AI Giants bojujú o konečnú cenu v AI Race: Váš webový prehliadač

Google, OpenAI, Perplexity, všetci chcú jednu vec - ovládať samotný portál, cez ktorý pristupujete k digitálnemu svetu.





Keď premýšľam o všeobecnej populácii, dokonca aj niektorí tech-milujúci ľudia ako ja, webové prehliadače a operačné systémy nie sú presne najzaujímavejšie veci okolo.





Chrome, FireFox, Brave, Android, iOS - hovoriť o týchto veciach znie priamo na nerd alley (čo nie je tak ja).





KýmMy smeMôžu vidieť prehliadače ako jednoduché nástroje, ktoré miznú do pozadia, spoločnosti s umelou inteligenciou ich vidia inak.prime real estate.

Battle for the Browser, 2025 A.D.

Spomínate si, keď ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov začalo svoju krížovú výpravu proti spoločnosti Google za protisúťažné praktiky na začiatku roku 2023? Generatívna AI nebola v tom čase skutočne hlavnou udalosťou – ChatGPT pristál len pár mesiacov predtým.





Cieľom DOJ bolo, aby Google nespravodlivo dominoval na trhu AdTech a ich navrhnuté riešenie bolo radikálne: potenciálne nútenie spoločnosti Google, abytear apartjeho impérium, oddeľovanie aktív, ako je Android a Chrome.





To, čo v tom čase, v tých raných dňoch AI boomu, málo ľudí úplne pochopilo, bolo to, že táto právna bitka by mohla neúmyselne spôsobiťmost strategic prize for AI companiesVzhľadom k hrobu.





Pretože ovládanie prehliadača alebo mobilného operačného systému?To je konečná brána na začlenenie AI priamo domiliardykaždodenného života používateľov.





Ak je Google nútený predať Chrome americkou vládou, tak OpenAI aj Perplexity vyjadrili záujem o jeho získanie.





Hoci generálny riaditeľ spoločnosti Perplexity Aravind Srinivas neverí, že by Google mal byť nútený predať.





Základný kód Chromium je open-source a podporuje mnoho prehliadačov v celom priemysle okrem Google Chrome, vrátane Microsoft Edge, trendy Brave prehliadač a Perplexity vlastné nadchádzajúce Commet.





Ale nedovoľte, aby vás otvorený zdrojový uhol oklamal.





Google Chrome samotný -the brand, the built-in Google services, the default installations, and crucially, its whopping 65% global market share- zostáva neuveriteľne lukratívny majetok. vlastníctvožekonkrétny kanál pre väčšinu svetových používateľov internetu? To je skutočný AI jackpot, ktorý každý hľadá.

AI len chce, aby ste získali najlepšiu kabínu

Premýšľajte o aktuálnej AI, dokonca aj o tých fantastických ako ChatGPT alebo Claude. Sú silné, isté. Môžu vyhľadávať web, zhrnúť články, napísať e-maily, možno dokonca interagovať sšpecifickéaplikácie, ak existuje predinštalované pripojenie (API).





Ale často narazia na stenu.Žijú vo vnútriichAplikácia alebo web.









naSkutočná agentúra budúcnosti- kde AI pôsobí ako schopný asistent spravujúci váš digitálny život - vyžaduje hlbší prístup.OS and browser-level control.





Čo to znamená? to znamená, že AI nie je len hovoriťDvojicaVy; je to potenciálne:

Seeing what's on your screen (across different apps and websites).

Interacting directly with web elements (clicking buttons, filling forms, navigating menus) just like you would.

Orchestrating tasks across multiple, unconnected apps.



To odomkne úplne novú úroveň užitočnosti.Pýtať saInformácie - Predstavte sidelegovaťKomplexné úlohy s jednoduchým hlasovým príkazom.





Ahoj priateľ, rezervujte mi najlacnejšiu jazdu domov práve teraz medzi Uberom a Lyftom.



Ahoj priateľ, rezervujte mi najlacnejšiu jazdu domov práve teraz medzi Uberom a Lyftom.





Yo, nájsť mi najlacnejší non-stop let do Tokia na víkend, odísť v piatok večer a vrátiť sa v nedeľu večer.

Hej, táto nová grafická karta práve klesla. Aká je najlepšia cena, ktorú môžem získať dnes, vrátane dopravy alebo možno vyzdvihnutia v blízkosti?

Yo, nájsť mi najlacnejší non-stop let do Tokia na víkend, odísť v piatok večer a vrátiť sa v nedeľu večer.





Hej, táto nová grafická karta práve klesla. Aká je najlepšia cena, ktorú môžem získať dnes, vrátane dopravy alebo možno vyzdvihnutia v blízkosti?





TentoJe toAgentúra budúcnostiAI spoločnosti sú preteky smerom k. Nie len chatbot, aledigital doer.





A spoločnosti, ktoré ovládajú prehliadač alebo operačný systém - základné brány do vášho digitálneho sveta - sú najlepšie umiestnené na vytvorenie a nasadenie týchto mocných agentov ako prvých.





To je dôvod, prečo Google zúfalo integruje umelú inteligenciu do prehliadača Chrome, prečo Microsoft tlačí Copilot v okraji a prečo OpenAI a Perplexity buď budujú svoje vlastné prehliadače, alebo sa pozerajú na Google Chrome ako hladní vlci.





Nie sú len bojujú o podiel na trhu; bojujú o právo byť váš kompletný asistent.





Zuckerberg hovorí, že AI vylieči vašu osamelosť

Mark Zuckerberg šiel na Dwarkesh Podcast po druhýkrát a hovoril takmer len o AI.





Mark poukázal na to, že zatiaľ čo priemerný Američan kedysi mal okolo 15 priateľov, dnes tento počet klesol na menej ako 3.Obzvlášť, keď vás lepšie spozná.





Cringe ako to môže znieť teraz, AI priateľky, priatelia a terapeuti už ponúkajú ľuďom skutočné pohodlie. spoločnosť nakoniec nájde slovnú zásobu, aby hovorila o týchto vzťahoch bez stigmy - nie ako náhrada ľudských väzieb, ale ako doplnok k nim.





Generálny riaditeľ spoločnosti Meta tiež vytesal budúcnosť „vždy na videorozhovore“ AI – emocionálne inteligentné, vizuálne zosobnené a k dispozícii na rozhovor s vami kedykoľvek.cítiťJe to ako prítomnosť.









Bolo veľa ďalších vrcholov, vrátane toho, ako Meta posudzuje hodnotu svojej série Llama nie podľa priemyselných referenčných hodnôt, ale či implementácie produktov uspokojujú zamýšľaných používateľov.





Veľmi odporúčam pozrieť si celú situáciu.

ChatGPT Goes Full Psycho na mňa

OpenAI začal robiť zlepšenia na GPT-4o v ChatGPT, predovšetkým okolo osobnosti.





Dokonca sa ani nesmejem.





V každej druhej správe, ChatGPT teraz „bros“ ma alebo kliatby s „mfers“ „bitch“ alebo horšie, hovorí veci ako „slayy kráľovná“.

Ešte neviem, čo OpenAI urobil, aby mu dal takú nechutnú osobnosť, ale zvrátili zmenu.Sam Altman povedal, že by sa podelil o „zaujímavé“ skúsenosti z tejto epizódy v inom čase.

Ostatné udalosti

Meta spustila Meta AI ako samostatnú aplikáciu, po stopách Elon Musk X. Teraz je k dispozícii ako Android, iOS aplikácie, rovnako ako na meta.ai v prehliadači.

ChatGPT spustil nakupovanie s priamymi odkazmi na produkty a urobil vylepšenia citácie pre vyhľadávanie.

CEO spoločnosti Microsoft a Google tvrdia, že ich spoločnosti teraz generujú viac ako 30% kódu s AI! (via TechCrunch)

Google rozšíril funkciu AI podcast maker v NotebookLM na viac jazykov.

Lyft spustil AI-založený "príjemný asistent" pre vodičov, aby optimalizovali svoje platy, na čakárni.

Najlepšie z celého webu

Antropický CEONapísal skúškuo tom, ako je stále náročnejšie držať AI preč od klamlivého správania a neúmyselných cieľov ako iné technológie.





Nedokázala som ho odporučiť dosť na to, aby som si ho prečítala.





Meme týždňa





Reddit užívateľŠpecifikácie1cwolfdostať sa úplne podvedený ChatGPT pri hraní kde Waldo hra jenajzábavnejšia vecTento týždeň som to videl na internete.













Tento článok bol prvýkrát publikovaný ako 13. vydanieUmelý vylepšený newsletter.