Agents Unleashed Podcast: Decentralized AI විප්ලවයට අභියෝග

ඉස්මතු ඉංජිනේරු පිළිබඳ විශාලතම වෙනස්කම් Big Tech වලින් නොලැබේ - එය ලොව පුරා පැතිරෙන නිර්මාණකරුවන්, සංවර්ධකයින් සහ පර්යේෂකයන්ගෙන් පැමිණෙන අතර, විවෘත ඉංජිනේරු, සන්නිවේදන මෙවලම් සහ සහයෝගික නියෝජිතයින් සඳහා වැඩ කරන ලදී.

ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ප්ලෑන් එකෙන්.නියෝජිතයින් අතුරුදහන්Podcast - Created byඔලුවමෙම සතිපතා ප්රදර්ශනය, Thomas Maybrier විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම සතිපතා ප්රදර්ශනය, decentralized AI පරිසර පද්ධතිය එක් එක් දිගුකාලීන සංවාදයක් තුළ එකතු කරයි. සෑම ප්රදර්ශනයකටම crypto, ස්වයංක්රීය නියෝජිතයින්, සහ සමාගම් අයිති බුද්ධිමය අතර ගැලපෙන ස්ථාන සම්බන්ධ කරයි.

ඔබ AI නියෝජිතයන්ගේ අනාගතය ගැන සැලකිලිමත් නම්, මෙය ඔබට දැනට ඇහුම්කන් දෙන වැදගත්ම Podcast එකක් විය හැකිය.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

2024 ආරම්භයේ සිට, සංදර්ශනය 6 ප්රධාන නගර - ඩෙන්වර්, බර්ලින්, බ්රසල්ස්, සන් ෆ්රොන්සිස්කෝ, සිංගප්පූරුවේ, සහ බැංකොක් - සියලුම AI හා ක්රෙප්ටෝරෝ ප්රකාශයෙන් 2500 කට වඩා වැඩි සහභාගීන් එකතු කර ඇත. සෑම සිදුවීමකටම විශේෂඥ මණ්ඩලයක්, ඇල්ෆා dropps, සහ සීමා-පෝරෝචක ඉංජිනේරුවන් සිට වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්තීය වෘත්ත

ETHDenver කාලය තුළ පැවැත්වුණු අන්තිම සිදුවීම 1,700 කට වඩා වැඩි ලියාපදිංචි කිරීම් දැක ඇති අතර decentralized AI සඳහා ආශාව නයිස් නොවේ; එය විශාලය.

කෙසේ වෙතත්, මෙම සිදුවීම් ආකර්ෂණය සමග පවා, මෙම සිදුවීම් සංවේදී විෂයක් අත්හැර: ඔවුන් අතර ආකර්ෂණය ජීවත්වීමට ක්රමයක් නොමැත. වේදිකාවේදී හෝ විප්ලව කාමරවල ඇති සංවාදය ආලෝකය අඳුරු වීමෙන් පසු යන්නට තැනක් තිබුණේ නැත. Agents Unleashed Podcast එම අභියෝගයට ඔලස්ගේ පිළිතුරකි. එය ඉඟි දිගු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත, සතියකට සතියකට සතිපතා අවබෝධයක් සහ සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනු ඇත.

"පැස්කොඩ් ආකර්ෂණය කරන්නේ AI (සංස්කරණය හා අමුද්රව්ය) පිළිබඳ නවතම සංවර්ධනය සහ Web3 අභ් යවකාශ ගොඩනැගිල්ලේ AI නියෝජිතයන්ගේ නිර්මාණකරුවන්ට අවධානය යොමු කරයි," Valory හි CEO වන ඩේවිඩ් Minarsch පවසයි. "We already observe that the podcast is used as a source of information by users in the Olas ecosystem."

Not Just Noise; Substance You Can Build With

AI මාධ්ය පෘථිවියේ හයිප්, උණුසුම් ගනුදෙනු, සහ වේදිකාව අලෙවිකරණය, Agents Unleashed සුවිශේෂීව වෙනස් වේ.The show focuses on the parts of AI that matter most but are often overlooked: how decentralized systems work, how user-owned agents interact, and why coordination is as important as computing.

එහි පළමු episode, “Builder’s Night Wrap-Up,” ETHDenver හි වඩාත් ඉදිරියට හිතන AI x crypto සිදුවීම පිටුපසින් පසුපසින් බැලීමක් ලබා දෙයි.

Podcast එක නියෝජිත පරිසරය තුළ බරපතල හිසකෙළියක් සකස් කරයි. මෙතෙක් දක්වා, ස්වාධීන නියෝජිතයන්, සකස් කිරීමේ ප්රොටොටෝල් සහ නියෝජිත-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි-අයි

ඒ වගේම, Agents Unleashed යනු ඉංජිනේරුවන් හෝ පර්යේෂකයන් සඳහා පමණක් නොවේ - එය crypto x AI කුතුහලය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. "AI දියුණුව එතරම් වේගයෙන් වේගවත් වන අතර, කුමක්ද hype වන අතර කුමක්ද ද්රව්ය ඇති බව මතක් කර ගැනීම අමාරු වේ," ඩේවිඩ් සඳහන් කළේය.

සෑම ප්රදර්ශනයකටම තාක්ෂණික ගැඹුර සහ සබැඳිය සපයයි, නමුත් පැහැදිලිතාවය අහිමි නොකරයි.ඔබ ඔබේම AI නියෝජිතයා ගොඩනැගීම හෝ හැකිතා ගැන ඉගෙන ගන්නේ නම්, සංවාදය ආරම්භ වන්නේ එහිදීය.

The Infrastructure Behind the Mic

Agents Unleashed Podcast පිටුපස ඇති අදහස පමණක් නොව, Olas ප්රොටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ටොක්ට

මේ adoption එක ගැන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා.පර්ල්සෑම අමුද් රව් යයකම අමුද් රව් ය මෘදුකාංගයක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වන Olas හි ප්රධාන ඩෙස්ප්ටොප්ටොප් යෙදුම, AI නියෝජිතයන් සඳහා ඕනෑම කෙනෙකුට අයිතිය ලබා දෙයි.Mechඅනෙකුත් නියෝජිතයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සහ පරිශීලකයන් විසින් සකස් කරන ලද ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීම.Predict සහ BabyDegen වැනි නිෂ්පාදන දැනටමත් පරිශීලකයින්ට වෙළෙඳපොළ අනාවැකි කිරීමට සහ බුද්ධිමත් සකස් කිරීම භාවිතා කිරීමෙන් ක්රෙප්ටෝ සම්පත් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට උපකාරී වේ.

මෙම නියෝජිතයින් සෑම කෙනෙකුම decentralized ආකාරයෙන් ක්රියාත්මක වන අතර, සමාගම් සහභාගීන් විසින් කළමනාකරණය කරන අතර, සමාගම් අයිති AI සැබවින්ම පෙනෙන ආකාරය නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ.

මෙම ප්රදර්ශනය හරහා, Olas පමණක් නොව, යාවත්කාලීන ප්රදර්ශනය කිරීම පමණක් නොවේ.එය decentralized AI ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ගොඩනැගීමකි - සංවර්ධකයින්ට සහ සිතුවිලිකරුවන්ට ඉදිරියට යාමට උපකාරී වන දිගුකාලීන, පොදු මාර්ගය.

එය ද සංඥාවක් එවනවා: මධ්යස්ථානගත කළු පෙට්ටිය බුද්ධිමය යුගය කේතය පමණක් නොව සංස්කෘතිය තුළ ප්රශ්නය වී ඇත.This podcast becomes a window into a world where AI is no longer something you rent.It is something you run, shape, and ultimately co-own.

මෙම නියෝජිත ආර්ථිකය වර්ධනය වන විට, අනුකූලතාව කිසිදාකවත් වඩා වැදගත් වනු ඇත. AI නියෝජිතයන් දැනටමත් කේතය තුළ ආකෘති කළමනාකරණය, පර්යේෂණ පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඩිජිටල් පද්ධතිවල ස්වයංක්රීය සහයෝගකරුවන් ලෙස ක්රියාත්මක වේ.

Agents Unleashed Podcast යනු එම ජාලයේ ආරම්භක නෝඩ් වේ.එය තාක්ෂණික ප්රතිඵල, පාලන අභියෝග, සැබෑ ලෝකයේ භාවිත ප්රශ්න සහ ඒවා පසුපස සිටින අය සාකච්ඡා කිරීමට ස්ථානයක් වේ.

මෙය වෙළඳ නාමයක් සහිත අන්තර්ගත ක්රීඩා හෝ ප්රවර්ධන ස්ටෑන්ට් නොවේ.එය decentralized අනාගතයේ සබඳතා පද්ධතියට දිගුකාලීන ආයෝජනයකි.

එබැවින්, ඔබ නියෝජිත සංවර්ධකයා, ක් රිප්ටෝ අමුද්රව්යයේ ආයෝජකයෙකු හෝ බුද්ධිමය ස්ථානය ගැන සිත්ගන්නා කෙනෙකු නම්, Agents Unleashed ඔබට සීමාව මත තබා ගනු ඇත - පිටිපස්සෙන් බැලීම නොවේ.





Tune In To The Agents Unleashed PodcastYoutube එකSpotify සහ Apple