Developer Advertising හි මෝඩ රහස: සම්ප් රදායික චැනල් අසාර්ථක වන්නේ ඇයි - වෙනුවට කළ යුත්තේ කුමක්ද

හැකර්ස් !

ඔබ සංවර්ධකයින් වෙත සාර්ථකව වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන නින්ද අහිමි නම්, ඔබ තනි නොවේ.

B2B මෘදුකාංග වෙළෙඳාම්කරුවන්ගේ පසුගිය පර්යේෂණයෙන්:

78% ක් පවසන්නේ සංවර්ධකයින් වෙත ළඟා වීම සහ ඔවුන්ගේ ප් රධාන අභියෝගයක් බවය.

65% ක් තාක්ෂණික පරිශීලකයන් සමඟ සැබෑවටම සංසන්දනය කරන අන්තර්ගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සටන්

60% ඔවුන්ගේ සංවර්ධකයාගේ අලෙවිකරණ උත්සාහයන් හොඳම අවස්ථාවලදී "කෙරෙයි හෝ අහිමි වේ" බව පිළිගනී

අමුතු සද්දයක්ද?

ඒක ඇත්ත නිසා වෙන්න ඕනෙ :/developers are a tough nut to crack.

ඔවුන් සංකීර්ණයි. Ad-averse. වේගයෙන් වෙළඳාම් fluff වගේ අමුතු ලෙස සුවඳ විඳින ඕනෑම දෙයක් සකසන්න.

එහෙත් - ඔවුන්absolutely criticalඔබේ සාර්ථකත්වයට





දැන් HackerNoon සමඟ කෝල් කරන්න, ඇත්තටම වැඩ කරන ආකාරයෙන් සංවර්ධකයින්ට ළඟා වීම ගැන කතා කරමු.

සංවර්ධකයින් පමණක් පරිශීලකයින් නොවේ. ඔවුන් තාක්ෂණික ගබඩාකරුවන් වේ. මෙවලම් විශ්ලේෂකයින්. විශාල ටිකට් මිලදී ගැනීමේ තීරණවල නිහඬ (ඒත් තීරණාත්මක) හඬ.

ඔබ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට නොහැකි නම්?

මෙම හය අකුරු ගනුදෙනු ඉක්මනින් ඉවත් වීමට පටන් ගනී.





Developer Ad Channels ගැන දුෂ්කර ඇත්ත

අපි තත්පරයක් කතා කරමු.

Google Ads (Programming keywords): 0.09% CTR

Reddit ප්රවර්ධනය කරන ලිපි (developer subreddits): 0.05% CTR

Stack Overflow Display Ads: 0.03% CTR

ඔබ සල්ලි වහන්න විතරක් නෙවෙයි.

ඔබචැනල්වල ආයෝජනය කිරීම සඳහා සංවර්ධකයින් ක් රියාකාරීව නොසලකා බැලීමට පුහුණු කර ඇත.

ඇයි?ඇත්තටම සංවර්ධකයින් වෙළෙඳාම් කිරීමට බලා සිටින්නේ නැහැ.

ඔවුන් සොයන්නේසැබෑ ප් රශ්නවලට සැබෑ විසඳුම්අනවශ් ය - හෝ අදාළ නොවන බව දැනෙන ඕනෑම දෙයක් වහාම සකසනු ලැබේ.





Metrics ලෙස සංවර්ධකයින්ට ප්රතිකාර කිරීම නවත්වන්න

එය අමතක කිරීම පහසු ය: සංවර්ධකයින් මිනිසුන් නොවේ personas.They have real challenges, real passions, real communities.

මිනිසුන්ට මනුෂ් යත්වයක් වෙනුවට මනුෂ් යත්වයක් වෙනුවෙනි.everything changes:

81% ඔවුන් ඔවුන්ගේ උනන්දුව හා වේදනාව මත කතා කරන අන්තර්ගතය සමඟ කටයුතු කිරීමට වඩාත් ප්රමාණවත් බව පවසයි

75% සංවර්ධක සංස්කෘතිය සහ වැඩපිළිවෙළ තේරුම් ගන්නා වෙළඳ නාම විශ්වාස කරයි

70% ඔවුන් විශ්වාස කරන සමාජය හරහා නව මෙවලම් සොයාගෙන ඇත

මෙය වඩාත් තාක්ෂණික බ්ලොග් සටහන් නිර්මාණය කිරීම හෝ තවත් Podcast ආධාර කිරීම ගැන පමණක් නොවේ.එය සංවර්ධක සංස්කෘතියට පියවර ගැනීම ගැනයි - සහ සැබෑවටම පෙනී සිටීම.





ඇත්තටම Developer Marketing කියන්නේ මොකක්ද?

බොහෝ සාර්ථක සංවර්ධක වෙළෙඳාම්කරුවන් එක් සරල සත් යය සොයා ගෙන ඇත:

Developers have lives and interests beyond #CoderLife

පුදුමයි නේද?

මේ නිසා බොහෝ විකිණීම් බාර්වල සිදු වන අතර, මණ්ඩල කාමරවල නොවේ!

Dev Marketing යනු ප් රචාර කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීම හෝ තැපැල් කිහිපයක් sponsorship කිරීම ගැන නොවේ.relationships.

එය ගැන:

සැබෑ, සබඳතා පදනම් උපාය මාර්ග සඳහා පොදු වෙළඳාම්, spammy උපාය මාර්ග

තේරුම් ගත හැකි ගනුදෙනු සහ ආදායම් බලපෑම සඳහා වත්කම් ප්රමාණයන් මාරු කිරීම

ක් රීඩාංගණය සඳහා පැහැදිලි, ප්රමාණවත් මාර්ගයක් ලබා දීම.





එහෙනම් ඊළඟ මොනවද?

ඔබේ සංවර්ධකයාගේ අලෙවිකරණය හිස් තැනට කෑ ගැසීම වැනි හැඟීමක් නම්, ඔබ කඩා වැටී නැත - ඔබ වැරදි playbook භාවිතා කරන්නේ පමණි.

දැන් අලුත් එකක් ගන්න වෙලාව.

HackerNoon හි, අපි 4,000 කට වඩා වැඩි සමාගම් සංවර්ධක ලෝකයේ ඔවුන්ගේ කටහඬ සොයා ගැනීමට උදව් කර ඇත.

විකාශන වෙනුවට සම්බන්ධතාවය ආරම්භ කිරීමට ඔබ සූදානම් නම්, කතා කරමු.

👉 කතාබහක් පොරොන්දු වන්න, වැදගත් වන ගැටළු විසඳීමට පටන් ගමු.

