Fiat nedokáže reagovať na hodnoty a potreby komunity, ale bitcoin áno

Po mojom nedávnom článku o obavách o centralizáciu bitcoínov, jeden z tichomorských ostrovanov a podnikateľ v oblasti blockchainu vzniesol úžasnú otázku o praktických dôsledkoch hard forku v našej súčasnej krajine. Jeho vyšetrovanie zasahuje do podstaty našej výzvy o tom, aký efektívny by bol hard fork, keď väčšina bitcoínov je už vyťažená a sústredená v inštitucionálnych rukách?





Táto otázka odhaľuje zásadný paradox. Zatiaľ čo hard fork by mohol technicky vynulovať hracie pole, ekonomická realita je taká, že hlavní inštitucionálni hráči by mohli jednoducho zabezpečiť svoje pozície v oboch reťazcoch, čím by sa potenciálne zachovala samotná centralizácia, s ktorou sa snažíme bojovať. Títo korporátni giganti by so svojimi značnými zdrojmi mohli efektívne „hrať na obe strany“ a udržať si vplyvnú pozíciu bez ohľadu na to, ktorý reťazec nakoniec prevládne.





Tento scenár však odhaľuje niečo hlbšie o našom vzťahu k bohatstvu a hodnote. Skutočná sila bitcoinového protokolu nespočíva v jeho súčasnej trhovej dynamike, ale v jeho základnom prísľube ako programovateľná elektronická hotovosť. Jeho hodnota po rozchode by nebola určená výlučne inštitucionálnymi holdingami, ale kolektívnym rozhodnutím komunity o tom, ktorý reťazec lepšie vyhovuje našej spoločnej vízii decentralizácie.





Ako vývojári a prví používatelia sa ocitáme na filozofickej križovatke. Otázka nie je len technická, ale týka sa našich hodnôt a toho, čo považujeme za skutočné bohatstvo. Na základe svojej osobnej cesty som bohatstvo pochopil veľmi odlišne od tradičného rozprávania o akumulácii materiálu.





Zistil som, že skutočné bohatstvo sa prejavuje v základných životných pokladoch, šťastnej rodine, dobrom zdraví a živej komunite. Ako človek, ktorému sa počas mojich stredoškolských rokov celkom dobre darilo v ekonómii (dosť na to, aby som získal štipendium Bachelor of Commerce), som prišiel k tomu, aby som ekonomické princípy destiloval k ich podstate, tj výmennému systému a nedostatku. Po tisícročia sa ľudstvu darilo vďaka jednoduchej výmene tovarov a služieb, pričom rôzne vzácne zdroje slúžili ako prostriedky výmeny.





Bitcoin sa ukázal ako potenciálne ideálne riešenie, ktoré ponúka programový prístup k nedostatku a výmene. Napriek tomu tu čelíme rovnakým ľudským výzvam, ktoré sužovali predchádzajúce systémy. Naše zdedené tendencie k vlastnému záujmu a akumulácii naďalej testujú aj tie najelegantnejšie navrhnuté riešenia.





Krása programovateľnej povahy bitcoinu spočíva v tom, že stále reaguje na hodnoty a potreby svojej komunity. Zatiaľ čo niektorí môžu naháňať nekonečné hromadenie, nie sú nikdy spokojní so svojimi držbami, mnohí z nás v hlavnej komunite vývojárov zdieľajú inú víziu. Bohatstvo nevidíme vo veľkosti našich peňaženiek, ale v našej schopnosti prispieť k spravodlivejšej finančnej budúcnosti a podieľať sa na nej.





Táto perspektíva môže dobre ovplyvniť, ako sa bude hrať potenciálny fork. Áno, inštitucionálni hráči by sa mohli pokúsiť udržať kontrolu nad oboma reťazcami, ale výber komunity podporovaný vývojármi, uzlami a každodennými používateľmi by v konečnom dôsledku určil, ktorý reťazec stelesňuje skutočného ducha Bitcoinu. Naše technické zručnosti nám dávajú silu formovať túto budúcnosť nie prostredníctvom akumulácie, ale prostredníctvom prínosu a spoločného účelu.





Možno skutočnou otázkou nie je, či by vidlička bola okamžite účinná proti centralizácii, ale či by zhromaždila komunitu okolo našich pôvodných hodnôt. V tomto svetle môže byť schopnosť inštitucionálnych hráčov „hrať na obe strany“ menej dôležitá ako jednotná vízia komunity o tom, čím by mal byť Bitcoin.





Cesta vpred si vyžaduje, aby sme vyvážili technické riešenia s ľudskou realitou. Aj keď nemôžeme ignorovať praktické výzvy implementácie forku alebo inštitucionálneho vplyvu, musíme si uvedomiť, že skutočná hodnota Bitcoinu vždy pramenila zo zdieľaných presvedčení a cieľov jeho komunity.





Keď uvažujeme o týchto zásadných rozhodnutiach o budúcnosti Bitcoinu, nezabúdajme, že naša sila nespočíva v individuálnych držbách, ale v našom kolektívnom záväzku voči pôvodnej vízii decentralizovaných, dostupných financií. Či už prostredníctvom hard forku alebo iným spôsobom, náš úspech bude v konečnom dôsledku závisieť od našej schopnosti uprednostniť bohatstvo komunity pred individuálnym ziskom.





Nakoniec, najväčší test bitcoinu nemusí byť technický, ale ľudský, dokážeme prekonať naše tendencie k centralizácii a akumulácii a vytvoriť niečo skutočne humanitárne? Odpoveď nespočíva v našom kódexe samotnom, ale v našich spoločných hodnotách a vízii do budúcnosti.