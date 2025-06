BYDFi Ledger සමඟ හවුල්කරුවන් Limited Edition Hardware Wallet, TOKEN2049 ඩුබායි හි ඩුබායි ඩුබායි

විකිපීඩියා, සයිකල්ස්, අප්රේල් 30th, 2025/Chainwire/-- TOKEN2049 ඩුබායි ඩුබායි ඩුබායි ඩුබායි Global crypto exchange BYDFi, ලොව ප් රමුඛතම Hardware Wallet Provider Ledger සමඟ හවුල් කර ඇති අතර, Limited Edition Ledger Nano X සමාලෝචනය කරන ලදී.





TOKEN2049 උත්සවයේදී ප් රදර්ශනය කරන ලද අමුත්තන්





මෙම සුවිශේෂී සංස්කරණය මුදල් ජංගම දුරකථන අංකය මුල් Ledger Nano X හි උසස් ආරක්ෂක විශේෂාංග ඉතිරිව ඇති අතර, Visual Branding සහ Customized Packaging ඇතුළු Custom BYDFi සැලසුම් අංග ඇතුළත් වේ.





පරිශීලක සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ Web3 නවකතා පිළිබඳ ගැඹුරු සහයෝගයක් සංකේත කරන ලද මෙම ජංගම දුරකථනය ආරක්ෂිත අංග චිප් එකකින් සකස් කර ඇති අතර, විවිධ ඩිජිටල් සම්පත් ඔන්ලයින් ගබඩා කිරීම සහ සයිබර් ආක් රමණවලට එරෙහිව ආරක්ෂා කර ඇති අතර, පරිශීලකයින්ට වැඩි දියුණු ස්වයං-සංස්කරණ මට්ටමක් ලබා දෙයි.

Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Wallet Official Launch කරයි

TOKEN2049 හි BYDFi ස්ටෝන් වෙත විශාල පිරිසක් ප් රදර්ශනය කර ඇති අතර, බොහෝ සහභාගීන්ට සාර්ථකව සජීවී සන්නිවේදන සම්පූර්ණ කිරීමෙන් සීමිත සංස්කරණය මුදල් ප්රදර්ශනය ලබා දුන් අතර, ආරක්ෂිත ස්වයංක්රීයත්වය සඳහා නිර්මාණය කරන ලද Ledger x BYDFi මුදල් ප්රදර්ශනය, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික යතුරු සහ වටිනාකම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය ලබා දෙයි, මධ්යස්ථාන පද්ධති මත රඳා පවතී සහ පෞද්ගලික වටිනාකම උල්ලංඝනය කරයි.





BYDFi සමාගමේ සාමාජිකයා වන මයිකල් එම සිදුවීම ගැන කතා කළේය:





"TOKEN2049 BYDFi හි පස්වන උපන්දිනය සමග සමන්විත වන අතර, මෙම Ledger සමඟ මෙම සහයෝගයෙන් අපගේ දිගුකාලීන වටිනාකම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ අපගේ ගෞරවය සංකේත කරයි.Limited edition wallet විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් වටිනාකම් සඳහා ආයතනික මට්ටමේ ආරක්ෂාව අවශ්ය වන ඉහළ ජාල වටිනාකම පුද්ගලයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත."

අවකාශයන් පුළුල් කිරීම: ගෝලීය වර්ධනය සහ වෙළෙඳ නායකත්වය සඳහා BYDFiගේ දර්ශනය

Co-branded wallet වලට අමතරව, BYDFi එහි on-chain trading විසඳුම ප්රදර්ශනය කළේය. MoonX BYDFi හි "CEX + DEX" ද්විත්ව එන්ජින් උපායමාර්ගයේ ප්රධාන නිෂ්පාදනයක් ලෙස, MoonX මධ් යම පද්ධතිවල අධිවේගී ක්රියාත්මකභාවය සමඟ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීමේ විවෘතත්වය එකතු කරයි - DeFi පරිශීලකයන්ගේ වර්ධනය වන ඉල්ලීම්වලට ගැලපෙන අතිශයින් මෘදු, සෘජු වෙළෙඳ අත්දැකීමක් සපයයි.

MoonX නිකුත් කිරීම පමණක් නොව, BYDFi වෙළෙඳ පරිසරයේ සීමාවන් පුළුල් කරයි, වෙළෙඳ ක්රමවල වඩාත් විවිධත්වය ප්රවර්ධනය කරයි සහ පරිශීලකයින්ට වඩාත් විකල්පය සහ මෘදුකාංගය ලබා දෙයි.





අනාගතය දිහා බැලුවම, BYDFi ගෝලීය සහයෝගීතා සැපයුම්කරුවන් හා සහයෝගීතා සැපයුම්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම, නවීන නිෂ්පාදන ස්ථාපනය කිරීම සහ එහි ගෝලීය සේවා හැකියාවන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දිගටම කටයුතු කරනු ඇත.

Ledger Nano X ගැන

Ledger Nano X සමාගම එය ස්වාධීන ආරක්ෂක ලේබල් විසින් සහතික කරන ලද මෘදුකාංග මුදල් ජංගම දුරකථනයකි.එය පෞද්ගලික යතුරු ආරක්ෂිතව ගබඩා කරයි.





ඕනෑම අනවශ් ය ප්රවේශ ප්රවේශ උත්සාහයක් ස්වයංක්රියාකාරී මර්ධන ක්රියාකාරීතාවයක් ක්රියාත්මක කරයි, උපරිම ආරක්ෂාව සපයයි.විශාල විශේෂාංග ඇතුළත් PIN ආරක්ෂාව, 24 වචන ප්රවේශ ප්රවේශ ප්රකාශයක්, සංකීර්ණ බ්ලූටූටෝ සම්බන්ධතාවය, සහ සංකීර්ණ PINs හරහා ප්රවේශ සංකීර්ණ ප්රවේශ සංකීර්ණ ආරක්ෂාව සපයයි.

වැඩි විස්තර : https://www.ledger.com

BYDFI ගැන

2020 දී ආරම්භ කරන ලද, බිම Forbes විසින් ලොව ප්රධාන 10 ක්රිප්ටොප් වෙළෙඳසැල් වලින් එකක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇති අතර, CoinMarketCap සහ CoinGecko හි නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර, එය දකුණු කොරියාවේ CODE VASP Alliance සාමාජිකයෙකි.





අද, BYDFi ලොව පුරා 1,000,000 කට වඩා වැඩි පරිශීලක පදනම සමඟ 190+ රටවල පරිශීලකයන් සේවය කරයි. ස්පට් , සදාකාලික සහ On-chain වෙළඳාම , 600 කට වඩා cryptocurrencies හා 500,000 + memecoin යුගල වලට ප්රවේශය ලබා දීම. BYDFi ලොව ප්රධාන crypto වෙළඳ අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා කැපී පෙනේ. BUIDL Your Dream Finance.

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.

