Utility Data Innovation: Naveen Bagam හි Eversource CRDB ව් යාපෘතිය සාර්ථකයි

නිව් එංගලන්තයේ විශාලතම විදුලි සැපයුම් සැපයුම්කරු වන Eversource හි පාරිභෝගික ප්රවේශ දත්ත සංකේතය (CRDB) ඉතා සාර්ථකව ස්ථාපනය කිරීම සඳහා Naveen Bagam නායකත්වය දුන් අතර, ඔහු දැඩි උසස් ප්රවේශය අවශ්යතා සපුරාලීමේදී එය සම්පූර්ණ කළේය.

දත්ත අසාමාන්යතාවයන් හෝ සේවා බිඳවැටීම් සඳහා Zero Tolerance සහිත බොහෝ පද්ධති සම්පාදන ව්යාපෘතිය මෙයයි.අපේ මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීමේදී Naveen Bagam විසින් උපාය මාර්ගෝපදේශය යටතේ අසාමාන්ය අසාමාන්යතාවයන් සහ අනෙකුත් සේවා බිඳවැටීම් අතරතුර සියලු පාරිභෝගික තොරතුරු ප්රවේශවත් වන බව සහතික කිරීම සඳහා සංකීර්ණ දත්ත සංකීර්ණ කිරීමේ උත්සාහයන් සකස් කරන Naveen Bagam විසින් සැලසුම් කර ඇත.

Naveen Bagam හි තාක්ෂණික සංකීර්ණතාව සහ ක්රියාකාරිතාවයන් අතර සකස් කිරීම පිළිබඳ ස්වභාවය මෙම සාර්ථකත්වය පිළිබඳ ප්රධාන තීරණාත්මක ක්රමයක් විය. ඔහු ප්රධාන තීරණයකරු ලෙස, වාණිජ මෙහෙයුම් කණ්ඩායම්, පාරිභෝගික සේවා දෙපාර්තමේන්තු, නීතිමය අනුකූලතා නිලධාරීන් සහ තාක්ෂණික සේවකයින් අතර සංකීර්ණ සන්නිවේදන කළෙමි.

තාක්ෂණික ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිශීලකයාගේ සංකීර්ණ පද්ධති පද්ධතිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම අවශ් ය විය.Naveen Bagam පරිශීලක Informatica වැඩපිළිවෙළ, සංකීර්ණ Oracle ක්රියාකාරකම් සහ විශාල ප්රමාණයේ දත්ත පරිවර්තනය කළ හැකි උසස් කාර්ය සාධක Pro*C වැඩසටහන් හරහා විවිධ දත්ත මූලාශ්රයන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් උපායමාර්ගයක් සකස් කර සහ ක්රියාත්මක කළේය.

Naveen Bagam හි ප්රවේශයෙහි වැදගත් නවකතාවක් වන්නේ සෑම තත්ත්වයකම පද්ධති ප්රවේශය සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ අනතුර ප්රතිලාභ ප්රතිලාභ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමයි.





මෙම ව්යාපෘතිය ඉක්මන් තාක්ෂණික සාර්ථකත්වයට වඩා බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර, Naveen Bagam පමණක් නොව, උසස් ප්රවේශය දත්ත වේදිකාව සඳහා නිවැරදි ක්රියාත්මක කිරීම සහ විශ්වාසදායක ක්රියාකාරීත්වය සහතික කර ඇති අතර, එය පාරිභෝගික සේවා ප්රතිරෝධය සඳහා පරිශීලකයාගේ ප්රසිද්ධිය වැඩි කර ඇති අතර, මෙම පද්ධතිය කර්මාන්තය පුරා පරිශීලක දත්ත ස්ථාවරතාව ප්රවේශයක් බවට පත් වන අතර, පරිශීලක දත්ත ආකෘතිය කෙලින්ම ප්රධාන රාජ්ය සේවා ක්රියාකාරකම් සඳහා සහාය ලබා ගත හැකි ආකාරය පෙන්වයි.

මෙම ව්යාපෘතියේ ප්රමාණවත් ප්රතිඵල ප්රමාණවත් විය. CRDB සාර්ථකව කාර්යක්ෂම පාරිභෝගික තොරතුරු සංසන්දනය කර, විශාල ප්රමාණයේ දත්ත සැකසුම් සඳහා ප්රතිඵල අවශ්යතා සපුරාලීම, හා අර්බුද තත්ත්වය තුළ සේවා දත්ත කළමනාකරණය සඳහා නව සම්මතයක් සකස් කර ඇත.

මෙම ව්යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය අනාගතය සඳහා පරිශීලක දත්ත කළමනාකරණය හා, විශේෂයෙන්, හදිසි ප්රතිචාර ක්රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවන් වෙත සලකා බැලිය හැකිය.Naveen Bagamගේ ඵලදායී දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ ශක්තිමත් නීත්යානුකූල පරිසරයන් තුළ උසස් ප්රවේශය ආකෘතිය අනාගතය සඳහා පරිශීලක දත්ත ආකෘති නිශ්චිත ආකෘතියක් සපයයි.

නව එංගලන්තය පුරා මිලියන ගණනක් පාරිභෝගිකයින්ට සහාය දීම සහ සේවා බිඳවැටීමකදී නිශ්චිත තොරතුරු ප්රවේශය සකස් කිරීම, විශාල ප්රමාණයේ දත්ත සංසන්දනය කිරීමෙන් පොදු සේවා සැපයීම සෘජුවම වැඩි දියුණු කළ හැකි බව ඔප්පු කරයි.

මෙම ව්යාපෘතිය සාර්ථක විය සෑම විටම වහාම ක්රියාකාරී අවශ්යතා සපුරාලීම පමණක් නොව, අනාගත සංවර්ධනය සඳහා ස්ථාවර පද්ධතිය නිර්මාණය.Naveen Bagam දත්ත ඉංජිනේරු සඳහා නවකතා ප්රවේශය සහ දැඩි නීතිමය සීමාවන් ඇතුළත සංකීර්ණ සම්පාදන විසඳුම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහුගේ හැකියාව සනාථ කර ඇති අතර, සංකීර්ණ දත්ත ආකෘතිය සෘජුවම ප්රධාන පොදු සේවා සහාය විය හැකි බව ඔප්පු කර ඇත.CRDB ව්යාපෘතිය සාර්ථකව ප්රයෝජනවත් දත්ත පද්ධති සඳහා උසස් සම්මත ප්රමිතීන් සකස් කරන අතර, ප්රධාන සේවා මොහොත තුළ සංවිධානයේ සහ එහි පාරිභෝගික

About Naveen Bagam

ඔහුගේ තාක්ෂණික නිවැරදිතාවය සහ දත්ත ආකෘතිය පිළිබඳ විශේෂඥතාවය නිසා හඳුන්වන Naveen Bagam විසින් ව්යාපාරික දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ මෙහෙයුම් ප්රධාන පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහුගේ නවීන ප්රවේශය විසින් හඳුන්වා දී ඇත. උසස් තත්ත්වයේ දත්ත පයිප්ලයින් සහ ප්රතිරෝධී තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේදී ඔහුගේ දැනුම, සේවා අවුල්වලදී ප්රධාන ව්යාපාරික තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව වැඩි දියුණු කර ඇත. දත්ත විද්යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණයේ උසස් අධ්යාපන සමඟ, Naveen නීත්යානුකූල කර්මාන්තවල තාක්ෂණික දියුණුව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අත්දැකීම් සමඟ සංකීර්ණය කරයි. දත්ත කළමනාකරණය, පද්ධති

