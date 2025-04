Platby kartou sú pomalé, nákladné a umierajú – spotrebitelia sa namiesto toho obracajú na toto

Rastúce poplatky za kartu a spätné platby vytvárajú zbytočné náklady, zatiaľ čo zákazníci teraz očakávajú okamžité a bezproblémové platby. Platba cez banku je inteligentnejšou alternatívou a pre podniky je čoraz nemožné ju ignorovať.





Pay-by-bank je spôsob platby z účtu na účet založený na otvorenom bankovníctve. Banky bezpečne zdieľajú API s licencovanými poskytovateľmi a používatelia autorizujú platby priamo cez rozhranie svojej banky. Tok platieb úplne obchádza siete kariet.





Niektoré kľúčové výhody platby cez banku zahŕňajú rýchlosť, bezpečnosť a súhlas kontrolovaný zákazníkom. UX je jednoduchšie a náklady sú nižšie, pretože nie sú zahrnuté siete kariet.





Teraz sa pozrime na štatistiky – v roku 2018 bolo v Spojenom kráľovstve uskutočnených iba 320 000 platieb cez banku. Do roku 2024 toto číslo explodovalo na 224 miliónov . Spojené kráľovstvo vedie v Európe s 13 % digitálne aktívnych spotrebiteľov a 18 % malých podnikov.





Keďže globálny trh má do roku 2032 dosiahnuť 164,8 miliardy dolárov , rok 2025 je bodom zlomu. Tu je dôvod, prečo sa otvorené bankovníctvo tento rok rozbehne a čo bude poháňať jeho rýchly rast.

Digitálni domorodci nanovo definujú platby

Mnohí si myslia, že spotrebitelia sú vo svojich platobných metódach nastavení spokojní s kartami a digitálnymi peňaženkami a neveria novým technológiám. To sa však mení, keďže digitálni domorodci sa dostávajú do centra pozornosti.





V roku 2025 tvorí generácia Z takmer 30 % celosvetovej pracovnej sily. Táto generácia vyrástla so smartfónmi, nielenže preferuje digitálne riešenia, ale aj ich očakáva.





Vezmite si úspech vyzývajúcich bánk, ako je Revolut vo Veľkej Británii. Ich popularita explodovala tým, že ponúkali rýchle bankovníctvo bez trenia, na rozdiel od neohrabaných starých bánk. Nie je žiadnym prekvapením, že 78 % mileniálov používa mobilné bankovníctvo a jedna štvrtina má svoj primárny bankový účet v digitálnej banke.





Gen Z to posúva ešte ďalej. Trávia viac ako štyri hodiny denne na sociálnych médiách, skúmajú produkty online a podporujú sociálny obchod. Dôverujú inováciám oproti tradičným systémom. Štúdia Rise of Open Banking od spoločnosti Mastercard to potvrdzuje – Gen Z sa najviac snaží osvojiť si špičkové fintech.









Millennials a Gen Z možno ešte nie sú najbohatší, no riadia budúcnosť elektronického obchodu. Pay-by-bank je pre nich ako stvorená – žiadne údaje o karte, žiadne kroky navyše, len rýchla a UX-priateľská platba z účtu na účet navrhnutá pre rýchlosť, pohodlie a bezpečnosť.

Podniky, ktoré pochopia, ako toto publikum myslí, sa dostanú dopredu. Otázkou nie je, či sa platba cez banku rozbehne – ide o to, ako rýchlo sa prispôsobíte.



— Lasma Kuhtarska, spoluzakladateľka, riaditeľka pre stratégiu v spoločnosti Noda .





Regulačný prielom: IPR a PSD3

Silné rozhrania API a inteligentná regulácia sú kľúčom k urýchleniu prijatia platieb podľa bánk. V roku 2025 ho posunie vpred nie jedna, ale dve veľké regulačné zmeny.





Po prvé, nariadenie EÚ o okamžitých platbách (IPR) bude vyžadovať, aby všetky banky a poskytovatelia platobných služieb ponúkali okamžité platby v eurách zúčtované do 10 sekúnd, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, cez hranice. To je obrovský posun od predchádzajúceho 25-sekundového štandardu, čo núti banky rýchlo aktualizovať svoje systémy. Od januára 2025 musia mať banky možnosť prijímať okamžité platby. Do októbra 2025 ich musia aj odoslať.





Toto samo o sebe mení hru, ale v kombinácii s otvoreným bankovníctvom priamo spochybňuje siete kariet. Rýchlejšie platby, menej sprostredkovateľov a nižšie poplatky – to je presne to, čo podniky a spotrebitelia chcú.





Ďalším významným posunom je PSD3, ktorý sa má spustiť do roku 2026. Opraví kľúčové problémy, ktoré spomalili skoré prijatie otvoreného bankovníctva. Od bánk sa bude vyžadovať, aby poskytovali silnejšie a výkonnejšie API, čím sa zabezpečí lepšia spoľahlivosť a stabilita. Budú musieť zverejňovať správy o výkonnosti API a odstraňovať zbytočné obmedzenia, ktoré predtým spôsobovali, že otvorené bankovníctvo bolo neohrabané.





Tieto predpisy nútia banky k inovácii, vďaka čomu je otvorené bankovníctvo rýchlejšie, spoľahlivejšie a široko prijímané. S okamžitými platbami a zrýchľujúcim sa rastom PSD3 je rok 2025 bodom zlomu. Podniky, ktoré prijmú včas, zostanú pred konkurenciou.

VRP odblokujú opakujúce sa platby prostredníctvom banky v Spojenom kráľovstve

Jednou z najväčších prekážok pri prijímaní platieb prostredníctvom bánk bol nedostatok flexibility pri opakovaných platbách. Na rozdiel od platieb založených na karte alebo inkasa, tradičné platby prostredníctvom banky vyžadovali, aby používatelia schválili každú jednu transakciu, čo ich robí nepraktickými pre predplatné, členstvo a iné opakujúce sa platby.





Ale to sa zmenilo. Variabilné opakujúce sa platby (VRP) zaviedli dlhodobý súhlas, čo znamená, že zákazníci sa raz overia a nastavia platobný mandát s limitmi na množstvo a frekvenciu. Potom sa platby uskutočnia automaticky – nie je potrebné zakaždým znovu overovať. Zákazníci zostávajú pod kontrolou a majú možnosť kedykoľvek upraviť alebo zrušiť svoje mandáty.





Stručne povedané, VRP kombinujú pohodlie otvoreného bankovníctva s jednoduchosťou inkasa a predplatného založeného na kartách a dynamika pre nich rastie. NatWest a HSBC už spustili VRP na prevody účtov a v máji 2022 NatWest spracoval prvé komerčné VRP v Spojenom kráľovstve. Podľa príkazu CMA musí deväť najväčších bánk v Spojenom kráľovstve podporovať VRP pre rozsiahle, čím sa pripravuje pôda pre širšie prijatie.





Tento posun odstraňuje kľúčovú prekážku platenia bankou, ktorá nahrádza tradičné platobné metódy. Keď veľké banky zavádzajú VRP, podniky, ktoré teraz integrujú platby podľa banky, získajú výhodu prvého ťahu.

— Lasma Kuhtarska, spoluzakladateľka, riaditeľka pre stratégiu v spoločnosti Noda.





Prečo je rok 2025 najlepší čas na prechod na platbu prostredníctvom banky

Firmy vedia, že pay-by-bank je budúcnosť, no mnohí môžu váhať, pretože sa obávajú komplexnej integrácie, obmedzených platobných možností a rizika narušenia ich súčasného nastavenia. Práve preto je čas konať.





So správnym partnerom je integrácia pay-by-bank jednoduchá. Noda odstraňuje zložitosť a ponúka hladké, plug-and-play riešenie, ktoré funguje s vašimi existujúcimi platobnými tokmi. Firmy môžu stále prijímať karty a zároveň bez problémov pridávať otvorené bankovníctvo pre efektívnejšiu a nákladovo efektívnejšiu platbu. Ponúka otvorené bankové rozhrania API, ako aj zásuvné moduly pripravené na použitie pre platformy elektronického obchodu, vďaka čomu je nastavenie jednoduché. Podnikom bez vlastnej pokladne umožňujú platobné stránky bez kódu, platobné odkazy a QR kódy okamžite začať prijímať platby z banky.