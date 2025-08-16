464 čítania

Perch 2.0: Bioakustický model pre identifikáciu druhov

by
byAnthony Laneau@hacker-Antho

Managing Director @ VML | Founder @ Fourth -Mind

2025/08/16
featured image - Perch 2.0: Bioakustický model pre identifikáciu druhov
    Speed
    Voice
Anthony Laneau

About Author

Anthony Laneau HackerNoon profile picture
Anthony Laneau@hacker-Antho

Managing Director @ VML | Founder @ Fourth -Mind

Read my stories

KOMENTÁRE

avatar

ZAVISTE ŠTÍTKY

machine-learning#ai#deepmind#perch2.0#acoustic-technology#bioacoustics#what-is-bioacoustics#hackernoon-top-story#species-identification

TENTO ČLÁNOK BOL PREDSTAVENÝ V

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories