The Cybercriminal, The Elevator සහ Red Gucci Dress Prophecy

හැකර්ස්, ඊළඟට යන්නේ මගේ නව විද්යාත්මක චිත් රපටයේ පළමු පරිච්ඡේදය, Hourglass, Biohacking, සයිබර් අපරාධ, Philosophy, AI, සහ සමහර බරපතලව අමුතු සැබෑ විද්යා ගැනයි - සියල්ල විශ්වාස කළ හැකි අනාගතයේ විස්ටෝපයක.ඔව්, එය ශබ්ද පොතක් ලෙස ලබා ගත හැකිය.

ඔහුගේ ශරීරයේ බිලියන 33ක සෛල සහ ඔහුගේ ජාන 20,000 ක් ඇයට යමක් කියන්න ඇයට කෑගැහුවා, නමුත් ඇයගේ තනි පැමිණීම ඔහුට දුර්වල විය.

මේ ඇය තුන්වෙනි වතාවට ඔහු දෙස බැලුවේ එක්තරා තට්ටු හතරක කඳවුරක කඳවුරකදීය.

සජීවිටර් ඔරන් අසීරු විය. ඔහු තනියම හා ශාරීරිකව සැබවින්ම කලිසමක් ඇඳෙන කාන්තාවකට මේ තරම් සමීප වී ඇති අතර, විශේෂයෙන් මේ වගේ කාන්තාවක්. ඇය දිගු ජෙට් කළු හිසකෙස්, පැතිරෙන සම්පූර්ණ රතු ඇස්, සංවේදී රතු ඇඟිලි, අරුමැදු ඉහළ ඇඟිලි, පිරිසිදු ක්රියාකාරී මැදපෙරදිග හිස, කෝපි වර්ණය බොහෝ කිරි එකතු කර ඇති අතර, ඇයගේ කඳුළු ඔවුන්ට ආකර්ෂණීය පුළුල් විය. ඇය ආකර්ෂණීය ලෙස ඇඳගෙන හිටියා, මිල අධික පෙනුමක් සහිත සුදු ඇඟිල්ලක් සමඟ. ඇයගේ කැරැල්ලු ආකර්ෂණීය ආකර්ෂණීය ආකර්ෂණීය ඇගේ ධෛර්

බය වීමෙන් අමතරව, ඔහු ඔහුගේ ඇස් ඇතුළත් සයිබර්-අටික uplink ලීසය (“Link” කෙටියෙන්) හරහා අන්තර්ජාලයට ප්රවේශ විය නොහැක, ඇයගේ දර්ශනය, ඔහුගේම ප්රදර්ශනය, සහ මෙම අසාමාන්ය මොහොත පලා යන්න.

ආදරණීය ගමනාන්තයා, ඔබ මට යම් ආකාරයක වහල් බවක් සිතන්න පුළුවන්, එවැනි ආශීර්වාදීය යාළුවෙකු සමඟ සංවාදයක් සකස් නොකිරීම සඳහා, නමුත් ඔබ එවැනි මොහොතේදී කැසිනෝවා බවට පරිවර්තනය වනු ඇත, විනාඩියකට 200 හෘද වේදිකාවක් තල්ලු කරයිද? එය සැක කරන්න! මම ඇයට මොනවද කියන්නම්ද? "ඔව්, අද සුන්දර කාලගුණය ..." නැත, එය නුසුදුසු සංවාද මාතෘකාවක්! ඇය ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කරනවද? ඇය නිසැකවම ඇය වගේ පෙනෙන්නේ නැහැ.

ඇයගේ ඇස් නැවතත් ඇගේ ඇස් හමුවූ විට ඔහු ලිෆ්ට් බොත්තම් දෙස බැලුවේය, ඔහු ඇස් සබඳතාවය වළක්වා ගැනීම සඳහා ලිෆ්ට් කොන්දේසි දිහා බලා සිටියාය.තවත් පඩිපෙළ කීපයක් සහාය කාර්යාලයට යන්නඔහු නිහඬව තමන් ගැන හිතනවා.

ඇයට පෙනුනේ ඇය හදිසියේ හිටියා වගේ, ඇගේ කකුල බිම තල්ලු කරන විට ඔවුන් අවසානයේදී ජාවෙජර්ගේ බිම, සහාය කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන විට. ඇය මුලින්ම ලිෆ්ට් එකෙන් පිටතට ගියා, පෙනුමකින් පෙනුමකින් සමීපව ජාවෙජර් වෙත ළඟා වන අතර, ඔහු ඇගේ අමුතු සුවඳ අල්ලා ගත්තා. ඔහු ඇගේ ශරීරයේ ගැඹුරු වෙනසක් දැනුණා.

නමුත් සමහර විට ඇය හවුල්කාරයෙක් විය හැකිද? ඇය ගැන කොයිතරම් ඇනොක්රොනිකද! හෝ ඇය OnlyFanz "මොඩෝල්" විය හැකිද?

ඇගේ ශරීරය තව දුරටත් පිටුපසින් පෙනෙන ලිෆ්ටෝරයේ කොන්දේසි වලට පිටුපස ගියේය. ඔහුගේ ප්රදර්ශනය සමඟ මුහුණ දෙමින්, නැවතත් තනිව ඔහු හුස්ම ගත්තේය. ඇගේ ශරීරය සහාය පිටුපස ඇති ප්රදර්ශනය වෙත ගමන් කරන විට ඇය විශ්වාසවන්ත පියවරක් ගත්තේය. Xavier ඇගේ කකුල් පටිපාටිය බිම ක්ලික් කරන විට ඇගේ කකුල් මේ පුදුමාකාර රූමයක් ඇති බව අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි විය.

මේ මොහොතේ, කළු කලිසම් අඳින වැඩිමහල් කාන්තාවක් සහ සරල ලිඛිතව කියවන "Moderator" කියවීම සහිත කළු කලිසම් අඳින කලිසම් ඇඳෙන කාන්තාවක් සහායගෙන් එළියට ආවා, ජාවීසෙබර්ව මැද කැපවීමේ මැදට අල්ලගෙන.

විචාරකයා මා ගැන සතුටු නැහැ "ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය!"Xavier ඔහු අධිකරණයෙන් නියෝග කරන ලද සතිපතා සමාලෝචන සඳහා සහාය ඇතුළත් කරන විට මානසිකව අල්ලගත්තා.

ඔහු ආණ්ඩුවේ කාර්යාලයේ රැස්වීම් කාමරයට ගියේ පුද්ගලිකත්වයක් නොමැතිව, එහිදී අනෙකුත් දොළහක් භයානකව කම්මැලිව සිටි ‘පෝස් ඔප්ස්’ හි සිසිල් ප්ලාස්ටික් පුටු මත වාඩි විය.



මම ඔබට එම ප්රකාශයේ ආතතිය පැහැදිලි කළ යුතුය, Post Opp, එය මට වඩා හෝ අඩු වශයෙන් අදාළ වේ. එය දේශපාලනයෙන් වැරදි මනුෂ්ය මනුෂ්ය හයිබරිඩ් මනුෂ්ය ශරීරයක් සඳහා සංකේතය. එක් වරක්, අසාමාන්ය නවීනත්වය සහ ඩිජිටල් දෙවියා තෝරා ගන්නා පිරිමි සංකේතය සංකේත කර ඇත. සහ මධ්යම නමක්, Post Opp, ලැප්ටරයක් ලෙස තබා ඇත. පර්යේෂණ මූලාශ්රය මත පදනම්ව, 50% - 60% මිනිස් ජනගහනය Post Opps වේ.

Xavier සමඟ තරුණයා, තවත් කිහිප දෙනෙකු මෙන්, ලාභ ඇඳුම් මුහුණු මාස්ක් ඇඳගෙන හිටියා.

ඇයි ඔවුන් එය කරන්නේ, ඔබ අහන්න පුළුවන් - භයානක වෛරසයක් පවතීද? නැත, ඔවුන් පනත පරම්පරාවේ දරුවන් විය; ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් 2020 හි ආරම්භයේ දී COVID සහ 2020 හි අවසානයේ කුරුල්ලන්ගේ වෛරසය තුළ ප්රකාශයට යන්න සඳහා මුහුණු මුහුණු ඇඳගෙන, ඔවුන් කවදාවත් ඔවුන් ඉවත් කර නැත.

රැස්වීම් කාමරයට moderator ආවා, ජාවීසර් අවුල් කාන්තාවගේ භයානක කැරලි මගින් අල්ලපු එකම කෙනා.නරකයිඇය රැස්වීම් කාමරය නියෝජනය කරන මේසය පිටුපස වාඩි වූ අතර, ඇගේ පිටුපස සුදු පාට පිංතූරයක් සහිත විශාල තැපැල්, අලංකාර පිංතූර ජාලයක් කියවනු ඇත.

සහාය: ඔබට උදව් කිරීමට ඔබට උදව් කරන්න: ඔබට සහාය ලැබෙන විට ඔබ ගැන සැලකිලිමත් වීම පහසු වේ.

ඇය අතිශයින් බරපතල නොවේ, ඇය කුසලාන වඩා; ඇය ඇගේ කකුල් එකට වාඩි වී ඇගේ හිස කුසලාන වූ අතර, ඇගේ කොණ්ඩය කෙටි හා කෙළවර වූ අතර, ඇගේ සපත්තු පවා කුසලාන විය.

"අම්රා, මේ සතියෙ අපි කොහොමද කළේ?"එයා ඇහුවා ඇයගේ කාර්යය ගැන ඇයගේ කම්මැලි හා ආබාධයක් ගැන උනන්දුවක් දක්වන ශබ්දයෙන්.

ඔහු ඉදිරියට යන විට ඔහුගේ තත්වය නරක වුණා, ඔහුගේ හිස ටිකක් ඉහළ ගොස්.

“අම්ම්, හොඳ නෑ...” ඔහු ඇඟිල්ලක් සමග ඔහුගේ මෘදුකාංගය හරහා මෝඩ විය.

“එහෙනම්...” විවේචකයා එයාව තල්ලු කළා.

"මම වගේ fucked up," ඔහු ඔහුගේ twig වගේ අකුරු වලින් එකක් අවුල් කිරීමට පටන් ගත්තේ, "මම එය එළියට එන්නේ වහාම නව සිම් ක්රීඩාව Core Seven ලැබුනා, මම විකුණුම්කරුට මගේ ක්රීඩා බලපත්රයේ ක්රීඩා කාලය සීමා කිරීමට ඉල්ලා අමතක කළා.

"මොඩවීම" යනු ඔබේ දැනුම ශක්තිය ඉහළම විනිශ්චයකයාට පැය ගණනාවක් දක්වා කුලියට ගැනීමයි. ප්රධාන වශයෙන්, ඔබ අවබෝධයක් නැති වන අතර සමාගමක් මුදල් උපයා ගැනීමට ඔබේ සිසිල් ද්රව්යයේ ප්රමාණ පරිගණක බලශක්ති භාවිතා කරයි. එය ගෘහ විද්යාත්මක ද්රව්ය සඳහා සොයන ඇස්ටෙරොයිඩ් කාර්යක්ෂමතාවක් විය හැක, ආරක්ෂක පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලික ජෙනොමෝස් මැප්ප කිරීම සඳහා සෞඛ්ය දත්ත විශ්ලේෂණය ආයතනය, වර්ප-කෙරොයිට් ව්යාපාරයක් කරන ඇස්ටෙරොයිඩ් ආයතනය හෝ blockchain කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ආයෝජන ආයතනය විය හැක.

එබැවින් මෙම දුෂ්කර Post Opps බොහෝමයක් ඔවුන්ගේ කුලියට, සබැඳි බැංකු ප්රමාණය, soylent ආහාරය, සිම් ක්රීඩා සහ සහාය ගෙවීම් ලබා ගත හැකි ආකාරයයි.

“අම්රා, පසුගිය මාසයේ අපි ඔබ වෙනුවෙන් මොන සාධකයක් සකස් කළාද?”

“එය පැය තුනක් ගමනක්, පැය තුනක් වෘත්තීය හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම, පැය දෙකක් රැකියාවක් සොයමින්, සහ...” ඔහු වචන සොයමින් සිටියා, “මගේ බෞද්ධ පවුලේ පැය දෙකක්.”

“අපි සතියකට පැය දහයක් unlinked කරන ලදී.”

"ඔව්, මම හයිඩරාබෙඩ් හි මගේ සහෝදරයා සමඟ කාලයක් සෙල්ලම් කළා!"

“අම්රා, මේ මේ හතරවෙනි සතියෙදී අපි ඔබ ආරම්භ කරන විට තෝරාගත් බැංකුවන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ,” ඇය දැඩි ලෙස කීවා, “ඔබ දන්නවා ඒක කියන්නේ මොකක්ද කියලා...”

"නෑ, මම වඩා හොඳින් කරන්න පුළුවන්!" ඔහු Xavier පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඔවුන් එකට සහාය දී ඇති බව දැක ඇති ඉහළම බලශක්ති මට්ටම මත ප්රතික්ෂේප කළේය.

"මම ඔබේ සබැඳිය වසා දැමුවා. "ඔබ නිෂ්පාදිත, සමාජයෙන් ඇතුළත් වන හයිබ්රිඩ් පුරවැසියෙක් බවට පත් වීමට නුසුදුසු දියුණුවක් පෙන්වා දී ඇත.

ඔහු අවසාන ප් රතික්ෂේපයක් ඉදිරිපත් කළේය: "මගේ ලින්ක් නොමැතිව මම කොහොමද සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය!"

"මේක ඔබේ පිටපත් කිරීමෙන් පසු උපදේශකයා ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකි දෙයක්. "

ඔහුගේ ඇඟිලි තවදුරටත් එකතු වූ අතර ඔහුගේ කඩා වැටීම දිගටම වූ අතර, ඔහුගේ හිස පහත වැටී, ඔහු ඔහුගේ ජැකට් සපත්තුවලට ඔහුගේ අත දැම්මා, හා මළ ඇස් සමඟ ලිනෝලෑම් බිත්තිය දිහා බැලුවා.

මෙම තැපැල් ඔප්ස් සමහරක් සැබෑ කනගාටු පරාජයකරුවන් වේ! ඔවුන් කවදාවත් සැබෑ ලිංගික රැකියාව සඳහා ඩිජිටල් ලිංගික වැඩපිළිවෙළ හරහා හමුවූ කාන්තාවන් විසින් "PayPigs" ලෙස හැඳින්වීම සඳහා ඔවුන්ගේ වැටුප් කොටස් බාගයක් ලබා දීමට භාවිතා කරන පිරිමින්ගේ වර්ගය මෙයයි.

ඉන්පසු, එම වේදිකාවන් ඔවුන්ගේ සියලුම මිනිස් "මොඩලම්" AI avatars සමඟ මාරු කළ හැකි බව සොයාගෙන ඇත. එයින් ප්රතිඵලදායී ලාභ bonanza 2029 හි ව්යාපාරික වංචා විය, නමුත් වේදිකාවන් විශ්ව මූලික ආදායම මූල්යයට අමතරව ගෙවා, එබැවින් ගැහැණු ළමයින් ප්රතිලාභ සහ SSRIs වෙත ගියා.

ඔබ කුතුහලය විය හැකිය: සන්නිවේදන-කූනීය අමුද්රව්ය සමාන අවස්ථා රැකියා විකල්පයක්ද?

Precognitive aptitude ලෙස හැඳින්වෙන දෙයක් නිසා, සමහර Post Opps අනෙක් අයට වඩා විශාල මුදලක් උපයා ගත හැකිය.අමුතු අත්හදා බැලීමක්ඔහු biofeedback සලකා බැලීම සඳහා 26 මිනිස් පර්යේෂකයන් එකතු කර, ඔවුන් පරිගණක ස්කෑන් ඉදිරිපිට සංවේදී අහිමි පරිසරයන් තුළ ස්ථාපනය කර, විවිධ ඡායාරූප කිහිපයක් අසාමාන්ය ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත. සමහරක් ශක්තිමත් මානසික ප්රතිචාරයක් ඇති, නමුත් බොහෝමයක් නැත: නිවස, මෝටර් රථය, කූඩුව, හිරේදී ගැහුණු හිස් මිනිසා, දේශපාලකයෙකු කතා කරන, පූසෙක්, වනාන්තරයේ පල්ලියක්, නිව්යෝර්ක් ස්කෑන්, මළ බබා, ආදිය ...ඔයාට අදහසක් ලැබෙනවා.

මෙම අත්හදා බැලීම සැබවින්ම උනන්දුවක් ලැබුනා, ශරීරයේ පුංචි භෞතික ප්රතික්රියා පෙන්වීමට පටන් ගනු ඇත, වඩාත් සංවේදීව පුදුම ඡායාරූප පෙන්වීමට පෙර, ඡායාරූපය පෙන්වීමට පෙර තත්පර 33 ක් පමණ.

ඉන්පසු පර්යේෂකයා අවුල් වී ඇති අතර, අත්හදා බැලීමේ මිනිස් පර්යේෂකයන්ට අසාමාන්යව කාමුක ඡායාරූප පෙන්නුම් කිරීමට පටන් ගත්තේ - රතු ක්රීඩා කාර්, තුවක්කුවකට රැකියාවක් ලබා දීම, පර්යේෂකයා පරාසයක් ලබා දීම, ටෙඩ බන්ඩිගේ අසාමාන්ය තුවක්කුව, ආදිය.

අත්හදා බැලීම සහ දහස් ගණනක් ඡායාරූප දහස් ගණනක් සිය ගණනකට පෙන්නුම් කිරීමෙන් පසු, දත්ත බොරු කළ නොහැකි විය.

වසර දහස් ගණනාවක් තිස්සේ අපි දන්නා දේ සහ වසර සිය ගණනාවක් තිස්සේ විද් යාව ප් රතික්ෂේප කර ඇති දේ තහවුරු කිරීම සඳහා මෙම පර්යේෂණ ලොව පුරා ප්රකාශයට පත් වී ඇත; මිනිසුන් අනාගතය අනාවැකි කිරීමට අසාමාන්ය හැකියාවක් ඇත.

තවදුරටත් පර්යේෂණයන් අත්හදා බැලූ නමුත් ප්රවර්ගගත පින්තූර සංචිතයක් භාවිතා කර ඇති අතර, මිනිසුන් අනාගතය දැනටමත් ගල් - හෝ බයිටම් ලෙස ස්ථාපිත වූ විට අනාගතය අනාවැකි කිරීමට වඩා හොඳ බව සොයාගෙන ඇත.

වඩාත්ම අනාවැකිමත් මනස 33 තත්පර තුළ සිදුවන ඕනෑම සිදුවීමක් හෝ සිදු නොවෙන බව අනාවැකි කළ හැකි අතර, සම්පූර්ණයෙන්ම අසාමාන්ය අවස්ථාවට වඩා 50% දක්වා හොඳ නිවැරදිතාවයකින්. කිසිවෙකුට පුදුමාකාරව ප්රයෝජනවත් නොවන ආකෘතියකි. ඉහළ සංඛ්යාවක වෙළෙඳපොළ තුළ දිනපතා ඩොලර් මිලියන ගණනක් හෝ අහිමි වූ හීග් ෆොන්ඩ් කළමනාකරුවන් හැර, ආකෘති, මුදල්, හා අනෙකුත් ආකර්ෂණීය වර්ගවල වටිනාකම කුඩා සංචිතයන් මත පදනම්ව. පෝරෝ සහ දූෂණය පිළිබඳ පින්තූර හොඳම අනාවැකි වාහන වූ අතර, මූල්ය උපකරණ දෙකකට පමණක් ගමන් කරන අතර, වෙළෙඳපොළ සංචිතයේ අනා

මේ ආකාරයෙන් warp-frequency වෙළඳාම ඉපදුණේ කෙසේද; රුධිර පීඩනය තත්පර කිහිපයකින් ඉහළ යාම වැනි කතාබහ බෞද්ධ සංඥා මත පදනම්ව, ඩොලර් මිලියන ගණනක් සහිත ස්ථාන ඇතුළත් හෝ පිටතට යාම සහ තත්පර 33 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තුළ ප්රතිශත ප්රතිශත ප්රතිශතයේ කොටස් කිහිපයකින් ලාභය.

ජාවාරම්ගේ චරිතයට ප් රශ්නයක් වුණා...

“මම දිනපතා වැඩ කරනවා.මම මගේ බල්ලාව දිනපතා ඇවිදෙනවා.එහෙත්, SuperSimPoker හි බොහෝ අතින්.”

“ඒ නිසා ඔබ ශාරීරිකව ක්රියාකාරී වන අතර, එය හොඳයි.එහෙත්, අපි ඔබගේ අන්තර්ජාල පෝකර් ආකර්ෂණය ගැන වර්ධනය වන ප්රශ්නයක් ඇති, Xavier.”

*Online poker addiction! I pay your rent bitch!*Support payments were not a flat fee but a percentage of one's income. Xavier was a statistical savant and had developed extraordinary intuition over decades of playing poker.While average Post Opp's monthly Support payment could buy a meal at a fancy restaurant, his was equivalent to a government administrative employee's monthly salary, plus a 12% "privilege" surcharge because he was a straight, white male - *it doesn't seem like much of a privilege!*It would be even more, but he managed to hide a lot of his income through his little side business stopping less poker players and consulting on hands held by those not as talented as him with the digitized cards.

"ඔව්, මම වෘත්තීය පෝකර් ක්රීඩකයෙක්.එහෙම තමයි මම මගේ ජීවත්වීම ලබා ගන්නේ," ඔහු ප්රකාශයට පත් කර ඇති ආකාරයට ඔහු මුලින්ම ප්රතිසංස්කරණයන්ගේ විනිශ්චය කර ඇත.

ඇය ඔහුට පීඩනය කළා, "අපි ඇත්තටම ඔබව සංවිධානයේදී වඩාත් වටිනාකමක් ඇති කරන හැකියාවක් සකස් කරන බව බලන්න කැමතියි."

"ඔව්, මම දන්නවා, ඒ නිසා මම පසුගිය මාස තුන තුළ 37 පැය ප්රසිද්ධ විචාරක පන්තිවලට සහභාගී විය. පසුගිය සතියේ, මගේ ගුරුවරයෙකු Niccolò Machiavelliගේ ප්රඥාව පිළිබඳ පන්තියට මම ඉදිරිපත් කළ ප්රකාශයේ මගේ ප්රසිද්ධිය ප්රශංසා කළේය. "

“මොකක්ද මේ කියන්නේ?”

"Grandiloquence: එය අලංකාරයෙන් වර්ණවත් හෝ බෝම්බස්ටික් අදහස් කරයි. "

“ඔබ පාට බෝම්බ සහ ආගම ගැන කතා කළාද?”

“නෑ... ඒක කියන්නේ...”මට මේක පහළට දාන්න වෙනවා“මම හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්.”

“ඔව්, ඔයා හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් සජීවී!ඔබ සමාජ ඇතුළත් කිරීමේ සාක්ෂි පෙන්වා දීම සඳහා ප් රසිද්ධ සාකච්ඡා කරන ක් රියාකාරකම් සිදු කර තිබේද?”

“නෑ.එය ඇත්ත වශයෙන්ම පොදු කතාකරුවන් සඳහා ඉතා තරඟකාරී වෙළෙඳපොළකි.”හරි කරුණාකර, ඔවුන් මට ඉඩ දුන්නේ නැහැ!

ඇය දිගටම කිව්වා, “ඔබේ තීන්දුව ඔබ සතියකට කාලය ගත කිරීමට අවශ්යයි Ethics Reconditioning...”

"මම 20 වන සියවසේ ප් රචාරක මායිම්, එඩ්වඩ් බර්නයිස් ගැන පැය හතරක් දිගු වාර්තාවක් බැලුවා, ඔහු postmodern පරිශීලක සංස්කෘතියගේ පියා ලෙස සැලකේ.

"මම දන්නේ නැහැ එය ඉගැන්වීමේ ඉගැන්වීම් මත ඇති බව, නමුත් මෙම සතිය සඳහා, ඔව්. "

ඇය සජීවීව සමාජයෙන් සම්ප් රදායික Post Opp බවට පත්වීම සඳහා ඔහුගේ දියුණුව පිළිබඳ විස්තර සඳහා විමර්ශනය කිරීමට දිගටම, ඔහු බොරු පිළිගැනීමකින් සකස් කරන ලද අහිංසක උපදෙස් කොටස් සමඟ පැකේජර්. සජීවීව ඔරලෝසුව දිහා බැලුවා; හුදෙක් නරක විනාඩි 30 ක් ගත විය.මගේ සබැඳිය නැවත සක් රිය කිරීමට අවශ් ය ඕනෑම දෙයක්.

පසුගිය සතියේ සිට Post Opps ඕනෑම කෙනෙකු විසින් සිදු කරන ලද වඩාත් ප්රතිඵලදායී හෝ ප්රතිඵලදායී ප්රතිඵලයක් විය.ඔහු නැගිටින විට, Xavier ගේ කකුල් රිදවා ඇති අතර රුධිරය පැය ගණනාවක් තිස්සේ අවුල්, 3D මුද්රණය කරන ලද පුටුවේ වාඩි වූ පසු ඔවුන් වෙත ආපසු ආවා.

ඔවුන් දොර විවෘත කරන විට, ඔහු ඔහුගේ නම ඇසුවේ: "Xavier!"කෙට් ටෝන් විසින් හෘද ස්ථාවරයෙන් ප්රකාශ කරන ලදී. ඇය ඔහුට දුර්වල ප්රවාහයේ ප්ලාස්ටික් ස්ථාවර වලින් එකක් වෙත ආපසු යාමට උපදෙස් දුන්නා.

ඇය ඇසුවේ, "මම මුළු කණ්ඩායම ඉදිරියේදී ඔබව මුහුණ දීමට අවශ්ය නැහැ, නමුත් ඔබ ඔබ වටා සිටින පුරවැසියන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය නොකිරීම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඔබ නිතරම කරන දේ නම්, එය ඔබගේ සහාය වැඩසටහනෙන් ඉවත් වීමට හේතු විය හැක.ඔබ දන්නවා එය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද ..." ඇයගේ හඬ අහිංසක ලෙස පසුපස ගොස් ඇත.

සජීවාර් "පෞද්ගලික ආකර්ෂණය" මත හිනාවෙමින්. ලිෆ්ට් එකේ කලිසම දීර්ඝ කාලයක් තුළ අවසාන වතාවක් වන අතර, පික්සල් සහ බයිට් වලින් නොදනී කිසිවක් ඔහු හරහා ආකර්ෂණය කෙළවරක් යැව්වා.ඒත් ඔහුගේ පපුව ඇයට අභියෝගයෙන් කැරකුණේය, ඇය ඇයගේ අවධානය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇගේ කොළයේ ටැබ්ලට් හි ආලෝකකූල ස්කෑන් වෙත මාරු කර ඇති අතර එය නොපෙනී.

ඇයි ඇය මට කරදර දෙන්නේ?මම මෙතන ප් රායෝගිකව තරු ශිෂ් යයෙක්!බොම්ස්කෙල් බබා එවැනි ඇඳුමක් ඇඳීමට අවශ් ය නොවුණොත් එවැනි ඇඳුමක් ඇඳගෙන තිබුණේ නැහැ.

එහෙත්, ඩිජිටල් නූස් සංකීර්ණ කිරීම පිළිබඳ ප් රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ඔහු සූදානම් වන විට, එය සිදු නොකළ යුතු දෙයක් සිදු විය.

“අවශ් යතාවය ධෛර්යයේ හොඳම කොටසක් වේ.”

පණිවිඩයක් නොමැත පණිවිඩයක් ඔහුගේ දර්ශනය හරහා පැතිර ගියේය, චිකිත්සාව නැති Moderator සහ මෘදු කාමරය මත පවතී.

මම මේ මොහොතේ ලින්ක් පණිවුඩයක් ලැබෙන්නේ නැහැ...

සජීවර්ගේ පිටුපස සීතලයක් වැටුනා. මෙම වචනය, ඔහුගේ සාමාන් ය සන්නිවේදනවල ඩිජිටල් මුහුද සමඟ සංකීර්ණ නොවන බවක් දැනුණා. එය පෙනුනේ මෙන් ඉක්මනින් අතුරුදහන් විය. සහ එය අමුතු ආකාරයෙන් සහාය සබැඳි අක්රීය කිරීම පිටුපස පිටුපස ඇති බවක් අමුතු විය. ඉතා අමුතු. වාසනාවකට මෙන්, පරිපාලකයා ඔහු දිහා බැලුවේ නැත.

“Discretion is the better part of courage?” – ඒ කියන්නේ ධෛර්යමත් නමුත් බුද්ධිමත් වෙන්න.

ඇය නැවත ඔහු දිහා බැලුවා, ඇඟිල්ලක් නැගුවා.

ඔහු පිළිගත්තා, "මම මා වටා සිටින පුරවැසියන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය දූෂණය නොකිරීමට සැලකිලිමත් වනු ඇත."

සෑම සතියකම වේගවත්ම විනාඩි දෙකක් සෑම සතියකම ඔහුගේ සතිපතා සමාලෝචන රැස්වීමෙන් පසු ඔහුගේ සබැඳිය නැවත ක්රියාත්මක කළ හැකි පරිදි සහාය වෙත ඔහුගේ ඉලෙක්ට්රොනික මුදල් මාරු කිරීම තහවුරු කිරීමට ගත වූ කාලය විය.

මගේ සබැඳිය ඊළඟ තත්පර 120 කින් බාධා කරනු ලැබේ. "valor" ගැන ඒ අමුත්තන් පණිවිඩය ලබා ගත්තේ කෙසේද?

ඔහු පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටුපසින් පිටු

ඔවුන් ලිෆ්ට් එකට ඇවිදගෙන, ඇයගේ ක්රියාකාරකම් ජීවිතයට අනුකූල වන නමුත් එහි ස්වභාවික අසාර්ථකතා නැතිව, ගැඹුරු හිස් බවක් දැනෙන අසාර්ථක අනුකූලතාවයක්.

අවුල් නොවුන දේ තමයි සුවඳ.

සජීවීරයට, හයිබරිඩ් යුගලයෙහි දර්ශනයෙන් නොව, වාතයෙහිම මුහුදට වැළඳෙන නරකතාවයක් වැළඳී තිබුණා.එය මයිසාමයක් විය, මත්ද් රව් ය සහ ඇම්මිනියම් හි මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්ද් රව් ය මත්

Post-Opp අසනීපව වෙනස් විය, ඔහුගේ ඇස් nervely darting ලෙස ඔහු දුර්වල ශබ්දයක් දී අලංකාර සංයුක්ත සුන්දරත්වය, "අපි ගෙදර එන විට මගේ මුහුදු වෙනස් කිරීමට අවශ්ය.

රොබෝ පෙම්වතිය ඇගේ හිස ටිකක් ඉහලට, ඇගේ කටහඬ සන්සුන්ව monotone. "ඔබ අද සහාය දී හොඳ වැඩ කළා.

අහිංසකත්වය සහ දුක ජාවාරම් තුළ සටන් කළා.මෙය සමාජයේ දුක්බර නඩීර්ය වන අතර, වැඩිහිටි මිනිසුන් මූලික ශරීර කාර්යයන් යන්ත්රයට අලෙවි කරන අතර ආත්මයක් නැති සිලික්නොන් සිල්වොන් සිල්වොන් සිල්වොන් සිල්වොන් හි ප් රශංසා සොයා ගනී.

සෝපානය පහළට යන විට, අනතුරුව අනතුරුව අනතුරු ඇඟවීමක් ඔහුගේ දර්ශනය තුළ වර්ධනය විය.මේ පාර, පණිවිඩය දිගු විය - භාෂාව අමුතු ලෙස නාට් යමය.

"මේකත් අතහැර යයි, රෑ අහස රතු වන විට, ඔබගේ තරහ ඉකාර්ස්ගේ ඇඟිලි බිඳ දමනු ඇත, සහ ඔබ බොහෝ දෙනෙකු වහල් කර ඇති පද්ධතියෙහි හදවතට ට් රයිඩර් පහර දෙයි.ඒත්, පළමුව, ඔබ ඔබේ මනස තුළ යතුරු කපා විය යුතුය.

ජැක්සෙෆ් දිහා බැලුවා.එයාගේ හිත අතුරුදහන් වෙලා.

රාත් රී අහස රතු වන විට? තරහ? ට් රයිඩර් ගහන්න? මම ඇත්තටම " ට් රයිඩර් ගහන්න" වර්ගයේ නැහැ!

වචන අමුතු, අසල්වැසි බරක්, සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක Link සහ පැළඳුම් ඇඳුම් Post-Opp සමග ලෝකීය සැබෑත්වය සමඟ සංකීර්ණයෙන් පිටතට, නමුත් පසුව, ඔහු ඒවා අමතක.

Firewall එක පිරිසිදු කරලා.

සර්ටොටොනින් ඔහුගේ මනස ආක් රමණය කර ඇති අතර Green “Verified” ගෙවීම් අයිකන් ඔහුගේ සබැඳිය තුළ පිවිසුණේ සහාය GTP සිට පණිවිඩයක් සමග: 998 CBUSD ඔබගේ ගෙවීම් මධ්යම බැංකුව විසින් අනුමත කර ඇත - ඊළඟ ගෙවීම් දින 7 තුළ ඊමේල්. හැඟීම හොඳ neurotransmitters පසුපස දැනුම් පණිවිඩ ඔහුගේ සබැඳි සිට උඩුගත ආරම්භ හා ඔහුගේ ප්රදේශීය දර්ශනය මත පිවිසෙන පරිදි: ඔහුගේ ක්රීඩා මිතුරන්ගෙන් නව ස්ථාවර පණිවිඩ, 3-D Prontograms, ඊමේල්, ඔහුගේ ප්රියතම Utube වැඩසටහන්, TikTik කෙටි කටු, සහ ඔහුගේ ප්රියතම අමුද්රව්ය වැඩිහිටියන් වැඩසට

ඔහු සෑහෙන්නම සීමාව වටා පැතිර ගියේ ලිෆ්ට් දොරවල් විවෘත වන විට, වාතය තුළ හිරවෙලා ඇති නොපෙනෙන වංචාව වළක්වා ගැනීම සඳහා desperately.

කළු සුදු දිනයක ජීවත් වීමෙන් පසුව, දැන් තහනම් කරන ලද අමුද් රව් ය තත්පරයක් සමඟ, ජීවිතය නැවත වර්ණගත විය.

