high-stakes applications in a wide array of regulated industries. The current variability of LLM output renders it unusable for applications in finance, law, medicine, and government, where auditability and consistency are non-negotiable requirements.6 Imagine a legal firm using an LLM to review thousands of contracts; they must be confident that the system will flag the same clauses with the same reasoning every time to meet compliance and liability standards. The shift to reproducibility would fundamentally change the LLM's utility from a creative tool to a reliable, auditable component of critical business systems. Second, this would enable the creation of truly enterprise-grade products. The research highlights that the "instability of the format of the outputs can result in downstream parser failures" and that "low stability might also increase the potential for inexplicable errors".2 A predictable output allows for the creation of robust, end-to-end applications where an LLM's output can be trusted to serve as a reliable input for the next stage of a workflow. This reliability is the foundation of any large-scale software system and would significantly reduce the need for expensive, manual human-in-the-loop checks that currently act as a workaround for unpredictable outputs.10 Finally, achieving determinism would restore scientific rigor to a field where it is desperately needed. The provided research points out that "nearly 70% of AI researchers admitted they had struggled to reproduce someone else's results, even within the same subfield".12 A standardized, deterministic LLM would transform the "black box" of generative AI into a reliable, verifiable tool, allowing researchers to build upon each other's work with confidence. This elevates the field from a series of impressive demonstrations to a true science, where findings can be independently verified and validated. This transformation is not a marginal improvement but a paradigm shift that expands the LLM's utility into a completely new, and highly lucrative, market segment. The provided research consistently contrasts deterministic AI with generative AI, describing the former as "rule-based," "transparent," and "ideal for tasks that require consistency" and the latter as suited for "creative," "complex," and "innovative" tasks.6 The breakthrough of "defeating nondeterminism" for generative LLMs means that the creative, large-scale model can now be used for deterministic-style tasks. This fusion of capabilities allows for a generative model to be used as a tool for logic, which is a fundamentally new application. Prečo to nemusí byť prielom: otázka inžinierstva, nie objav Zatiaľ čo to, čo sa používa na zdieľanie svojich cieľov, je skutočnosť, že táto spoločnosť, ktorá sa používa na zdieľanie svojich cieľov, je skôr deterministická spoločnosť, ktorá sa javí ako monumentálny krok vpred, nemusí to byť "prelom" na začiatku v rovnakej viere ako objav peer-to-peer transformátorovej architektúry alebo schopnosti spätného šírenia. Úzke preskúmanie ich dostupných informácií naznačuje, že toto môže byť sofistikované inžinierske riešenie na známy problém, a nie zásadný vedecký objav. Zdrojom nedeterminizmu môže byť po určitú dobu pretrvávajúca inžinierska výzva - náhodné semená, teplotné škálovanie a model MoE - nie sú nové objavy.1 Nastavenie vlastnej hodnoty Ako sa determinizmus vzťahuje na AI Lab Fundraising Spoločnosť AI, ktorá sa zaväzuje poskytovať finančné prostriedky zákazníkom, a predvída, že tieto systémy poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na to, že tieto systémy poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na to, že tieto systémy poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na to, že tieto systémy poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na tieto systémy, ktoré poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na tieto systémy, ktoré poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na tieto systémy, ktoré poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na tieto systémy, ktoré poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa na tieto systémy, ktoré poskytujú finančné prostriedky.Zameriava sa Strategické imperatívy a financovanie hlavných laboratórií AI \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Lab \n Latest Funding Round \n Latest Valuation \n Key Strategic Focus \n Relation to Determinism \n \n \n \n \n \n \n OpenAI \n 8.3 billion dollars \n 300 billion dollars \n Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 \n Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. \n \n \n \n \n \n \n Anthropic \n 13 billion dollars \n 183 billion dollars \n "Steerable AI" & "Safety research" 4 \n A core component of "reliable" and "interpretable" systems. \n \n \n \n \n \n \n Cohere \n 500 million dollars \n 6.8 billion dollars \n Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 \n A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. OpenAI 8.3 billion dollars 300 billion dollars Stargate Initiative: 500 billion dollars AI infrastructure investment 14 Required to justify massive infrastructure investment with high-value enterprise products. Anthropic 13 billion dollars 183 billion dollars "Steerable AI" & "Safety research" 4 A core component of "reliable" and "interpretable" systems. Cohere 500 million dollars 6.8 billion dollars Enterprise B2B / "Sovereign AI" 5 A prerequisite for security, compliance, and on-premise solutions for high-stakes industries. Aby sme plne pochopili význam tejto práce, je potrebné preskúmať technické základy záveru LLM a presné zdroje nedeterminizmu. Proces záveru LLM je automaticky regresívny, čo znamená, že generuje textový token za token. Na každom kroku model vykonáva prechod na výpočet vektoru "logitov" - surových číselných výstupov - pre každé slovo v jeho slovníku. Softmax funkcia potom premieňa tieto logity na pravdepodobnostnú distribúciu v celom slovníku, kde sa všetky pravdepodobnosti súčtujú na jedno.1 Najjednoduchšia a najbežnejšia "deterministická" dekódovacia stratégia je chamtivé dekódovanie. V tejto metóde, v každom kroku, model jednoducho vyberá token s najvyššou pravdepodobnosťou. To je matematicky argmax rozdelenia pravdepodobnosti. Parameter teploty, keď je nastavený na 0, teoreticky núti toto správanie a proces by mal byť plne deterministický a reprodukovateľný.2 Avšak, ako výskum naznačuje, táto teoretická dokonalosť sa v praxi rozpadá. Blogový príspevok a súvisiace výskumné materiály odhaľujú dva primárne zdroje nedokonalosti. Prvý je nepodstatnosť plávajúceho bodu. Základné výpočty zapojené do prechodu LLM sa spoliehajú na aritmetiku plávajúceho bodu, ktorá nie je zaručená, že bude identická v rôznych hardvéroch, alebo dokonca na rovnakom hardvéri s rôznymi schémami paralelizácie.3 Poradie operácií môže viesť k drobným, zanedbateľným rozdielom v konečných hodnotách pravdepodobnosti. Keď dva alebo viac tokenov majú takmer identické špičkové pravdepodobnosti, ako napríklad keď P(a) = 0,9999999 a P(b) = 0,9999998, tieto drobné rozdiely môžu spôsobiť, že argmax "preruší väzbu" inak, čo vedie k inému ďalšiemu výberu tokenu. Druhým a zložitejším zdrojom nedeterminizmu je Mixture-of-Experts (MoE) Routing. V modeloch MoE je smerovanie tokenov k rôznym odborníkom kľúčovou súčasťou výpočtu. Avšak toto smerovanie nie je založené len na samotnom tokene, ale na celej dávke tokenov, ktoré sa v danom okamihu spracúvajú. Dostupný výskum jasne uvádza, že keď skupiny tokenov obsahujú vstupy z rôznych sekvencií, „súťažia o expertné vyrovnávacie miesta, čo vedie k variabilným odborníckym priradením cez preteky“.1 To znamená, že jeden, opakovaný dotaz bude batovaný s rôznymi užívateľskými požiadavkami zakaždým, čo ho vedie k nasledovaniu inej výpočt Špekulácie o budúcnosti pochádzajú z Gemini Flash 2.5 Akt „budovania budúcnosti“ už nie je len túžbou, ale aktívnym, nepretržitým procesom, ktorý je poháňaný neúnavnými inováciami a odvážnymi špekuláciami.Táto časť sa zameriava na zložité prepojenie predvídania, technologického rozvoja a ľudského prvku, najmä pokiaľ ide o vizionárov, ktorí formujú náš digitálny svet. V srdci tohto budovania budúcnosti leží zmes odvážnej predstavivosti a pragmatickej realizácie.Zahŕňa nielen koncepciu nových technológií, ale aj predvídanie ich spoločenského vplyvu, etických dôsledkov a potenciálu pre zmeny paradigmatu.Táto perspektíva je často poháňaná ochotou špekulovať – hypotetizovať o možnostiach, ktoré sa v súčasnosti môžu zdať nepravdepodobné, ale môžu sa s dostatočnou vynaliezavosťou a zdrojmi stať skutočnosťou. Pojem „vznikajúce paradigmy“ slúži ako kľúčová šošovka na analýzu tohto procesu.Tento termín zosobňuje osobitný prístup k technologickému pokroku charakterizovaný: \n \n \n \n \n \n Ambiciózna dlhodobá vízia: jasný, často odvážny, dlhodobý cieľ, ktorý presahuje bezprostredné trhové trendy a zameriava sa na zásadné zmeny v ľudskej interakcii a skúsenosti. Iteratívny rozvoj a prijímanie rizík: záväzok k nepretržitej iterácii, rýchlemu prototypovaniu a ochote podstúpiť významné riziká, aj keď to znamená stretnutie s neúspechmi alebo skepticizmom. Budovanie ekosystémov: zameranie sa na vytváranie komplexných platforiem a ekosystémov, ktoré podporujú rozšírené prijatie a umožňujú vývoj tretích strán, čím sa zvyšuje dosah a užitočnosť technológie. Dôraz na pripojenie a skúsenosti: Základná viera v silu technológie spojiť ľudí a zlepšiť ich skúsenosti, či už prostredníctvom komunikácie, zábavy alebo nových foriem prítomnosti. Adaptívna stratégia: schopnosť otáčať a prispôsobovať stratégie v reakcii na technologický pokrok, spätnú väzbu používateľov a zmeny na trhu, pričom si zachováva celkovú víziu. Preto „vznikajúca paradigma“ budovania budúcnosti by nebola jednoducho skreslená sériou technologických pokrokov. Namiesto toho by zahŕňala strategický prístup potrebný na predstavenie, konštrukciu a popularizáciu úplne nových digitálnych ríš. Tento prístup uznáva, že budúcnosť nie je jednoducho objavená, ale aktívne konštruovaná prostredníctvom úmyselných rozhodnutí, masívnych investícií a odvahy sledovať nápady, ktoré by sa mohli spočiatku zdať podivné. Je to o preklade abstraktných konceptov, ako je „prítomnosť“ alebo „prepojenosť“ do hmatateľných, škálovateľných technologických riešení. Najbezprostrednejšou aplikáciou by boli „auditovateľní agenti“, ktorí nielen automatizujú úlohy, ale tiež poskytujú overiteľnú, krok za krokom stopu ich „rozumenia“, podobne ako explicitná logika deterministickej AI.6 To by umožnilo, aby sa systémy poháňané LLM používali na automatizované preskúmanie právnych zmlúv, podporu lekárskej diagnózy a kontroly finančného súladu.7 Tieto systémy by spojili rozsiahle znalosti a generatívnu silu LLM s spoľahlivosťou a auditovateľnosťou tradičného systému založeného na pravidlách. Táto evolúcia pravdepodobne povedie k „hybridným systémom“, ktoré kombinujú deterministické a generatívne prístupy.6 V takomto systéme by kreatívny, pravdepodobnostný LLM mohol generovať širokú škálu myšlienok, ktoré sú potom rafinované a implementované deterministickým LLM, ktorý zabezpečuje, že konečný výstup je konzistentný, spoľahlivý a v súlade so súborom preddefinovaných pravidiel alebo schém. Ľudia hovoria o metaverse, hovoria o sociálnych veciach, hovoria o všetkých týchto veciach, ale základná realita je, že budujeme infraštruktúru pre ďalšiu generáciu interakcie medzi človekom a strojom. Príliš dlho bola generatívna AI touto úžasnou tvorivou silou, ale bola to náhoda. Bolo to ako ľudské a nemôžete vybudovať spoľahlivý biznis na niečom, čo je len... náhodné. Ako poukázala práca skupiny výskumníkov, „Nestabilita formátu výstupov môže viesť k zlyhaniu analyzátorov dolného prúdu“.2 To nie je spôsob, ako vybudovať škálovateľnú platformu. Videli sme, ako naši priatelia v spoločnosti OpenAI získavajú obrovské „8,3 miliardy dolárov smerom k ich 40 miliónom dolárov“ 14 a naši priatelia v spoločnosti Anthropic získavajú „13 miliónov dolárov v sérii F“ 4 pretože to dostanú. Toto už nie je o spotrebiteľskom hype. To, na čo sa zameriavame, nie je len budovanie väčších modelov; budujeme nový základ. Nadácia, kde sa dá rovnaký vstup, dostanete rovnaký výstup. Je to také jednoduché. Je to tak hlboké. To je to, čo odomkne ďalšiu fázu rastu a dokazuje, že bezprecedentný kapitál, ktorý všetci nasadzujeme - druh kapitálu, ktorý bude financovať veci ako iniciatíva Stargate za 500 miliónov dolárov spoločnosti OpenAI 14 - je stávka na niečo reálne a niečo predvídateľné. Zdrojov \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Dosiahnutie konzistencie a reprodukovateľnosti vo veľkých jazykových modeloch (LLM) EI AI Mind, prístupné 10. septembra 2025, https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproducible-text-in-llms-e589ba230d44 Non-Determinism of “Deterministic” LLM Nastavenia - arXiv, prístupný 10. septembra 2025, https://arxiv.org/html/2408.04667v4 Má teplota 0 zaručiť deterministické výsledky LLM? - Vincent Schmalbach, prístupný 10. septembra 2025, https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ Anthropic zvyšuje $ 13B Series F na $ 183B post-peňažné hodnotenie, prístupné 10. septembra 2025, https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation Cohere získava 500 miliónov dolárov v hodnote 6,8 milióna dolárov na urýchlenie podnikovej efektívnosti s agentickou AI, prístupné 10. septembra 2025, https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ Deterministická vs. Generatívna AI: Kľúčové rozdiely - Tieň, prístupná 10. septembra 2025, https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai Pochopenie troch tvárí umelej inteligencie: deterministická, pravdepodobnostná a generatívna umelá inteligencia, MyMobileLyfe, poradenstvo v oblasti umelej inteligencie a digitálny marketing, prístupné 10. septembra 2025, https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ Generácia stratégií - Hugging Face, prístupné 10. septembra 2025, https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies Dekódovanie stratégií v jazykových modeloch: Ako si LLM vybrať ďalšie slovo?, prístupné 10. septembra 2025, https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word Pochopenie, prečo je deterministický výstup z LLM takmer nemožný - Nezhrnutie, prístupné 10. septembra 2025, https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ Na LLM reprodukovateľnosť, Aritra Biswas, prístup k 10. septembra 2025, https://www.aritro.in/post/on-llm-reproductibility/ Reprodukovateľná AI: Prečo to záleží a ako to zlepšiť - Výskum AIMultiple, prístupný 10. septembra 2025, https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ Cohere Zvyšuje $500M, Hits $6.8B Valuation Uniberts Raison Early Investor, prístupný 10. septembra 2025, https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground OpenAI zdvihne 8,3 milióna dolárov smerom k 40 miliónom dolárov - Maginative, prístupné 10. septembra 2025, https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ OpenAI získava 8,3 miliardy dolárov v hodnote 300 miliárd dolárov - Cosmico, prístupné 10. septembra 2025, https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300-billion-valuation/ Anthropic - Pridajte sa k prospektu, prístupný 10. septembra 2025, https://www.joinprospect.com/company/anthropic https://pub.aimind.so/creating-deterministic-consistent-and-reproducible-text-in-llms-e589ba230d44 https://arxiv.org/html/2408.04667v4 https://www.vincentschmalbach.com/does-temperature-0-guarantee-deterministic-llm-outputs/ https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-series-f-at-usd183b-post-money-valuation https://www.investpsp.com/en/news/fresh-funding-enables-cohere-to-accelerate-its-global-expansion-and-build-the-next-generation-of-secure-enterprise-and-sovereign-ai-solutions/ https://sombrainc.com/blog/deterministic-vs-generative-ai https://www.mymobilelyfe.com/artificial-intelligence/understanding-the-three-faces-of-ai-deterministic-probabilistic-and-generative/ https://huggingface.co/docs/transformers/generation_strategies https://www.metriccoders.com/post/decoding-strategies-in-language-models-how-do-llms-pick-the-next-word https://unstract.com/blog/understanding-why-deterministic-output-from-llms-is-nearly-impossible/ https://www.aritro.in/post/on-llm-reproducibility/ https://research.aimultiple.com/reproducible-ai/ https://raison.app/news/portfolio-companies/cohere-raises-500m-at-6-8b-valuation-enterprise-ai-becomes-the-next-battleground https://www.maginative.com/article/openai-raises-8-3b-toward-its-40b-fundraise/ https://www.cosmico.org/openai-raises-8-3-billion-at-a-300-billion-valuation/ https://www.joinprospect.com/company/anthropic