Špinavé pirátske metriky: Ako merať úspech vášho nástroja Open-Source Dev

Zakladatelia technológií, ktorí sú podporovaní rizikom, majú vždy ovládací panel s číslami, ktoré ukazujú investorom: prihlásenia, projekcie MRR, grafy rastu, ktoré sa jemne nakláňajú nahor. Pravdou je, že väčšina zakladateľov nevie, ako merať To je miesto, kde pirátske metriky, a čo je dôležitejšie, špinavé pirátske metriky, prichádzajú. skutočný Pirate Metrics: Počiatočný bod Rámec Pirate Metrics (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) vytvoril Dave McClure, aby pomohol startupom SaaS prestať posadnúť sa metrikami márnosti (ako sú dojmy a podobnosti) a zamerať sa na to, čo v skutočnosti poháňa rast. Fungovalo to preto, že poskytlo spoločnostiam v počiatočnom štádiu nový spôsob, ako merať pokrok, keď sa tradičný marketingový kanál nezmestil. Stiahnuť hru Dirty Pirate Metrics Môj bývalý mentor, Stefan Verkerk (zakladajúci akcionár spoločnosti WeTransfer, anjelský investor), rozšíril Pirate Metrics na niečo, čo môžu zakladatelia skutočne Rozbil tunel ďalej, aby ste mohli merať nielen „užívateľov prichádzajúcich a platiacich“, ale aj fázy, v ktorých váš produkt, vaša komunita a váš tím určujú, či žijete alebo zomriete. Spustiť svoje spoločnosti na Tento rámec sa nazýva (Pretože akronym je FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics Kroky sú : \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Nadácia & Scaling Adresovateľný trh pozornosť uvedomenie aktivácia Aha úžasné príjmy Zadržanie Referenčné Tímové Vyzerá to ako veľa, ale v skutočnosti vám dáva oveľa jasnejší obraz o tom, či je váš produkt skutočne zdravý, alebo či si len obliekať svoje čísla na pitch deky. Prečo je to dôležité pre zakladateľov Buďme úprimní: investori milujú krivky rastu, ale používatelia sa nestarajú o váš graf MRR. Vývojári sa starajú o to, či váš nástroj funguje, vyrieši ich problém a zapadá do ich pracovného postupu. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling vás núti opýtať sa: Aké sú obmedzenia môjho nástroja, ako rýchlo a ako ďaleko sa škáluje pre používateľov? Adresovateľný trh: Budujem v priestore, ktorý stojí za to? Pozornosť a povedomie: Vedia vývojári, že existujem, a rozumejú tomu, čo robím? Aktivácia a AHA: Skúšajú to a skutočne to milujú? Udržiavanie: Neustále sa vracajú, alebo po jednom testovacom behu churn používateľov? Príjmy: Aká je moja skutočná cesta k udržateľnosti: sponzorstvá, podnikové licencie, granty? Odkaz: Robia moji používatelia marketing za mňa? Tím: Chcú ľudia stavať so mnou, alebo som sám? Skúška reality Ak je vaša súčasná „metrická doska“ prevažne hviezdami GitHub, prihláseniami Discord a hokejovou palicou nakreslenou v Exceli, nezmerávate úspech; vykonávate pre investorov. Dirty Pirate Metrics vás núti byť úprimný: \n \n \n \n Kde presne spadnú devy? Ktorá časť funnelu je zdravá a ktorá je zlomená? Je vaša spoločnosť postavená na podstate, alebo len na dobrej optike? Kde začať ? Nepreťažujte to, sústreďte sa na to, čo je pre vašu etapu dôležité: \n \n \n \n 0-1,000 užívateľov: Pozornosť & Aktivácia, získať vývojárov vyskúšať váš nástroj. 1000-10 000 užívateľov: Zachovanie, uistite sa, že sa držia okolo. 10 000+ používateľov: Príjmy a tím, budovanie udržateľnosti a škálovanie vašej spoločnosti. Záver: Dirty Pirate Metrics vám dáva spôsob, ako merať Investori môžu stále získať svoje pekné grafy, ale konečne budete vedieť, či to, čo budujete, je skutočné alebo len divadlo. Skutočné zdravie