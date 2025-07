a16z si myslí, že kontroverzný štart je budúcnosťou AI

Quick Summary

Cluely, startup sľubujúci „podvádzať na všetkom“, práve vyzbieral 15 miliónov dolárov od a16z (Andreessen Horowitz).

Spoločnosť zatiaľ nespustila skutočný produkt, ale už robí titulky s vírusovým obsahom.

Partner a16z Bryan Kim hovorí, že rýchlosť a pozornosť sú dôležitejšie ako leštené produkty v dnešnom svete AI.

Cluelyho marketing môže byť kontroverzný, ale funguje - a to je bod.

Meet Cluely: The Startup That’s Breaking the Rules

Cluely je odvážny, nový AI startup, ktorý tvrdí, že pomáha ľuďom „podvádzať“ vo všetkom – od datovania až po konverzácie – pomocou umelej inteligencie.

Jej posolstvo je úmyselne provokatívne.Spoločnosť upútala pozornosť spustením videa, kde jej zakladateľ,Roy LeePoužíva sa na falšovanie vedomostí o dátume.

Mnohí ľudia nazvali túto myšlienku neetickou.Iní ju jednoducho nebrali vážne.

aleventure capital giant Andreessen Horowitz (a16z)Videl som niečo iné:a brilliant, high-speed attention machineBola postavená pre éru AI.

Why a16z Invested Despite the Backlash

Ako vyzerať s A16ZBryan Kimvidel Cluelyho buzz on-line, bol zaujatý. On sa ešte ani nestretol so zakladateľom, ale mohol povedať, že spoločnosť bola na niečom.

Tu je to, čo Kim verí:

„V AI už samotný produkt nestačí, potrebujete rýchlosť, potrebujete impulz.“

V minulosti sa začínajúce spoločnosti zameriavali na vytváranie dokonalého produktu, ale teraz, v rýchlo sa meniacom svete AI, táto stratégia nemusí fungovať.

Ak OpenAI alebo iný veľký hráč vytvorí rovnakú funkciu, vaše spustenie sa môže okamžite stať irelevantným.

Takže Kim otočil svoje myšlienky. Čo je teraz dôležité, hovorí, jehow fast you can moveA to ako pri stavbe, tak aj pri zachytení pozornosti.

Momentum Is the New Moat

V nedávnom blogu a podcastovej epizóde Kim vysvetlil svoju novú teóriu štartu:

"Pre spotrebiteľské AI začínajúce spoločnosti je momentum útesom."

To znamená, že namiesto toho, aby sa snažili pomaly stavať bezchybný produkt, zakladatelia by sa mali zamerať nagenerating interest and speedOd prvého dňa.

Keď sa konečne stretol s Royom Leeom a videl rast zákazníkov Cluely - aj bez úplného produktu - Kim vedel, že to bol druh zakladateľa, o ktorom premýšľal.

Cluely’s Viral Playbook: Rage-Bait and Attention Hacking

Takže ako Cluely urobil taký veľký výbuch bez fungujúcej aplikácie?

Lee’s answer: viral science.

Študoval, ako TikTok a Instagram propagujú príspevky.

„Algoritmy milujú kontroverzie.“

Namiesto toho, aby sa snažil znieť inteligentne alebo leštené, Lee zverejňuje obsah navrhnutý tak, aby vyvolal diskusiu - najmä naX (formerly Twitter)aLinkedIn.

A to funguje. Zakaždým, keď Cluely zverejní niečo urážlivé alebo upokojujúce, internet reaguje. Niektorí to milujú. Iní to nenávidia.Hovoriť o tom.

No Real Product Yet — But Still Winning

Tu je najdivokejšia časť:Cluely didn’t even have a real productKeď sa prvýkrát vrátil v apríli.

Vírusové datovania video? Väčšinou skriptované.

Napriek tomu toto video a jeho odvážne tvrdenia prinútili ľudí hovoriť.

"Sme skôr ako väčšina začínajúcich YC - a dostávame viac názorov ako všetci."

A pre Kim a a16z je to presne ten druh energie, ktorý dnešné AI startupy potrebujú.

The Product Is Coming — Soon

Takže čo je Cluely vlastne budovanie?

Úplné detaily zatiaľ nezverejnila, aleOficiálny štart je naplánovaný na piatok 27. júna.A očakávania sú vysoké.

Tým, že buduje buzz najprv, Cluely dúfa, že sa dostane do oveľa väčšieho a už zapojeného publika.

Building While Falling

Bryan Kim to zhrnul takto:

„Musíš postaviť lietadlo, keď spadneš z útesov.“

Ale v dnešnom rýchlo sa meniacom priestore AI by odvážne kroky mohli byť jediným spôsobom, ako prežiť.

Cluely vsádza, že rýchlosť, odvážnosť a pozornosť mu poskytnú výhodu - ešte predtým, než je technológia plne na mieste.

Key Takeaways

Cluely získal 15 miliónov dolárov od Andreessen Horowitz pred spustením plného produktu.

Spustenie využíva kontroverzný, vírusový marketing, aby vyniklo v preplnenom priestore AI.

a16z verí, že momentum a rýchlosť sú dôležitejšie ako leštené produktyv ére AI.

Zakladateľ Cluely, Roy Lee, hovorí, že kontroverzia spúšťa algoritmy - a to je úmyselné.

Produkt oficiálne spustí 27. júna, či to žije až do hype ešte nie je vidieť.

Final Thoughts

Cluely môže byť jedným z najneobvyklejších AI začínajúcich spoločností, ktoré sme tento rok videli.

Ak to funguje, Cluely by sa mohol stať vzorom pre to, ako začínajú AI startupy v roku 2025 a ďalej.Ak sa zrúti, bude to stále lekcia o tom, ako ďaleko vás môže odvážny marketing viesť - aj bez hotového produktu.