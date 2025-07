Mohlo by to byť budúcnosť, ktorú chceme: Prečo je Blockchain dobrý pre podnikanie

Tam bolo veľa hype okolo blockchain dnes, ale ak sa pýtate okolo čo blockchain je vlastne užitočné pre, dostať jasnú odpoveď nie je ľahké.





Prečo je blockchain dobrý pre podniky

Predstavte si otváraciu scénu Stratený (TV show), kde lietadlo plné cudzincov havaruje na opustenom ostrove v južnom Pacifiku.Preživší vidia ostrov a chápu, že záchrana nie je nikde v očiach, takže začnú vytvárať nový život pre seba s mikro civilizáciou.





Hugoje celkom zelený palec; miluje pestovať zeleninu.SawyerNašli v zrúcanine sekeru a začali rezať drevo.Kateje vynikajúci lovec; je šikovná pri lovení divých volov.Jack,Na druhej strane, zachránil nejaké lieky, ako chlapík, keď ostatní ochorejú a potrebujú niektoré antibiotiká. Výmenná ekonomika vo vývoji. Keď Sawyer je hladný, obchoduje s 1 logom dreva s Hugo za 4 paradajky. Kate bude obchodovať s divokým býkom za 20 paradajok. Jack bude obchodovať s antibiotikami za 4 logy dreva, ale namiesto toho prijme aj divokého býka.





Dráma s centralizáciou: dôvera

Jedného rána sa Jack zobudí s veľkým nápadom. Poďme zdvihnúť našu civilizáciu a priniesť abstraktný koncept "peniaze".Islandčaniaa použiť ho pre našu ekonomiku namiesto obchodu na burze, týmto spôsobom by mohol stále dostať drevo od Sawyera, aj keď Sawyer nepotrebuje žiadne antibiotiká. Návrh je veľmi jednoduchý... paradajka stojí 2 mince, medveď stojí 40 mincí, a tak ďalej. Koľko mincí by mal každý z nás začať? Kate sa pýta.





Keďže tí, ktorí prežili, nemajú prístup k kovom na ostrove, zjavne nemôžu minovať skutočné mince. Jack navrhuje sledovať, koľko mincí má každý z nich. Prichádza s jednoduchým systémom. Napíše na kúsok papiera bilanciu 100 vedľa každého z ich mien. Vždy, keď chcete previesť nejaké mince na kohokoľvek, stačí mu dať vedieť sumu a on aktualizuje čísla na svojom kúsku papiera.





Sawyer veľmi nedôveruje Jacku, najmä s celým alfa mužským napätím okolo Kate. Prečo by mal držať kus papiera? pýta sa.IslandčaniaJeho verzia nazývanáPacifikKeď chcete urobiť prevod, dajte mu vedieť, a on bude sledovať. No, je jasné, že Jack a Sawyer nebudú hrať pekne spolu. Kate sa snaží vyriešiť konflikt tým, že ponúkne sledovať čísla sama. Je to skvelé, pretože Jack a Sawyer urobia čokoľvek, čo povie.





Gang nemôže rozhodnúť o jednom jednotlivcovi, ktorý bude sledovať súvahu; hovoria, že máme mŕtvicu. myšlienka prechádza. Rýchlo vpred jeden rok. Barterová ekonomika žije ďalej. To saje a trpia, ale to je jediná vec, ktorú dokážu dostať do práce.





Jedného dňa, Kate mala dosť. Výmenná vec je príliš nudná. Divoké voly sa stali najobľúbenejším jedlom na ostrove, a ona je jediná, ktorá ich môže loviť.IslandčaniaA ona bude sledovať rovnováhy. Nebude už obchodovať s nikým, pokiaľ neprijmú jej systém. Gang je unavený z tejto výmenné veci tak ako tak, tak neochotne súhlasia.





Kate volá zábery, a všetci vyrástli, aby prijali jej pravidlo ako fakt života.Vždy, keď chcete niečo obchodovať na ostrove, stačí ísť k Kate a povedať jej, aby aktualizovala svoj zostatok.





Kate sa stala omnipotentnou centrálnou bankou ostrova.

Skončili sme s fungujúcim systémom, ale nikto okrem Kate o tom nebol nadšený.Nie je to veľmi efektívne a Kate môže spôsobiť neporiadok, ak sa jej to páči, ale nikto nevie o žiadnom inom spôsobe.





Dôvera sa stáva skutočnosťou: Blockchain a decentralizácia

Predpokladajme, že sa jedného dňa na ostrove objaví ďalší tajomný preživší (to sa čas od času stáva na „Lost“).Decentralizovaný konsenzusa je to šikovná metóda, kde celý gang môže udržať bilanciu spolu. Kate už nebude môcť manipulovať s číslami.





Ani jeden z nich nechce.

Dokonca aj keď jeden z nich je mimo rybolov, môže to stále fungovať. Nie je potrebné čakať na Kate už byť slobodný, aby sa s ich podnikanie. gang je šťastnejší. Keby sa pán Nakamoto objavil v pilotnej epizóde, nemali by musieť strácať rok na tomto zatracenom výmennom systéme alebo ďalší rok žiť pod ekonomickou nadvládou Kate.





Spočiatku sa zdá, že myšlienka pána Nakamotu je relevantná len pre ostrovný menový systém.Veľa oblastí života(a podnikanie) na ostrove





Vezmite si napríklad reklamu.

Sawyer použil časť svojho dreva na vybudovanie veľkého znamenia uprostred tábora. Myslí si, že je to skvelý nápad nechať Hugo napísať na to, a ktoré zeleniny sú k dispozícii tento týždeň. Kate miluje myšlienku. Kedykoľvek sa vráti z úspešného lovu, chce zobraziť dennú odmenu na znamení, aby každý vedel, že príde svojou cestou k obchodu.





Je tu jeden znak a Hugo a Kate ho chcú použiť. Jack, vždy mierotvorca, ponúka riešenie. Ak Hugo a Kate chcú použiť Sawyerov znak v ten istý deň, budú ponúkať niekoľko mincí, aby zaplatili Sawyerovi za potešenie. Budú ponúkať diskrétne, takže druhý uchádzač nebude môcť predbehnúť prvého o malú sumu. Samozrejme, najvyšší uchádzač dostane značku. Znie to ako spravodlivý systém, ale kto sa chystá ísť cez diskrétne ponuky a vybrať si najvyššiu? Jack nominuje sám. Zhromaždí všetky súťažiace ponuky a napíše ich na kúsok papiera, a do poludnia nechá Sawyer vedieť, ktorý znak sa má zobraziť. Je to dosť ťažké to urobiť každé ráno,





Hugo sa väčšinou obáva, že Kate využije svoje ženské kúzla, aby si Jack vybral svoje ponuky, aj keď sú nižšie.





Jedného dňa Jack nájde novú zásobu antibiotík a rozhodne sa použiť znamenie, aby o tom všetci vedeli.Nasledujúce ráno sa gang zobudí a uvidí Jackov banner zobrazený na znamení.Kate nie je veľmi šťastná, že Jack zbiera diskrétne ponuky a predkladá svoje vlastné ponuky na použitie znamenia v rovnakom čase.





Opäť sme skončili s fungujúcim reklamným systémom, ale nikto okrem Jacka je o tom naozaj nadšený.Decentralizovaný konsenzusCelý gang bude udržiavať zoznam ponúk spoločne a Jack už nebude môcť manipulovať s výsledkami.





Skutočnosť, že obyvatelia ostrova, aby mohli podnikať, musia dôverovať jednej zo svojich skupín, prináša do systému nerovnováhu. Nemajú dôvod dôverovať si navzájom. Koniec koncov, každý z nich uprednostňuje svoje vlastné osobné záujmy. Tento nedostatok dôvery prináša systém do stagnácie, kde obyvatelia buď nerobia podnikanie spoločne, alebo sú nútení pracovať spôsobom, v ktorom väčšina nie je naozaj šťastná.





Zavrieť sa

Blockchain je magická čierna skrinka, ktorá implementuje NakamotohoDecentralizovaný konsenzusKeby niekto z gangu vopred balil blockchain na lietadle, život na ostrove by bol oveľa jednoduchší a bez trenia.