AI සමඟ SMB මූල්ය අනාගතය ගොඩනැගීම: Andrii Davydchuk සමඟ සංවාදය

සැබෑ කාලීන විශ්ලේෂණය, AI ඇතුළත් කිරීම, සහ වේදිකාව ආකෘතිය වේගයෙන් වර්ධනය වන අතර, කුඩා ව්යාපාරික මූල්ය පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාවන් ද වර්ධනය වන අතර, මෙම ප්රවර්ගයේ ප්රමුඛයා වන්නේ Andrii Davydchuk, CTO, පද්ධති ආකෘතිය, සහ upSWOT සහ Graphio.ai වැනි වේදිකාවන් පිටුපස නිෂ්පාදන දර්ශකයෙකු වන අතර, දැන් සම්පූර්ණ කර්මාන්තයන් අවදානම, ණය කිරීම සහ ක්රියාකාරීත්වය ප්රවේශය ආකාරය වර්ධනය කරන විසඳුම්.

අපි Davydchuk සමඟ කතා කළේ ඔහුගේ අදහසක් සහ ඉංජිනේරුවාත්මක ආකෘතිය එක්සත් ජනපදයේ සහ ලොව පුරා SMB අර්බුදයේ අනාගතයට බලපාන ආකාරය තේරුම් ගැනීමටයි.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:“එක්සත් ජනපදයේ මිලියන 33 කට වඩා කුඩා ව්යාපාර තියෙනවා, නමුත් ණය අයදුම්පත් 80% ක්ම ප් රතික්ෂේප කරනු ලැබේ හෝ දිගු අත්හදා බැලීම් වලදී වැළකී ඇත.එය පද්ධතිමය අසාර්ථකතාවක්.ප් රදායික ණය බඳවා ගැනීමේ ආකෘති කවදාවත් අද වන සැබෑ ආර්ථිකයේ වේගය හා සංකීර්ණතාවය සඳහා නිර්මාණය කර නොමැත.අපි අද ව්යාපාර ක් රියාත්මක වන ආකාරය සකස් කරන ආයුධයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය විය – සම්බන්ධ, වේගවත් සහ සෑම විටම වර්ධනය වන.”

So you built that infrastructure — tell us how.

2019 දී, Davydchuk upSWOT සමාගමක් සහ CTO සහ ප්රධාන ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස රැස් විය. ඔහුගේ අරමුණ ධෛර්යමත් විය: මූල්ය ආයතන විසින් සැබෑ කාලීන දත්ත භාවිතා කිරීම සඳහා වඩාත් කුඩා ව්යාපාරයන් විසින් භාවිතා කරන 200+ SaaS වේදිකාව - QuickBooks සහ Stripe සිට Salesforce සහ Shopify දක්වා.

ස්තූතියි Strategic Alkami තාක්ෂණය සමඟ සහයෝගය එක්සත් ජනපදයේ ප්රධාන ඩිජිටල් බැංකු සැපයුම්කරුවන්ගෙන් එකක් වන upSWOT රට පුරා 350 කට වඩා වැඩි බැංකු සහ ක්රෙඩිට් සමුළුවන්ට ලබා ගත හැකිය.

“මගේ ප්රවේශය සරල නමුත් අසාමාන්ය විය: සංවර්ධකයින් මඟුලක් ගැන සැලකිලිමත් නොවිය යුතු අතර, සම්ප්රදායික, ආරක්ෂිත, ස්වයං ප්රමාණවත් ආකෘතිය ගොඩනැගීම - එක්වීම පමණි.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Davydchuk සැබෑ සංඛ්යාව බෙදා:

ණය තීරණය කාලය 7-10 දින සිට පැය 3-6 දක්වා අඩු විය.

අනුමැතිය ප් රතිශතය 25-40% කින් වැඩි වී ඇත

බැංකු හතරවන වාර්තාව වෙනුවට සජීවී මූල්ය ප්රවේශය ලබා ගත්තේය

“අපි බැංකුට ක් රියාකාරිත්වය ලබා දුන්නා, බලා සිටින්නේ නැහැ.අපි ව් යාපාරිකයන්ට දශක ගණනාවක් තිස්සේ අහිමි වූ දේ ලබා දුන්නා: පෙනුම, පාලනය සහ මූල් යයට වඩා සාධාරණ මාර්ගය,” ඔහු පැහැදිලි කරයි.

“upSWOT යනු විශ්ලේෂණය පමණක් නොවේ – එය මුළු ව්යාපාරය සඳහා පාලන පුවරුවකි.”

එහෙත් ප් රතිඵල තනිවම මුළු කතාවම කියවන්නේ නැත.ඇයිඑය ක්රියා කරන ලදී - සහ එය පුළුල් කරගත හැකි, ප්රතිරෝධී සහ අනුකූල කරන ලදී - අපි පද්ධති ආකෘතිය, දත්ත නිර්මාණ ආකෘතිය, සහ මෙම ප්රතිඵල කළ හැකි කිරීම සඳහා AI සහ මෙහෙයුම් ආඥාව එකිනෙකාට එකතු වී ඇති ආකාරය ගැඹුරින් බැලීමට අවශ්ය වේ.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk"මට ආරම්භ කරන්න: කුඩා ව්යාපාර සැබෑ වේලාව තුළ ක්රියා කරයි - නමුත් බොහෝ මූල්ය පද්ධති ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීම තවමත් 1995 ලෙස ක්රියා කරයි.

අප upSWOT ආරම්භ කරන විට, අපගේ මෙහෙයුම වන්නේ ලකුණු උපකරණයක් නිර්මාණය කිරීම පමණක් නොව, SMB මූල්යයේ දත්ත උපාංගය මුලින්ම නැවත ගොඩනැගීමට අවශ් ය විය - එබැවින් තීරණ තැබීම් මත පදනම් නොවන බව හෝ පසුපසෙන දත්ත මත පදනම්ව නොව, සැබෑ ක්රියාකාරී සත් යය මත පදනම් වේ.

SMBs සැබවින්ම භාවිතා කරන 200 කට වඩා වැඩි SaaS පද්ධති සමඟ සම්මත කිරීමෙන් - QuickBooks සිට Stripe දක්වා Salesforce දක්වා - අපි බැංකු විසින් සැබෑවටම ව්යාපාරයක් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කරන ආකාරය දැන ගැනීමට ඉඩ දුන්නා.

"මේ පද්ධතියට ආවේණිකත්වය: අවදානම අනාවැකි, හැසිරීම් ආකෘති, සහ ප්රතිරෝධී නිර්දේශ - තත්වික ප්රතිඵලයක් ලෙස නොවේ, ව්යාපාරය සමඟ වර්ධනය වන ජීවමාන අවබෝධයක් ලෙස."

නමුත් මෙන්න පින්තූරයක්: මෙහෙයුම් සබැඳියකින් තොරව AI හඩක් වේ.මේ නිසා අපි මම කියන්නේ කුමක්ද කියා පටලවා ගනිමුමෙහෙයුම් බුද්ධි- සැබෑ කාලීන යන්ත්රයක් සකස් කිරීම, ‘කව්ද’ පමණක් නොව, ‘ඇයි’ සහ ‘කවුද ඊළඟට කරන්න.’

එය මුදල් ප්රවාහය අඩුවී ඇති බව දැකීම ගැන නොවේ - එය වසංගතය නිසාද, නොපෙනෙන ගිණුමක් හෝ අසාර්ථක අලෙවිකරණ ක්ෂේත්රයක් නිසාද යන්න දැන ගැනීම ගැනය.

"මේක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි.එය පාඩම් වෙනස්වීමක් විය. සහ එය සාර්ථක විය - බැංකු 5x ඉක්මණින් ණය අනුමත කිරීමට පටන් ගත්තේ, 25-40% වඩා හොඳ නිවැරදිභාවය සමග. SMBs ප්රවේශීව, ප්රතික්රියාකාරී නොවනව ප්රවේශ කිරීමට පටන් ගත්තේ. අපි ණය ඉතිහාසය මත පදනම්ව ණය කිරීමෙන් හැසිරීම් දුරකථන මත පදනම්ව ණය කිරීමට ගමන් කළා. "

දැන් Graphio.ai සමඟ, මම සමාන මූලධර්ම භාවිතා කරනවා - නමුත් සමාගමේ ඇතුළත. අපි නිර්මාණකරුවන්, මෙහෙයුම්කරුවන්, සහ කණ්ඩායම් ක්ෂේත්රයේ ක්රියාත්මක කිරීමේදී ක්රියාකාරකම් බිඳ වැටෙන ආකාරයට ප්රවේශය ලබා දෙන්නෙමු: ක්රියාවලීන් අවධානය අහිමි වන ස්ථාන, අසාමාන්යතාවයක් ඇති වන ස්ථාන සහ නිහතමානී ආකෘතිය වර්ධනය වළක්වාගෙන යන ස්ථාන.

"මෙය ඔබේ සමාගමට ඔබේම ස්වයංක්රීය පයිලට් පරීක්ෂණයක් ලබා දීම වැනි දෙයක් - මානව නායකත්වය මාරු නොකර, නමුත් අනෙක් අවස්ථාවල ඔබට නොපෙනෙන නිවැරදි සංඥා සමඟ එය වැඩි දියුණු කිරීමයි."

මෘදුකාංගයට වඩා විශාල දෙයක් වන්නේ AI සහ මෙහෙයුම් ඉංජිනේරුවන් අතරේ - SMBs සඳහා නව මෙහෙයුම් ආකෘතිය.එය අවසානයේ ඔවුන් සැබෑවටම ජීවත් වන ආකාරය, ගොඩනැගීම, සටන් කිරීම, අනුකූල කිරීම සහ ජයග් රහණය කිරීමයි.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

2022 පෙබරවාරි මාසයේදී රුසියාව යුක්රේනයට සම්පූර්ණ ආක් රමණය ආරම්භ කරන විට, upSWOT හි ප්රධාන සංවර්ධන මධ් යස්ථානය තවමත් යුක්රේනයේ පිහිටා තිබුණේ, එක්සත් ජනපද මූල්ය ආයතනවලට ක් රියාකාරීව නිෂ්පාදන ප්රදර්ශන ලබා දීමයි.

“අපි ප් රතික් ෂේප කළේ නැහැ – අපි බලාපොරොත්තු වුණේ. ආක් රමණයට සති දෙකකට පෙර මම කණ්ඩායම ප් රවාහනය කිරීම ආරම්භ කිරීමට ඇමතුමක් දුන්නා.අපි මුලින්ම මයිකල් පියාසර කිරීමට පෙර අපි පිටතට ගියා,” Davydchuk මතක් කරයි.

ඔහුගේ අනාවැකි තාක්ෂණික පමණක් නොව, මෙහෙයුම් හා මානසික විය. ඔහු මුද් රිත ආයුධ, ජාත්යන්තර backups, අත්සන් ප්රවාහන ගිවිසුම්, ආරක්ෂිත නිවාස සහ උපකරණ ලෝජිස්ටික්, සහ සංයුක්ත සන්නිවේදන ප්රොටොක්ලට් ඇතුළත් සම්පූර්ණ දිගුකාලීන සැලැස්මක් පෙර නිර්මාණ කර ඇත.

මෙම පුදුමාකාර ප් රතිරෝධය හඳුන්වා දී ඇතWall Street Journal පුවත්ඔහුගේ ලිපියෙන් "Ukrainian technology companies seek stability outside the country" - යුක්රේනයේ තාක්ෂණ සමාගම් රටෙන් පිටතට ස්ථාවරත්වයක් සොයයි upSWOT හි මාරුවීම භූගෝලීය තත්ත්වය තුළ ප්රවේශීය නායකත්වය පිළිබඳ උදාහරණයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් විය.

"හොඳ පද්ධති කැසිනෝ බේරා ගැනීමට පමණක් නොවේ - ඔවුන් එය ඇසුරු කරයි සහ දිගටම ක්රියා කරයි.

මෙම ප්රදර්ශනය ඔහුගේ විශ්වාසය පිළිබඳ බලවත් සැබෑ ලෝකයේ සහතිකයක් බවට පත් වී ඇති අතර, ආකෘතිය කේතය ගැන පමණක් නොවේ - එය මිනිසුන්, අනාවැකිභාවය සහ නොපෙනෙන දේ සඳහා නිර්මාණය කිරීම ගැනය.

After the acquisition — why not retire?

2024 දී upSWOT මිලදී ගත්තේ UPTIQ.AI විසින් සරලව ඇතුළත් වීම වෙනුවට Davydchuk හි වේදිකාව UPTIQ හි ප්රධාන නිෂ්පාදන, AI Workbench සඳහා සංකීර්ණ සම්පාදන බවට පත් විය.

උසස් තත්ත්වයේ, සංයුක්ත දත්ත නොමැතිව බුද්ධිමත් AI නොමැත.මේකයි අපි මේසය වෙත ගෙන ආවේ - SMB ක්රියාකාරකම්වල මූලිකයෙන් සැබෑ කාලීන දර්ශන.

What is Graphio.ai and why is it different?

Davydchuk ගේ නව ව්යාපාරය, Graphio.ai, සැබෑ කාලීන විශ්ලේෂණ ආකෘතිය ගෙන එය අභ්යන්තරව ක්රියාත්මක කරයි - පාරිභෝගිකයින්ට නොව සමාගම්වල ක්රියාකාරී මට්ටමට.

"අද සෑම සමාගමක්ම ඩිජිටල් වේ, නමුත් බොහෝ විට ඔවුන්ගේම වැඩපිළිවෙළ තුළ ඇත්තටම සිදුවන දේ දන්නේ නැහැ," ඔහු පවසයි. "Graphio.ai Jira, GitHub, සහ Slack වැනි මෙවලම් සමඟ සම්බන්ධ වේ, සහ ක්රියාත්මක කිරීම උපාය මාර්ගයෙන් ඈත් වන ප්රදේශ - එය සංඛ්යාවන්ට බලපෑම් කිරීමට පෙර. "

පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීම පමණක් නොවේ; එය සැබෑ කාලය තුළ නිවැරදි ක්රියාකාරකම් නිර්දේශ කරයි.

What’s the end goal?

“අදාල සමාගම් සැබවින්ම කළමනාකරණය කළ හැකි පද්ධති නිර්මාණය කිරීමට මම කැමැත්තෙමි – ඉස්මතු පමණක් නොව, සංඥා මගින්.

“upSWOT බැංකු සහ ව්යාපාර අතර පාලමක් නම්, Graphio.ai ව්යාපාරයේ ඇතුළේ කැබිනට් වේ.”

ඔබේ වේදිකාවන් blueprints බවට පත් වී ඇත - ඔබේ ප්රවේශය වෙනස් කරන්නේ කුමක්ද?

"මම විශේෂාංග ගොඩනඟන්නේ නැහැ.මම ප්රමාණවත් වන, යුද්ධය බේරා ගැනීමට හැකි වන, සහ පළමු දින සහ වසර පහේදී වටිනාකමක් ලබා දීමට හැකි වන වේදිකාවන් ගොඩනඟමි.මේ මානසිකත්වය - ඉංජිනේරු පළමු, සෑම විටම දර්ශනීය - මගේ රැකියාව තීරණය කරයි. "

"ඔබගේ පද්ධතිය දිනපතා තීරණ මිලියන ගණනකට බලපාන විට, එය ක්රියා කරයි හෝ එය නොකරයි.

Andrii Davydchuk යනු CTO පමණක් නොවේ – ඔහු පද්ධති ආකෘතියෙක් වන අතර එහි පද්ධති වේදිකාවන් දහස් ගණනක් සමාගම් සෑම දිනකම වේගවත්, බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට උදව් කරයි. ඔහුගේ දර්ශනය SMB ණය සඳහා දත්ත භාවිතා කරන ආකාරය, සහ දැන්, මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම තුළ භාවිතා කරන ආකාරය වෙනස් කර ඇත.

මෙම ලිපිය HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ නිර්මාණය කර ඇත.

මෙම ලිපිය HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ නිර්මාණය කර ඇත.