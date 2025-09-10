Kikimora Agent: SMEs සඳහා AI-Powered Cybersecurity Platform - Kikimora Agent: AI-Powered Cybersecurity Platform

සෝෆියා, බල්ගේරියාව, සැප්තැම්බර් 10, 2025/CyberNewsWire/--සයිබර් ආරක්ෂක විශේෂඥයකු සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධකයා වන Kikimora, නව ව්යාපාරය ප් රකාශයට පත් කර ඇත. සයිබර් ආරක්ෂාව කළමනාකරණය, දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම සහ ව්යාපාර, පුද්ගලයින් සහ ශිෂ්යයන් සඳහා වටිනාකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවිධිමත් පද්ධතියක්. කැබිනට් නියෝජිතයා කැබිනට් නියෝජිතයා Kikimora Agent සන්නිවේදන AI සහ ස්වයංක්රීය ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ සමඟ සබඳතා කරයි, කුඩා හා මධ්යම ව්යාපාරික ආයතනවල (SMEs) වැඩිපුර සයිබර් ප් රහාරවලට මුහුණ දෙමින් සහ ආරක්ෂක හැකියාවන් අසීමිතව වර්ධනය වන වැඩපිළිවෙළක් අඩු කරයි. \n \n "Kikimora නියෝජිතයා උපකරණ ජුගල් සහ උසස් වෘත්තීය අවශ්යතා අඩු කරයි. පද්ධතිය මගින් පරිශීලකයින්ට පහසුවෙන් සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට, දුර්වලතා ස්කෑන් ක්රියාත්මක කිරීමට සහ සරල උපදෙස් සහිතව අනුකූලතා වාර්තාවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වේ. "Kikimora Agent උපකරණ ජුගල් කිරීම සහ උසස් වෘත්තීය අවශ්යතා අඩු කරයි. පද්ධතිය මගින් පරිශීලකයින්ට පහසුවෙන් වටිනාකම් කළමනාකරණය කිරීම, දුර්වලතා ස්කෑන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ සරල උපදෙස් සහිතව අනුකූලතා වාර්තාවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වේ. Kikimora හි CEO ක් රිස්මීර් කොටෙව් ක් රිස්මීර් කොටෙව් Kikimora Agent සම්ප්රදායිකව සංකීර්ණ සයිබර් ආරක්ෂක ක්රියාවන් සංකීර්ණ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, සංවාදය සහ සජීවී සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා බෙදාහැරෙන ස්කෑන් පරිගණකයක් සපයයි. පරිශීලකයින් ස්වාභාවික භාෂා ප්රවේශයන් හරහා සන්නිවේදනය කළ හැකි අතර, ආරක්ෂක මෙවලම් වෙත ප්රවේශ විය හැක, පද්ධතිය කළමනාකරණය කළ හැක, දුර්වලතා නිරීක්ෂණය කළ හැක, සහ විසඳුම් සහ අනුකූලතාව සඳහා ක්රියාත්මක නිර්දේශ ලබා ගත හැක. ප්රධාන සංකේතයන් ඇතුළත් Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security සහ Security Project Management. \n \n "කයිබර් ආරක්ෂණයේ ස්වයංක්රීයත්වය තවදුරටත් ලාභයක් නොවේ - එය සීමිත සම්පත් සහිත සංවිධාන සඳහා අවශ් යතාවයකි," Kikimora නියෝජිතයේ නිෂ්පාදන ප්රධානියා Martin Malinov පවසයි. "කයිබර් ආරක්ෂණයේ ස්වයංක්රීයත්වය තවදුරටත් ලාභයක් නොවේ - එය සීමිත සම්පත් සහිත සංවිධාන සඳහා අවශ් යතාවයකි," Kikimora නියෝජිතයේ නිෂ්පාදන ප්රධානියා Martin Malinov පවසයි. Kikimora Agent යනු Qualys වෙබ් යෙදුම් ස්කෑන් සහ Wazuh Endpoint Monitoring වැනි ආරක්ෂක ආකෘති කිහිපයක් එකතු කිරීමක් වන අතර, පරිශීලකයින් දත්ත රහස්යතා සහ අනුකූලතා අවශ් යතා පිළිබඳ පාලනය තබා ගැනීමට සහතික කරයි. Kikimora Agent සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙළ කළමනාකරණය, සම්පත් ලියාපදිංචි කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම, දුර්වලතා ස්කෑන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම, ප්රතිලාභ කාර්යයන් සංසන්දනය කිරීම, OWASP පරීක්ෂණ ලැයිස්තු ප්රවේශ කිරීම සහ නව අවසාන ස්ථාන ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් කරයි.The agent's experiment-and-estimate vertical allows quick learning, scenario analysis, and tool migration without long setup cycles. නියෝජිතයා දේශීය සබැඳි මත පදනම්ව කාර්යයන් සිදු කළ හැකි අතර, ඔබගේ ප්රතිලාභ කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ‘මෙම වෙබ් යෙදුම ස්කෑන් කිරීම...’, ‘මගේ වත්මන් සම්පත් ලැයිස්තුගත කරන්න...’, හෝ ‘NIS2 අනුකූලතාව සඳහා සැලැස්මක් නිර්මාණය කරන්න...’ ක්රියාත්මක කිරීමෙන් නියෝජිතයාට විස්තරාත්මක තොරතුරු සහ වත්මන් අරමුණු සපුරාලීම සඳහා පියවරක් පියවරක් මාර්ගෝපදේශයක් ලබා දෙනු ඇත. යුරෝපීය කුඩා සහ මධ් යම සමාගම් වඩාත් සයිබර් තර්ජනයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, GDPR සහ NIS2 වැනි ශක්තිමත් නීත්යානුකූලතාවයන් සමඟ, Kikimora නියෝජිතයාගේ අරමුණ ව්යාපාරික සංකීර්ණතාව අඩු කිරීම සහ ආකෘති සහ ව්යාපාරික ව්යාපාරවල වඩාත් පුළුල් ප්රමාණයට AI-විශුද්ධිත ආරක්ෂක මෙවලම් වලට සමන්විත ප්රවේශයක් ලබා දීමයි. පරිශීලකයින් Kikimora Agent භාවිතා කිරීමට ආරම්භ කළ හැකිය: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ පරිශීලකයින් සොයා ගත හැක Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora අත්දැකීම් සහිත කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද , Kikimora provides cybersecurity solutions for organizations across Europe, specializing in cybersecurity product development and accessible automation. සයිබර් සයිබර් සමාගම කුඩා සහ මධ් යම කණ්ඩායම් සඳහා ක්රියාකාරීත්වය සරල කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී, AI ආධාර සහිත මෙවලම් හරහා ප්රවේශය සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කැපී පෙනී සිටී. සම්බන්ධතා CEO ක් රිස්මීර් කොටෙව් කාමර marketing@so-cyber.com පිටුපසින් \n \n මෙම කතාව Cybernewswire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම කතාව Cybernewswire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන වැඩසටහන