Spacecoin Writing Contest දෙවන වටයේ USDT 15,000 සිට ජයග් රහණය කිරීමට අවසාන අවස්ථාව

Houston, we have a deadline!

සියලුම ලියුම්කරුවන්, අභ් යවකාශ geeks, blockchain ප්රතිචාරකරුවන්, හා තාක්ෂණය ලොව පුරා ඇමතුම්.the submissions window for Round 2 of the Spacecoin ලියන තරගාවලිය closes on July 7, 2025.

ඔබ අවසන් නොවූ ව්යාපෘතිය මත රැඳී සිටී නම් හෝ කඩදාසි මත ලියුම් තැබීමට සූදානම් වන විට, දැන් කාලයයිLock එකඔබේ නාම යෝජනා (අදාල ලින්ක් ද සහිතව) කොමෙන්ටු තීරයේ සඳහන් කරන්න.15,000 USDT prize pool.

දැන් Spacecoin Writing Contest එකට යන්න.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

ඔබ එය අහිමි වුයේ නම්:Spacecoinහා HackerNoon වසර ආරම්භයේ දී Spacecoin ලිවීමේ තරගාවලිය ආරම්භ කරන ලදී, ලියන අයට Spacecoin හි මෙහෙයුම සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලදී - අන්තර්ජාලය අමුද්රව්ය කිරීම, ඩිජිටල් ගැටුම් පාලම සහ බිලියන ගණනකට ලාභදායී, සීමා නොමැති සම්බන්ධතාවය ලබා දීම.

රෝද 12025 මැයි 7 වැනිදා, 110,000 කට වඩා වැඩි පිටුපසින් ප් රදර්ශන සහ සියලුම ප්රදර්ශනවල 100 කට වඩා වැඩි පැය ගණනාවක් අවබෝධයෙන් කියවීමෙන් පසුව, මෙම ව්යාපාරය නතර කරයි. ටේබෝ , ජෝසලන්ත, @අපේ සහ මැක්සෝ1 ගෙදරට ගෙනාවා සමුදායක්3000 USDTඔවුන්ගේ ජයග් රහණය සඳහා

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Spacecoin ලිවීමේ තරඟයට ඇතුළත් කරන්නේ කෙසේද

Step 1: Write

එක් ප්රශ්නයකට උත්තර දෙන ලිපියක් පහත සඳහන් තරග ටැග් වලින් ඕනෑම එකක් යටතේ ඉදිරිපත් කරන්න.

Note: Each tag comes with a list of writing prompts. below are just a few examples: සෑම ටැගයක්ම ලියන උපදෙස් ලැයිස්තුවක් ඇතුළත් වේ.

#decentralized-internet

Decentralized Internet සැබවින්ම අන්තර්ජාල විනිශ්චය ඉවත් කළ හැකිද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

පිළිතුර withමේ දේවාලයඇතුල් වෙන්න

Decentralized Systems Network Effect සමඟ සටන් කරන්නේ කෙසේද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

ස්පාඤ්ඤ

අභ් යවකාශ තාක්ෂණය decentralized internet ගොඩනැගීම සඳහා භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

අභ් යවකාශ තාක්ෂණය සඳහා වඩාත් පොරොන්දු වූ පෘථිවිය භාවිතය කුමක්ද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

#blockchain භාවිතය

ඔබ දන්න හොඳම Blockchain උදාහරණ මොනවාද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

පිළිතුර withමේ දේවාලයඇතුල් වෙන්න

බැංකු බැංකු නොවන අය අතර මූල්ය සබඳතාව ප් රවර්ධනය කිරීමට blockchain උපකාර කළ හැකිද?

මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

අමතරව, සහභාගීන්ට තරගයේ ඕනෑම ටැග් යටතේ ඉතිහාසය ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

#spacecoin

අන්තර්ජාලය decentralization කිරීමට Spacecoin මෙහෙයුම් සාකච්ඡා.

එහෙනම් මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

පිළිතුර with this writing template ඇතුල් වෙන්න

#creditcoin

Creditcoin On-Chain Lending Ecosystems හි විශ්වාසය නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

එහෙනම් මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

#gluwa

Gluwa ගෝලීය මූල් ය සම්පාදනය පහසු කර ගන්නේ කෙසේද?

එහෙනම් මේ template එක ඇතුලත් කරන්න.

පිළිතුර with this writing template ඇතුල් වෙන්න

සෑම තරගයකටම සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න.

Step 2: Submit

HackerNoon මත සමාලෝචන සඳහා ඔබේ ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්න, ඔබ තෝරාගත් තරඟය ටැග් ඇතුළත් කිරීමට වග බලා ගන්න.

Step 3: Share (Optional)

ප්රකාශයට පත් වූ පසු, ප්රවේශය වැඩි කිරීමට සහ සමාජයට සම්බන්ධ වීමට තරගයේ hashtag භාවිතා කිරීමෙන් සමාජ මාධ්ය පද්ධති හරහා ඔබේ ලිපිය බෙදා ගන්න.

මෙම සරල පියවර අනුගමනය කරන්න ඔබ USDT 15,000 ප්රසාද පොලෙන් ජයග් රහණය කිරීමට ක්රියාකාරී වනු ඇත.

Spacecoin Writing Contest: ත්යාග බෙදාහැරීම

මෙම තරගාවලිය තුළ 5 ක් ඇතුළත 15 දෙනකුට තෑග්ග ලැබෙයි. General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDTහොඳම කතාවට Spacecoin -2000 USDTහොඳම කතාවට #spacetech - 1000 USDT for best storyඩොලර් 500 USDT Runner Up #creditcoin - 2000 USDTහොඳම කතාවට #blockchain-use-case - 500 USDTහොඳම කතාවට #gluwa - 2000 USDTහොඳම කතාවට

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

අන්තර්ජාලය - 1000 USDTහොඳම කතාවට

Spacecoin -2000 USDTහොඳම කතාවට

ස්පාඤ්ඤ- 1000 USDT for best storyඩොලර් 500 USDT Runner Up

ක්රෙඩිට් -2000 USDTහොඳම කතාවට

#blockchain භාවිතය- 500 USDTහොඳම කතාවට

# ගූගල් -2000 USDTහොඳම කතාවට

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

ඇතුල් වීමට 18+ විය යුතුය.

You can enter the contest by adding the appropriate tag to your story. (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

HackerNoon ගිණුමක් නිර්මාණය කළ යුතුය.

කිසිදු AI-generated content

FAQs

පින්තූරයක් යටතේ ලියන්න පුලුවන්ද?

ඔව්!ඔබ ඔබේ සැබෑ නම ඔබේ HN ප්රවේශය මත භාවිතා කළ හැකි, ව්යාජ නාමය, හෝ පවා ලිවීමට පුද්ගලයා නිර්මාණය කළ හැකිය.

තරගයේ කාල සීමාව කුමක්ද?

මෙම තරගාවලිය මාස තුනක් පුරා පැවැත්වෙන අතර මාස තුනක් පුරා පැවැත්වෙනු ඇත.

පරිච්ඡේදය 1: අවසන්

වර්තමානය - අවසන් දිනය - ජූලි 7, 2025

තුන්වන වටය: ජූලි 8, 2025 - ඔක්තෝබර් 7, 2025

තරඟයට එක්තරා ප් රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිද?

සෑම කතාවකටම තනි සටහනක් ලෙස සලකා බලනු ලැබේ.

ජයග් රාහකයන් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

සෑම වටයකම අවසානයේදී, අපි ඉදිරිපත් කරන ලද ලැයිස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරමු සහ වැඩිම ඇස්බෝල් ලැබූ කතාවන් කෙටි ලැයිස්තුවක් (බොටස් නොවේ, සැබෑ මිනිසුන්!).

ඊළඟට, shortlisted ඉතිහාසය HackerNoon සහ Spacecoin කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ඡන්දය ලබා දෙනු ඇත.

Top #decentralized-internet, #spacetech, සහ #realworld-blockchain-usecase කතා තෝරාගෙන ප්රකාශයට පත් කරනු ඇත.

තරගයේ අවසාන වටය අවසන් වූ පසු, අපි 3 වෙනත් ප්රවර්ගයන් සමඟ සහයෝගික තෑගි ජයග්රාහකයින් ප්රකාශ කරනු ඇත.

මම එක් තෑග්ගකට වඩා දිනන්න පුළුවන්ද?

Yes.

ලොකු ජයග් රහණය සඳහා සූදානම්ද? දැන් Spacecoin Writing Contest වෙත ඇතුල් වීමට ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න!

Ready to Win Big?

Start a draft දැන්ම Spacecoin Writing Contest එකට එකතු වෙන්න!

සුබ පැතුම් !