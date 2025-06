Neobvyklé produktové stratégie, ktoré škálovali EdTech Giant

Možno nie je zrejmé, ako celonárodná vzdelávacia revolúcia začína s dinosaurom, súťažou a prekvapujúcim telefonátom od učiteľa.





Toto je príbeh o tom, ako sme premenili komunitu, súťaž a karikatúrne masky na jeden z najsilnejších produktov a motorov pre vstup na trh v oblasti vzdelávania K-12.

Olympiads as a Trojan Horse

Keď som sa pripojil k Uchi.ru, aby som viedol to, čo by sa stalo oddelením olympiád, potrebovali sme spôsob, ako sa dostať do škôl, ktoré nezahŕňali drahé predajné tímy alebo chladný outreach.To je miesto, kde prišla myšlienka premeniť olympiády na mesačné on-line súťaže v oblasti STEM a humanitných vied.





Súťaže boli bezplatné, krásne navrhnuté a v súlade so školskými učebnými osnovami. Ale neboli to len nástroje na učenie.UdalostiDeti s nimi zaobchádzali ako so sviatkami. Učitelia ich používali na napájanie svojich tried. Rodičia tlačili certifikáty a nalepovali ich na kuchynské steny.





EdTech je oblasť s viacerými zainteresovanými stranami. Ak nemôžete splniť očakávania každého rozhodcu v reťazci – okresných lídrov, učiteľov, rodičov a študentov – nebudete prechádzať.





To, čo vyzeralo ako pekná mimoškolská aktivita, bol v skutočnosti trójsky kôň pre rast platformy.

Vytvorili milióny leads každý mesiac

Vytvorené slovo úst na školskej, okresnej a regionálnej úrovni

Umiestnite platformu ako lídra riadeného poslaním, nie len ako poskytovateľa obsahu

Poskytla nám prvotriedne údaje vo všetkých regiónoch – efektívne sa stala jednou z najväčších databáz súvisiacich so školami v krajine

Keď učitelia videli, že ich študenti si zážitok užívajú, preskúmali zvyšok platformy.Keď rodičia videli certifikáty, klikli na vzdelávacie hry.Mena.

That Time My Phone Number Went Viral

Niekto urobil malú chybu: náhodou zahrnuli moje priame telefónne číslo.





Vyšiel na národnej úrovni.





Učitelia z celej krajiny ma volali osobne - poďakovať nám, požiadať o pomoc, objasniť pokyny, zdieľať študentské príbehy.





Bolo to vyčerpávajúce, ale úžasné. Áno, samozrejme, v určitom okamihu som musel vypnúť telefón a dať svojim rodičom iné číslo, aby ma oslovili.ambassadorsKeď sa s nimi zaobchádza s rešpektom a jasnosťou, vyjdú z cesty, aby podporili váš produkt.





V tom mesiaci som hovoril so stovkami učiteľov. počúval som. naučil som sa. A v tomto procese som získal najrýchlejšie a najúprimnejšie skúsenosti s výskumom používateľov v mojom živote.





Táto skúsenosť ma naučila viac o úspechu zákazníkov, než akákoľvek prístrojová doska.

The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech Icon

Platforma bola plná očarujúcich postáv, ale jeden maskot vládol všetkým:Grisha the Dino.





Grisha sa objavila v súťažiach, potešila deti a podpísala certifikáty s mojím menom.V priebehu času deti začali spájať svoje úspechy s ním.Poslali nám listy, fanúšikovské umenie a kresby Grisha s medailami.





Uvedomili sme si, že Grisha nebol len maskotom – bolbridgeZnáma tvár, ktorá robí zložité témy hravé a prístupné.





Takže sme sa zdvojnásobili. Vytvorili sme okolo neho príbehy. Navrhli sme nové animácie. A nakoniec som spustil Instagram účet venovaný Grisha. Rástol na viac ako 50 000 nasledovníkov – väčšinou deti a rodičia. Stal sa tiež neočakávaným kanálom výskumu a zapojenia.





Potrebujete spätnú väzbu o novej funkcii? Publikujte príbeh. Potrebujete tisíce odpovedí na prieskumy za dve hodiny? Navštívte Grisha Instagram. Zostaňte v kontakte s vašimi najmladšími používateľmi - ich jazykom, tónom, zvedavosťou - sa stala produktovou supermocou.





Samozrejme, zabudol som skryť svoje číslo na Instagrame.





Jedného dňa som dostal hovor. Hromada vzrušených detí kričala do prijímača: “ARE YOU GRISHA??”

Mascots and Metrics: Why It Worked

Tieto produkty a voľby GTM neboli náhodné.Využili základné ľudské správanie - najmä to, ako sú ľudia a najmä deti pripojené k odpovedi na učenie, rozpoznávanie a emocionálne náznaky.





Deti túžia po uznaní a zábave → To je dopamín. Ten zmysel pre úspech je to, čo udržuje deti prichádzajúce späť.

Učitelia potrebujú nástroje, ktorým môžu dôverovať a zdieľať → To je oxytocín a serotonín.Keď dáte pedagógom nástroj, ktorý jednoducho funguje – ten, ktorý nepotrebujú vysvetliť alebo opraviť – stanú sa vašimi najsilnejšími spojencami.

Rodičia reagujú na pýchu a viditeľný pokrok → To sú endorfíny a serotonín. certifikát na chladničke, hrdé posolstvo od učiteľa ich dieťaťa – tieto momenty vytvárajú emocionálne spojenie.





Maskoty vybudovali emocionálne spojenie. Olympiády vybudovali komunitu. Certifikáty vytvorili vírusové kruhy.

Spoločne vytvorili multi-stakeholder rastový motor, ktorý premenil Uchi na jednu z najnavštevovanejších platforiem EdTech na celom svete - umiestnený na 2. mieste podľa prevádzky na celom svete podľa SimilarWeb v roku 2020.

Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTech

Najlepšie výsledky prichádzajú nie z jednorazovej taktiky, ale z orchesterovania ekosystému, kde produkt poteší, používatelia sa spoja a rast prirodzene prúdi zo skúseností.

Študent dostane matematickú hru, ktorá oslavuje svoju prvú správnu odpoveď

Učiteľ dostane dashboard, ktorý sleduje pokrok každého študenta

Rodič dostane stlačiteľný diplom s menom svojho dieťaťa v zlate

A niekde za scénami, produktový manažér dostane ďalší all-nighter cez 7 časových zón.

Chcel by som to urobiť znova?V srdci.Ale tentoraz by som použil horák.