Threshold ජාලයේ tBTC දැන් Sui හි සජීවී වේ: Bitcoin DeFi සඳහා නව යුගයට

Bitcoins Utility Paradox විසඳීම: Sui මත tBTC ආරක්ෂාව හා Utility අතර තේරීම අවලංගු කරයි.

Web3 ප්රතිලාභ සමඟ Web2 පහසුකම්: Sui හි උසස් ප්රතිලාභ ජාලය මත 400ms සම්මත හා සමීකරණ ගාස්තු සමග Bitcoin DeFi අත්දැකීම.

අසාමාන්ය මූල්ය ඵලදායීත්වය: විකිපීඩියා මූල්ය ඵලදායීත්වය ප්රොටෝලට් පරිසරයක් හරහා නිදහසේ පවතී, අතුරුදහන්වීමකින් තොරව ගැඹුරු මූල්ය ඵලදායීත්වය පවත්වා ගනී.

සම්පූර්ණ විකිපීඩියා ඩෙෆි Suite: වෙළඳ, ණය සහ tBTC හරහා ඩෙෆි උපාය මාර්ගවලට වහාම ප්රවේශය, 1:1 සැබෑ විකිපීඩියා විසින් සහාය වේ.

tBTC Sui හමුවෙයි: ඩිජිටල් වෝල්ට් වලින් බිට්කොයින් නිදහස් කිරීම

සීමාව සහ Sui ප්රධාන බිට්කොයින් සම්පත් වන tBTC, Sui blockchain වෙත ගෙන යාම සඳහා ප්රධාන සම්බන්ධතාවයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම සහයෝගය Sui හි උසස් ප්රතිඵලදායී DeFi පරිසර පද්ධතිය සඳහා බිට්කොයින් ප්රමාණයේ ඩොලර් මිලියන 500 කට වඩා වැඩි ප්රවේශයක් විවෘත කරයි.

Threshold ජාලයේ tBTC යනු බිට්කොයින්ගේ මූලික මූලධර්මය ආරක්ෂා කරන අතර DeFi පරිසර පද්ධති හරහා වත්කම් සකස් කරන අතර, tBTC භාවිතා කරන්නන් වෙළඳාම, ණය ලබා ගැනීමට සහ ආරක්ෂිත, පුළුල් කර ගත හැකි පරිසරයක දී උසස් DeFi උපාය මාර්ගවලට සහභාගී වීමට ඉඩ සලසයි.

Sui ප්රථම නොවන EVM සහාය සපයයි සෘජු මනසින් Sui හි දී, tBTC අධිවේගී, පුළුල් කළ හැකි පරිසරයක දී DeFi උපාය මාර්ගවල සහභාගී විය හැක - වෙළඳාම හා ණයට වඩා විශේෂිත භාවිතය සඳහා, Bucket වැනි ප්රොටොක්ටෝල්වල සහතිකයක් ලෙස සේවය කිරීම වැනි, එහි මූලික අයිතිවාසිකම් පවත්වාගෙන යන අතර.

"බයිට්කොයින් භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කරන ලදී, ඈත් නොකරයි," Threshold Labs හි Co-founder සහ CPO වන Callan "Sap" Sarre පවසයි. "Sui හි tBTC සමඟ, අපි බිට්කොයින් ආයෝජනය සඳහා නව සම්මතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමක ජාලය සමඟ මට්ටමක ක්රියාත්මක කිරීමේ ආරක්ෂාව සකස් කර තිබෙනවා.

සංක්රමණය Sui හි වර්ධනය වන Bitcoin පරිසර පද්ධතිය හතර Sui-native ප්රොටෝලට් හරහා පුළුල් කරනු ඇත:

Bluefin: තෝරාගත් යුගලයන් හරහා tBTC වෙළඳාම සහ වෙනත් APR ප්රසාද විවෘත කිරීම.

Bucket: Save, spend, and explore Bitcoin-powered DeFi පහසුවෙන්.

AlphaLend: tBTC සැපයීම මගින් උසස් ණය යුගල සහ APR% ප්රසාද ප්රවේශය.

මීට අමතරව, පරිශීලකයින් ද Threshold dApp හරහා Sui හි tBTC සෘජුවම ණය කළ හැකිය, BTCFi වෙත ආරක්ෂිත හා පහසු ප්රවේශ ස්ථානයක් සපයයි.

Sub-Second Finality: ගනුදෙනු 400 milliseconds තුළ සම්පූර්ණ වේ.

Fragmentation ඉවත් කිරීම: වෘත්තීය ගාස්තු සමග ප්රොටෝලට් අතර නිශ්චිතව බිට්කොයින් මාරු කරන්න.

සැබෑ ස්වාධීනත්වය: මධ් යම කළමනාකරුවන්ට කිසිදු වගකීමක් නොමැත.

Web3 Power, Web2 UX: වේගවත්, ලාභ, හා පරිශීලක මිත්රත්වය.

අවසාන වශයෙන්, Wormhole Sui ජාලය වෙත tBTC පුළුල් කිරීම සඳහා ප්රධාන සබඳතා සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුම්කරු ලෙස සේවය කරනු ඇත. tBTC වෙනත් ජාල වලින් Sui වෙත මාරු කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන විශේෂ පාලම ඉක්මනින් Portal වෙබ් අඩවියේ ලබා ගත හැකිය. මෙම සම්බන්ධතාවය cross-chain ක්රියාකාරීත්වය සකස් කරයි, Sui, Ethereum සහ අනෙකුත් ඇතුළු විවිධ පරිසර පද්ධති හරහා Bitcoin DeFi වෙත ප්රවේශ කිරීමට පරිශීලකයින්ට පහසු කරයි.

“We are excited to support Bitcoin’s growth on Sui through Wormhole’s cross-chain infrastructure,” said Robinson Burkey, Co-Founder of Wormhole. “This integration advances Bitcoin’s interoperability and unlocks new DeFi opportunities while preserving the security and decentralization users expect.”

Bitcoin DeFi Sui හි වර්ධනය වන අතර, Sui හි TVL ප්රමාණවත් කොටසක් දැන් BTC මගින් සහාය ලැබෙන වාසි වලින් සකස් කර ඇත. 2025 පෙබරවාරි සිට, Bitcoins ප්රමාණවත් ප්රමාණයක් Sui-අපේ ස්ථාවර ප්රොටෝලීන් වෙත පවතී. tBTC සම්මත කිරීම මෙම පරිසර පද්ධතිය ශක්තිමත් කරයි:

සෘජුවම tBTC Minting හරහා Sui හි සෘජුවම බිට්කොයින් වත්කම් විවෘත කිරීම.

Decentralization වලට අවදානමක් නැතිව DeFi ප් රයෝජනවත් උපාය මාර්ග සහාය කිරීම.

කර්මාන්ත මට්ටමේ පද්ධති මගින් සහාය ලැබෙන ප්රතිරෝධී DeFi සන්නිවේදන සැපයීම.

ලෝකයේ වඩාත්ම වටිනා ඩිජිටල් ආදායමක් වේගයෙන් හා ප්රයෝජනවත් ලෙස වර්ධනය වන අතර, Bitcoin decentralized finance (DeFi) යෙදුම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වටිනාකම ගබඩාවක් ලෙස සේවය කිරීමෙන් පිටතට වර්ධනය වේ.

මාස තුනක ව් යාපෘතිය

Threshold, Threshold සහ Sui හි Threshold හි tBTC ප්රවේශය සහාය කිරීම සඳහා දිගුකාලීන ප්රවේශය පහසු කිරීම සඳහා මාස තුනක ප්රවේශයක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ප්රවේශය ප්රොටෝලට් මට්ටමේ සංවර්ධක සහාය සහ සම්ප්රදායික සම්මත ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් වන අතර, වර්තමාන DeFi යෙදුම්වල Bitcoin Standard සාර්ථකව වර්ධනය වන බව සහතික කරයි.

“BTC Sui වෙත විශාල ප් රමාණයක් බිට්කොයින් වත්කම් ගෙන එනු ඇති අතර, බිට්කොයින් ආදරය කරන ආයතන සහ සාමාන් ය මිනිසුන් සඳහා සැබවින්ම වැදගත් වන පාලමක් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා,” Sui හි මුල් සහයෝගකරුවන් වන Mysten Labs හි Co-founder සහ Chief Product Officer වන Adeniyi Abiodun පවසයි.

ඇතුළත් වීම

Bitcoins කවදාවත් නිහඬව සිටීමට සැලසුම් කර තිබුණේ නැහැ. tBTC සමඟ Sui, එය අවශ්ය නොවේ.

Threshold dApp හරහා Sui හි tBTC හි සෘජුවම මිලට ගැනීම:

https://dashboard.threshold.network/tBTC/mint

Sui Tutorial සඳහා tBTC Mint කරන්නේ කෙසේද:

https://www.youtube.com/watch?v=RZRNV0SJ7kA

Galxe Quest සහ අනෙකුත් ගනුදෙනුවලට සහභාගී වීම:

https://app.galxe.com/quest/Threshold / https://app.galxe.com/quest/bluefin

/ Bluefin DEX හි fluid වෙළඳ අත්දැකීම්: https://trade.bluefin.io/deposit/0x86a297256529521b4a5f2b619d4ee94286a52bcdf6bbb2a68f98d0f67221b098

AlphaLend හරහා tBTC ණය විකල්ප ප්රවේශය:

https://trade.bluefin.io/lend

Bucket සමඟ නිශ්ශබ්ද BTC දිනපතා උපකරණයක් බවට පරිවර්තනය

AlphaFi සමඟ සංකීර්ණ Bitcoin උපාය මාර්ග ස්වයංක්රීය කරන්න

Sui සහ Threshold Network ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මම සහ https://threshold.network , හෝ X මත ඔවුන් අනුගමනය කරන්න @සංස්කරණය සහ ජාලය .

Threshold Network ගැන

Threshold ජාලය tBTC, සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂක නොවන, 1:1 විකිපීඩියා විසින් සහාය වන වටිනාකමක් පිටුපස බෙදාහැරෙන ප්රතිපත්තියකි. tBTC, Ethereum, Base, BOB, සහ Arbitrum වැනි චෙයින් හරහා නවීන විකිපීඩියා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. TVL හි $ 500 මිලියන සහ පාලම ප්රමාණයේ $ 3.6 මිලියන පමණ සමඟ, Threshold DeFi හි වඩාත්ම පරීක්ෂා කරන ලද, විශ්වාසය අවම කරගත් විකිපීඩියා අර්බුදයක් ලබා දෙයි. Threshold ජාලය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, පරිශීලකයින් සංචාරය කළ හැකිය https://threshold.network.

Sui ගැන

සුනි එය මුලින්ම නිර්මාණය කරන ලද Layer 1 blockchain සහ ස්මාර්ට් ගිවිසුම වේදිකාව වේගයෙන්, පෞද්ගලිකව, ආරක්ෂිතව සහ සෑම කෙනෙකුටම ප්රවේශවත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද වේදිකාවකි.

වේගයෙන් පුළුල් කර ගත හැකි පරිශීලකත්වය සහ ගබඩා කිරීමෙන්, Sui අඩු වියදම් සහිත වේගයෙන් විශාල ප්රමාණයක් යෙදුම් සහාය කරයි.Sui යනු blockchain හි පියවර ක්රියාකාරී දියුණුවක් වන අතර, නිර්මාණකරුවන් සහ සංවර්ධකයින් පුදුම පරිශීලක අත්දැකීම් ගොඩනැගීමට හැකි වේදිකාවක් සපයයි.Sui ගැන වැඩි විස්තර සඳහා, පරිශීලකයින් සොයා ගත හැකිය. https://sui.io .

