Chaindots, Sorintellis සහ WISE.MARKET හමුවීම: සතියේ HackerNoon Startups

ආයුබෝවන් හැකර්!

සති අන්තයේ අලුත්ම ප් රදර්ශනය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

සෑම සතියකම, HackerNoon කණ්ඩායම අපගේ ආරම්භක සමාගම් ලැයිස්තුවක් අවධානය යොමු කරයි.Startups of the Year දත්ත දත්ත දත්තමෙම ආරම්භක සමාගම් ඔවුන්ගේ ප්රතිපත්තිය හෝ ප්රදේශයේ හොඳම එකක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇත.

මේ සැරේ, අපි ආඩම්බරයෙන් ප්රදර්ශනය 3 විශිෂ්ට ආරම්භක:චැනල්,සැරසෙනසහවෙළෙඳපොළ.





සතියේ Startups ගැන දැනගන්න!

ව්යාපාර සඳහා අවදානම කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් නමුත් බොහෝ විට නොසලකා; Chaindots එය වෙනස් කිරීමට මෙහි ඇත. ඔවුන් ඔබ ඔබේ due diligence කරන බව සහතික කිරීම සඳහා බොහෝ නිෂ්පාදන ඇත. නිෂ්පාදන වැනි පාරිභෝගික වැඩි දියුණු Due Diligence, ඔබට ඉහළ අවදානමක් ඇති පාරිභෝගිකයන් අවධානය යොමු කරයි, සහ ඔබ ගෝලීය ව්යාපාරික පාරිභෝගිකයන් පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වන ඔබේ ව්යාපාරය දැන ගැනීම නිෂ්පාදන.





Chaindots ලියාපදිංචි වුණේSoftware සංවර්ධනය,IT සේවාසහWEB සංවර්ධනයප් රථම ස්ථානය සහ ප් රථම ස්ථානයඩෙල්වාර්, USප් රදේශය





AI හොඳ භාවිත ප්රවණතා බොහෝ ඇත, නමුත් බොහෝ අය නොදන්න එහි භාවිත ප්රවණතා එක් ප්රවණතා ප්රවණතා කර්මාන්තයේ, සහ Sorintellis වැනි සමාගම් ප්රධාන ප්රවණතාවය පාවිච්චි කරන අතර, ගනුදෙනුකරුවන් වඩාත් හොඳ ඖෂධ පැකේජ කළමනාකරණය ලබා ගැනීමට AI භාවිතා කරයි.





සිල්වා නමින් ලියාපදිංචි වුණේ Thebiotechnology ගැන,පර්යේෂණසහසෞඛ් ය තාක්ෂණයවර්තමානයේදී සහ වර්තමානයේ දී ආරම්භ කරන ලදීMontreal, Quebec, කැනඩාව.





ව්යාපාර සඳහා සැපයුම් කඳවුර සොයා ගැනීම අමාරු විය හැක, නමුත් Wise Market හි ඊළඟ පරම්පරාව වන ඊළඟ පරම්පරාව වේදිකාව එය මධ්යස්ථානය කිරීමෙන් වෙනස් කළ හැකිය.එය ඔබගේ කළමනාකරණ කාලය කෙටි කිරීම, ඔබේ වියදම් අඩු කිරීම සහ නිෂ්පාදකයින් වෙත පහසු ප්රවේශයක් ලබා දෙයි.





බුද්ධිමත් වෙළෙඳසැල අවුරුද්දේ ආරම්භය වියDelaware City, එක්සත් ජනපදයප් රදේශයේ, ඒ වගේම ප් රදේශයේත් තෝරාගත්තාපණිවිඩ & සන්නිවේදන,IT සේවාසහබ්ලොග්Category එක





HackerNoon's Startups of the Week හි ප් රදර්ශනය කිරීමට අවශ්යද?

ඔබේ ආරම්භක ඉතිහාසය අපගේ ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන සමඟ බෙදා ගන්න!





HackerNoon ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහනඒ අතරින් එකබොහෝ ක් රමඅපි වෙළඳ නාමයන්ට ඔවුන්ගේ ප්රවේශය වැඩි කිරීමට සහ නිවැරදි ප්රවේශය සමඟ සම්බන්ධ වීමට උදව් කරමු.මේ වැඩසටහන ව්යාපාරයන්ට HackerNoon මත සෘජුවම අන්තර්ගතය ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ සලසයි වෙළඳ නාමය අවබෝධය වැඩි කිරීමට සහ අපගේ පාවිච්චි කිරීමෙන් SEO බලතල ගොඩනැගීමට.





Here's what you get:

ඔබේ වෙබ් අඩවිය වෙත Backlinks (ඔව්, CTA ඇතුළත්)

ඔබගේ ලෝගෝ, intro, call-to-action සහ social ප්රදර්ශනය සහිත පෞද්ගලික තාක්ෂණික සමාගම් පුවත් පිටුව

සම්පූර්ණ සංස්කෘතික සහාය ඔබේ කතාව ආලෝකය කරන්න

HackerNoon සහ සමාජ මාධ්ය ප්රවර්ධන වැඩසටහන් මත ස්ථාවර ස්ථාන කිහිපයක්

ඇඩ්විඩ් ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන ලද සහ ඇඩ්විඩ් RSS Feed හරහා බෙදාහැරෙන කතා

12 භාෂා සඳහා ස්වයංක්රීය පරිවර්තනය

ඔබේ වෙළඳ නාමය කැනොනික සබැඳි හරහා ඩොමේන බලතල සහ SEO ලබා දෙයි, සහ කතාව හොඳම ස්වභාවික සොයාගැනීම සඳහා 8 විවිධ අදාළ Keyword / Tagged පිටුවලට බෙදාහැර ඇත.

HackerNoon හි වසරේ ආරම්භක ව් යාපෘති

2024 වසරේ ආරම්භයHackerNoon හි ප් රමුඛ සමාජයක් පදනම්ව ඇති උත්සවයක් වන අතර එය ආරම්භක සමාගම්, තාක්ෂණය සහ නවකතා ආත්මය සමරයි. දැනට එහි තුන්වන වතාවේදී, ප් රසිද්ධ අන්තර්ජාල සම්මානය සියලු වර්ණ සහ ප්රමාණයේ තාක්ෂණය ආරම්භක සමාගම් හඳුනාගෙන සහ සමරයි. මේ වසරේ, 4200+ නගර, 6 අර්බුදයන් සහ 100+ කර්මාන්තවල 150,000 කට වඩා වැඩි සංවිධාන වසරක හොඳම ආරම්භකයා බවට පත් වීමට උත්සවයට සහභාගී වී ඇත!බොහෝ කතන්දරමේ ප් රසිද්ධ හා වර්ධනය වන ව් යාපෘති ගැන ලියවිලා තියෙනවා.





ජයග් රාහකයා ලැබෙයි Aනොමිලේ සම්මුඛ පරීක්ෂණHackerNoon සහEvergreen Tech සමාගමපිටුව





අපගේ සංචාරයFAQවැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට පිටුව





Download අපගේ Design Assetsමෙතන.





Startups of the Year වෙළඳසැල බලන්නමෙතන.





HackerNoon’s Startups of The Year යනු වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුට වඩා Branding අවස්ථාවක්.ඔබගේ ඉලක්කය වෙළඳ නාමය අවබෝධය හෝ Lead Generation වේ නම්, HackerNoonපිරිසිදු පැකේජඔබේ අලෙවිකරණ අභියෝග විසඳන්න.වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට අප සමඟ රැස්වීමක් පොරොන්දු වන්න!



