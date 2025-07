Microservices Observability: Leveraging OpenTelemetry in Real-World Systems by Gajinder Sharma සැබෑ ලෝකයේ පද්ධති වල OpenTelemetry භාවිතා කිරීම

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මයික්රෝ සේවා සමඟ වැඩ කරන backend සංවර්ධකයා ලෙස, එක් සත් යයක් දුෂ්කර ලෙස පැහැදිළි වී ඇත: බෙදාහැරෙන පද්ධති හරහා නිෂ්පාදන ගැටළු ඩබ්බග් කිරීම අන්ධකාරයේ දොස්තර කාර්යයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය.





ඔබට සේවාවන් ඇමතුම්, සමහර විට දහස් ගණනක් ගැඹුරු ඇත. පරිශීලකයා පරිගණකයේ බොත්තම ක්ලික් කරයි, සහ 15 microservices ක්රියාකාරීත්වයට පිවිසෙනු ඇත.





ඔබ 2024 දී මයික්රෝ සේවා ගොඩනැගීම හෝ සංරක්ෂණය කරන්නේ නම්, OpenTelemetry ඔබට අවශ්ය මෙවලම වේ.





සැබවින්ම නිරීක්ෂණය යනු කුමක්ද?

නිරීක්ෂණය කිරීම පමණක් ලියාපදිංචි කිරීම වඩාත් වැදගත්.එය ඔබේ පද්ධතිය නිශ්චිත ආකාරයෙන් හැසිරෙන්නේ ඇයි, එය කරන්නේ කුමක්ද යන්න පමණක් නොව තේරුම් ගැනීම ගැනයි.





Logs – Raw events, debugging සඳහා උපකාරී වේ.

මෙට්රික් – ඔබට කාලය තුළ නිරීක්ෂණය කළ හැකි අංක (උදාහරණයක් ලෙස ඉල්ලුම් අංකය, CPU).

Traces – සේවා හරහා End-to-end ඉල්ලීම් ප් රවාහනය (ඔබේ බෙදාහැරෙන "කෙල්ල" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ).





සාම්ප්රදායික අධීක්ෂණය මෙවලම් ප්රධාන වශයෙන් ප්රමාණයන් හා ලැයිස්තුවන්ට අවධානය යොමු කර ඇත, නමුත් මයික්රෝ සේවා සඳහා සැබෑ ක්රීඩාව වෙනස් කිරීමක් වේ.





OpenTelemetry තෝරා ගත්තේ ඇයි

අපි කිහිපයක් නිරීක්ෂණය පටිපාටිය සමග අත්හදා බැලුවා - Datadog, New Relic, Prometheus, Jaeger, Zipkin - නමුත් ඔවුන් සියල්ලන්ටම ප්රශ්නයක් තිබුණා: ඔවුන් භාෂා ගණනාවක් පුරා සැපයුම්කරු ලැප්ටරයක් හෝ අනුකූලතාවයක් නැති විය.





OpenTelemetry (OTel) අපගේ සියලු පෙට්ටිය පරීක්ෂා කර ඇත:

විවෘත මූලාශ්රය, CNCF යටතේ

භාෂා ගණනාවක් හරහා වැඩ කරයි (අපි Node.js, Go සහ Python භාවිතා කරනවා)

සැපයුම්කරු ස්ථාවර - Grafana, Jaeger, New Relic, ආදිය වෙත ප්රවාහන

කර්මාන්තයේ ඕනෑම කෙනෙකු විසින් සහාය ලබා දෙනු ලැබේ (අධික වශයෙන්: AWS, GCP, Microsoft, ආදිය)





Node.js Microservices හි OpenTelemetry භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

අපි සැබෑ සේවාවක් සකස් කර ඇති ආකාරය හරහා ඔබව ගමන් කරන්න.අපිට Node.js හි භාවිතා කරන සරල පරිශීලක සේවා ඇති බව කියමු.එවිට එය පරිශීලක දත්ත ලබා ගනුදෙනු කරන ' / පරිශීලකයන්' අවසාන ස්ථානය හෙළි කරයි.

Step 1: Install Dependencies

npm install @opentelemetry/api \ @opentelemetry/sdk-node \ @opentelemetry/auto-instrumentations-node \ @opentelemetry/exporter-trace-otlp-http

අපි OTLP හරහා සලකුණු දේශීය Jaeger උදාහරණයට ප්රවාහන කරනු ඇත.





Step 2: Create tracing.js to Initialize OpenTelemetry

JavaScript: tracing.js

const { NodeSDK } = require('@opentelemetry/sdk-node'); const { getNodeAutoInstrumentations } = require('@opentelemetry/auto-instrumentations-node'); const { OTLPTraceExporter } = require('@opentelemetry/exporter-trace-otlp-http'); const { SemanticResourceAttributes } = require('@opentelemetry/semantic-conventions'); const { Resource } = require('@opentelemetry/resources'); const traceExporter = new OTLPTraceExporter({ url: 'http://localhost:4318/v1/traces', }); const sdk = new NodeSDK({ traceExporter, instrumentations: [getNodeAutoInstrumentations()], resource: new Resource({ [SemanticResourceAttributes.SERVICE_NAME]: 'user-service',}) }); sdk.start();





Step 3: Add It to Your Entry File





JavaScript: Index.js require('./tracing'); // Always load this first const express = require('express'); const app = express(); app.get('/users', (req, res) => { res.json([{ id: 1, name: "Alice" }, { id: 2, name: "Bob" }]); }); app.listen(3000, () => console.log("User service running on port 3000"));





අපගේ සේවාව දැනටමත් දුම්රිය ප්රවාහනය කර ඇත.





Step 4: Spin Up Jaeger Locally (or Use Grafana Tempo)





මෙන්න අපි දේශීයව පරීක්ෂා කරන ආකාරය:

docker run -d --name jaeger \ -e COLLECTOR_OTLP_ENABLED=true \ -p 4318:4318 -p 16686:16686 \ jaegertracing/all-in-one:latest





බලන්න http://localhost:16686 ඔබගේ පින්තූර බලන්න.

සංචාරයhttp://localhost:16686නුඹේ පාද දකින්න





Chaining Traces සේවා හරහා

දැන් ඔබ වෙනත් සේවා - ඇණවුම් සේවා - භාවිතා කරන්නන් සේවා ඇමතුම්. දෙකම OpenTelemetry සමඟ උපාංගය නම්, ඔබ ඔවුන් අතර පිවිසෙන පරිශීලක ඉල්ලුම සම්පූර්ණ පසුබිමක් ලැබෙනු ඇත.





OpenTelemetry ස්වයංක්රීයව HTTP headers හරහා track context propagation ක්රියා කරයි.You don't have to manually pass track IDs between services.





Business Logic සඳහා Custom Spans එකතු කිරීම

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ DB ප්රශ්නය හෝ බාහිර API ඇමතුමක් නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය නම්:





const { trace } = require('@opentelemetry/api'); const tracer = trace.getTracer('user-service'); app.get('/users', async (req, res) => { const span = tracer.startSpan('fetch-user-data'); try { const users = await fetchUsersFromDB(); res.json(users); } catch (err) { span.recordException(err); throw err; } finally { span.end(); } });





මෙය විශේෂ ව්යාපාරික ලෝහය පිළිබඳ ප්රතිඵලතාවය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය විට ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ.





Best Practices We've Learned the Hard Way





1. Use Semantic Conventions

ඔබ ඔබේම ලක්ෂණ නාම සොයා ගැනීම වෙනුවට, OpenTelemetry සංසාරික කොන්දේසි අනුගමනය කරන්න.මේවා ඔබගේ දර්ශන තේරුම් ගැනීමට පහසු වන අතර Grafana, Tempo, ආදිය වැනි මෙවලම් සමඟ අනුකූල වේ.





උදාහරණයක් :

JavaScript span.setAttribute("http.method", req.method); span.setAttribute("http.route", req.path);





2. Sample Wisely

ඔබ සෑම ඉල්ලීමක්ම නිරීක්ෂණය කරන්නේ නම්, ඔබේ පද්ධතිය දත්ත ඇතුළත් කරනු ඇත.

ජාවාරම්

const sdk = new NodeSDK ({ sampler: new TraceIdRatioBasedSampler (0.1), // 10% sampling });





3. Use OpenTelemetry Collector in Production

ඔබගේ සේවා වලින් සෘජුවම දුරකථන දත්ත ඔබේ පසුපසින් පිටපත් නොකරන්න.OpenTelemetry Collector හරහා එය මාර්ගෝපදේශ කරන්න - එය ඔබට බැෆර් කිරීම, පැට් කිරීම, ප්රතිලාභ සහ ආකෘති පරිවර්තනය ලබා දෙයි.





4. Don't Log PII in Spans

පරිශීලක නාමය, ඊ-තැපැල්, ක්රෙඩිට් කාඩ් තොරතුරු, ආදිය ස්මාර්ට් ප්රතිපත්තිය හෝ ලැයිස්තුව තුළ ගබඩා නොකරන්න පරිශීලක නාමය, පරිශීලක ඊ-තැපැල් වන්න.





මේවා අපට වඩාත් උදව් කරන තැන

මයික්රෝ සේවා 4-5 ක් පුරා සම්පූර්ණ පර්යේෂණ දර්ශන දැකීම අපට විනාඩි කිහිපයකින් බෝතල් ගබඩා හඳුනා ගැනීමට උපකාරී විය.

Retrieve Storms හඳුනා ගැනීම: අපි Retrieves සමඟ වෘත්තීයව තවත් සේවාවක් ඇමතුම් කරන සේවා සොයා ගත්තේය, අපි logs හරහා අල්ලා නොගත්තේය.

ස්ථාපනය ප්රතිරෝධය: එක් අනුවාදය සිට ඊළඟට අනුකූල කිරීම අපට වෙනස් වූ දේ නිශ්චිතව පෙන්වා දුන්නා.





ප්රසාද: Multi-Language Stack තුළ Tracing

අපි සමහර සේවාවන් සඳහා Node.js භාවිතා කරනවා, අනෙකුත් සේවාවන් සඳහා Go. OpenTelemetry දෙකම උපකරණ හා එක් ස්ථානයකට සියලු දත්ත යැවීම පහසු කර ඇත - Jaeger for dev, Graphana Cloud in staging / prod.





කිසිදු සැපයුම්කරු ලකුණක්. කිසිදු අසාමාන්යතාවයක් නොලැබේ. සරල පෙනුම පමණි.





Conclusion: If You're Building Microservices, Start with Observability

මයික්රෝ සේවා අපට ප්රමාණවත්භාවය සහ මෘදුකාංගයක් ලබා දෙයි, නමුත් එයත් සංකීර්ණතාවයක් ගෙන එයි.

OpenTelemetry අපගේ ආකෘතියෙහි ප්රධාන කොටසක් බවට පත් වී ඇති අතර එය ඩබ්බග් කිරීම සඳහා පමණක් නොව, ක්රියාකාරීත්වය, විශ්වාසනීයත්වය සහ අවසාන වශයෙන් - පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වේ.





තවමත් කිසිවෙකු එය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, මම දැඩි ලෙස නිර්දේශ කරමි.ජෙජර් සහ සමහර සේවාවන් සමඟ මූලික සැකසුම් පවා ඔබ එය නොමැතිව ජීවත් වුණේ කෙසේදැයි ඔබ සිතනු ඇත.