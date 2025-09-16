R0AR spúšťa BuyBack Vault: Prináša 1R0R do reťazca R0AR odomkne nové stimuly

Sheridan, Wyoming, 16. septembra 2025/Chainwire/--Ekosystém R0AR odhalil svoju najnovšiu inováciu: R0AR BuyBack Vault, iniciatívu, ktorá mení hru a je navrhnutá tak, aby preťažila účasť komunity, odmenila skorých účastníkov a urýchlila rast reťazca R0AR. Čo to je: BuyBack Vault je pre komunitu R0AR bezprecedentnou príležitosťou: Pre tokeny 1R0R sa ponúka minimálne 1% nad trhovou hodnotou s potenciálom vyšších sadzieb v závislosti od podmienok. Peňaženky prenášajúce aktíva do reťazca R0AR sa môžu stať oprávnenými na nadchádzajúce airdrops, platformové odmeny a výhody. Účastníci, ktorí sa nezapojili do predpredajov 1R0R, Executive R0AR Society NFT Mint, DeFi programov alebo skorých ponúk Node, sa môžu stále kvalifikovať ako skorí prijímatelia pred R0AR Chain, ktorý dosiahol svoj počiatočný míľnik s 10 000 používateľmi. Prečo to záleží BuyBack Vault je viac ako buyback – je to signál úmyslu: Podporou celkovej hodnoty uzamknutej (TVL) a širšej účasti sa iniciatíva zameriava na posilnenie štrukturálnej a transakčnej sily reťazca R0AR. Namiesto uskutočňovania tokenových spätných nákupov na externých sieťach zostáva dôraz na budovanie hodnoty priamo v rámci infraštruktúry R0AR. BuyBack Vault je jedným z niekoľkých nadchádzajúcich vývojov, pričom sa očakáva, že budúce aktualizácie zavedú nové mechanizmy spaľovania tokenov a rozšírené ekosystémové integrácie navrhnuté na podporu dlhodobej funkčnosti a viditeľnosti. Čo to znamená pre ekosystém BuyBack Vault priamo poháňa rastový motor R0AR: Vyčerpáva dodávku 1R0R na otvorenom trhu. Rastie TVL na reťazci R0AR – jedným z kľúčových ukazovateľov ekosystému. Poháňa viditeľnosť a hype komunity, čo vytvára pódium pre exponenciálny rast. Táto iniciatíva je prvou z piatich strategických oznámení, ktoré sa rozbehnú v priebehu nasledujúcich piatich týždňov, pričom každá z nich je zameraná na uvoľnenie plynu na oheň komunitnej energie, účasti ekosystémov a prijatie reťazca. Jedno slovo od R0AR „BuyBack Vault je o viac ako o nákupe žetónov – ide o odmeňovanie lojality, posilňovanie našej nadácie a dokazovanie svetu, že reťazec R0AR je tu, aby dominoval. O spoločnosti R0AR R0AR je blockchain ekosystém novej generácie, ktorý spája DeFi, NFT a komunitné inovácie. Ankorovaný tokenom $1R0R a zbierkou Executive R0AR Society NFT, R0AR buduje infraštruktúru, nástroje a systém odmeny na napájanie ďalšej vlny decentralizovanej adopcie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://r0ar.io Reťazec R0AR možno preskúmať prostredníctvom https://r0arscan.io Funkčnosť cez reťazce je prístupná prostredníctvom oficiálneho mosta na adrese https://r0arbridge.io kontaktovať spoluzakladateľ Dustin Hedricková Rožňava kontakt-us@r0ar.io \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa spoločnosti Chainwire v rámci programu HackerNoon Business Blogging Program Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa spoločnosti Chainwire v rámci programu HackerNoon Business Blogging Program Programy