Venmo හි මිතුරන් ලැයිස්තුව ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක උපදේශකයෙකු හෙළි කරයි - එය ඔබට සිදුවිය හැකිය

ඔබේ මිතුරන් කවුද කියන එක ඔබ ගැන බොහෝ දේ කියයි.අපගේ වඩාත් ඩිජිටල් ලෝකය තුළ, ඔවුන් කවුද කියන ජනතාවගේ දැනුම ඔබට විශාල ආරක්ෂක අවදානමක් විය හැකිය. the recent scandal of US national security adviser Michael Waltz’s exposed Venmo Friends List Venmo, PayPal විසින් අයිති වන ජනප්රිය ඇමරිකානු ජංගම ගෙවීම් යෙදුම, පාරිභෝගිකයා විසින් ඔවුන්ගේ දුරකථන වලින් සන්නිවේදන සකස් කිරීමට ඉඩ සලසන්නේ "ආදර්ශකයින්" ලෙස යෙදුම වෙත. මෙම මිතුරන් පසුව යෙදුම තුළ පරිශීලකයාගේ "ආදර්ශකයින් ලැයිස්තුව" ප්රමාණවත් වන අතර, පාරිභෝගිකයන්ට ඔවුන්ගේ Venmo ගිණුම් සඳහා ඉල්ලීමට තොරව ඔවුන්ගේ දැනට පවතින සම්බන්ධතා සමඟ පහසුවෙන් ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩ සලසයි.





මෙම Wired පර්යේෂණ මාධ් යවේදීන් Dhruv Mehrota සහ Tim Marchman Waltz 'Venmo මිතුරන් ලැයිස්තුව සොයා ගත්තේ කෙසේද. ඔහු එය ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, මුළු ලෝකයම දැන් ඔහුගේ දුරකථන පොත හඳුනාගෙන ඇත, ඔහුගේ උසස් ප්රසිද්ධියක රැකියාවන් වැනි සුදු නිවසේ අධ් යක්ෂක සවුසි වියිල්ස් සහ වෛද්යවරුන් සහ දේපල නියෝජිතයන් වැනි පෞද්ගලික සන්නිවේදන. “ප්රදර්ශන, පීඩන ප්රශ්න, හෝ මාර්ගය” Mehrota සහ Marchman වින්මෝගේ මිතුරන් ලැයිස්තුව වැනි විශේෂාංගයේ පෞද්ගලිකත්වය නුසුදුසු කිරීමේ අවදානම හෙළි කරයි: සබඳතා ප්රකාශයට පත් කිරීමෙන්, මෙම වේදිකාවන් “potentially [give] adversaries a searchable map of the people around power.”





කෙසේ වෙතත්, වඩාත් අනතුරුදායක වන්නේ, වල්ට්ස්ගේ මිතුරන් ලැයිස්තුව අතිශයින් තාක්ෂණික හැකර්වරුන් විසින් ප්රකාශයට පත් නොවූ අතර, Venmo හි නවීන සෙවුම් ක්රියාකාරකම් භාවිතා කරන Wired මාධ් යවේදීන් විසින් ප්රකාශයට පත් කරන බවයි. අදහස් කරන්නේ, මම, ඔබ සහ සාමාන් ය ජෝ අපේම Venmo ගිණුම් සමඟ එකම ආකාරයේ පර්යේෂණ (හෝ ගැඹුරු නිරීක්ෂණය) කළ හැකිය, වෙනත් අයගේ පොදු මිතුරන් ලැයිස්තුව මත, යෙදුමගේ දුර්වල UIUX නිර්මාණ තෝරාගැනීම් සහ මූලික පෞද්ගලිකත්වය සැකසුම් නිසා.





දත්ත මුද්රණය සොයා ගැනීමට ප්රධාන ක්රමයක් නිෂ්පාදනයේ ඩිජිටල් forensics විශ්ලේෂණය හරහා වේ. “සංස්කරණ විද්යාව යනු ඉලෙක්ට්රොනිකව ගබඩා කරන දත්ත හඳුනා ගැනීම, ලබා ගැනීම, සැකසීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම සඳහා අවධානය යොමු කරන අංශයකි.” වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඩිජිටල් අධිකරණ විද්යාව අපගේ ඩිජිටල් සාක්ෂි ඩිජිටල් සහ ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන විසින් පසුපස ඇති බව තේරුම් ගැනීමට අපට උපකාරී වේ.විශේෂයෙන්ම නීත්යානුකූල බලධාරීන් සහ ව්යාපාරික අනතුරකට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා වන අතර, ඩිජිටල් අධිකරණ විද්යාව නිෂ්පාදන කණ්ඩායම් සඳහා ආරක්ෂාව සහ පෞද්ගලිකත්වයේ අන්ධ ස්ථාන හඳුනා ගැනීම සඳහා වටිනා මෙවලමක් විය හැකිය.





මේ සිද්ධිය නිසා මම නැවතත් මම ලියපු සුදු පොතට ගියා. Venmo's iOS Digital Forensics නැවත 2021 දී මගේ විශ්ව විද්යාලයේ සයිබර් ආරක්ෂක පාඨමාලාව සඳහා. මගේ විශ්ලේෂණය තුළ, මම Venmo විසින් ගබඩා කරන ලද දත්ත වර්ග සහ එය පරිශීලකයාගේ iPhone හි ගබඩා කරන ස්ථානය සොයා ගත්තේය. උදාහරණයක් ලෙස මිතුරන් ලැයිස්තුවේ ලැයිස්තුවක් ගන්න. Wired පර්යේෂණ මාධ් යවේදීන් Waltz හි මිතුරන් ලැයිස්තුවේ ඔවුන්ගේ Venmo ගිණුම් සොයා ගත හැකි විය. කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම පරිශීලකයාගේ දුරකථනය තුළ ගබඩා කරන ලද මිතුරන් ලැයිස්තුවේ දත්ත බොහෝමයක් ඇත. මම පරිශීලකයා සමඟ බොහෝ විට ගනුදෙනු කරන මිතුරන්, සහ පරිශීලකයාගේ මිතුරන් නොවේ නමුත් පරිශීලකයා සමඟ ගනුදෙනු ඉතිහාසය ඇති ගිණුම් පවා





ශීතකරණයක්, එය නොවේද, අමුත්තෙක් ඔබ ගැන බොහෝ දේ දැන ගැනීමට ඔබගේ Venmo සිට. පරිශීලකයන්ගේ ගනුදෙනු සහ මිතුරන් ලැයිස්තුව අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඇති ආරක්ෂක අවදානම ගැන Venmo 2019 දී Mozilla සහ Electronic Frontier Foundation (EFF) විසින් විවෘත ලියුමකින් අවබෝධ කර ඇත. ඔවුන් වින්මෝට 1) තැපැල් පෞද්ගලිකව පෞද්ගලිකව කිරීමට සහ 2) ඔවුන්ගේ මිතුරන් ලැයිස්තුව සඳහා පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සැකසුම් ලබා දීමට ඉල්ලා සිටියා. It was only until 2021 when BuzzFeed News revealed how easy it was to find former president Joe Biden on the app that Venmo finally gave users the option to hide Friends List, complying with only Point 2 in the open letter Venmo දැනටමත් වසර දෙකක කාලයක් ඔවුන්ගේ පරිශීලකයන් අවදානමකට පත් කර ඇති අතර, වසර හයක් පසු පවා, සමාගම තවමත් ව්යාපාර සහ මිතුරන් ලැයිස්තුව පෞද්ගලිකව කළ යුතු නැත.





“Venmoගේ පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ගැන නොසලකා බැලීම” Mozilla සහ EFF විසින් ප්රතික්ෂේප කරන පරිදි, ඔවුන් දිනපතා භාවිතා කරන ඩිජිටල් නිෂ්පාදන පිළිබඳ පරිශීලකයන්ගේ විශ්වාසය අහිමි වනු ඇති අතර, ඔවුන්ගේ පරිශීලකයන්ගේ ආරක්ෂාව හා පෞද්ගලිකත්වය ගරු කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට නොහැකි වන මෙම නිෂ්පාදන හා සමාගම් වලින් ඔවුන් ඉවත් වනු ඇත.





මෙම නිසා නිෂ්පාදන කණ්ඩායම් පෞද්ගලිකත්වය ව්යාපාරික උපායමය ලෙස නොසලකා බැලිය යුතුය.Cory Munchbach, BlueConic පාරිභෝගික දත්ත වේදිකාවේ CEO, පවසයි: “අද පෞද්ගලිකත්වය ප් රමුඛතාවය දක්වන වෙළඳ නාම හෙට පාරිභෝගිකයාගේ පක්ෂපාතිත්වය ලබා දෙනු ඇත.” ඇය තේරුම් ගන්නේ පෞද්ගලිකත්වය පරිශීලකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා බලශක්තිමත් ශක්තියක් වන බව සහ පවා වෙළඳ නාමය වෙනස් කිරීමක් බවය. පෞද්ගලිකත්වය වටිනාකමක් යෝජනා වලට ඇතුළත් කිරීමෙන්, සමාගම් "සංස්කරණය කළ යුතු අවදානමක් සිට වර්ධන බලශක්ති බවට පත් කළ හැකිය".