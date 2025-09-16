R0AR запускает BuyBack Vault: приведение 1R0R в цепочку R0AR разблокирует новые стимулы

Шеридан, Вайоминг, 16 сентября 2025/Chainwire/--Экосистема R0AR представила свою последнюю инновацию: R0AR BuyBack Vault, инициативу, которая меняет игру, предназначенную для повышения участия сообщества, вознаграждения ранних участников и ускорения роста R0AR Chain. Что это такое: BuyBack Vault - это беспрецедентная возможность для сообщества R0AR: Для токенов 1R0R предлагается минимум 1% над рыночной стоимостью, с возможностью более высоких ставок в зависимости от условий. Кошельки, переводящие активы в R0AR Chain, могут претендовать на предстоящие воздушные капли, платформенные вознаграждения и льготы. Участники, которые не участвовали в предварительной продаже 1R0R, Executive R0AR Society NFT Mint, программах DeFi или ранних предложениях Node, все еще могут квалифицироваться в качестве ранних усыновителей до того, как R0AR Chain достигнет своего первоначального этапа в 10 000 пользователей. Почему это имеет значение BuyBack Vault - это больше, чем покупка - это сигнал о намерениях: Поощряя общее заблокированное значение и более широкое участие, инициатива направлена на укрепление структурной и транзакционной силы цепочки R0AR. Вместо того, чтобы проводить повторные покупки токенов на внешних сетях, основное внимание уделяется созданию ценности непосредственно в инфраструктуре R0AR. BuyBack Vault является одним из нескольких предстоящих разработок, будущие обновления, как ожидается, введут новые механизмы сжигания токенов и расширенные интеграции экосистем, предназначенные для поддержки долгосрочной функциональности и видимости. Что это значит для экосистемы BuyBack Vault напрямую поддерживает двигатель роста R0AR: Ослабляет предложение 1Р0Р на открытом рынке. Растет TVL на R0AR Chain — одной из ключевых показателей экосистемы. Двигает видимость и общественный шум, создавая стадию для экспоненциального роста. Эта инициатива является первой из пяти стратегических объявлений, которые будут выпущены в течение следующих пяти недель, каждая из которых предназначена для того, чтобы выбросить газ на огонь энергии сообщества, участия в экосистемах и принятия цепочек. Одно слово от R0AR «BuyBack Vault — это больше, чем покупка токенов — это о вознаграждении лояльности, укреплении нашего фундамента и доказательстве миру, что R0AR Chain здесь, чтобы доминировать. О R0AR R0AR - это блокчейн-экосистема следующего поколения, объединяющая DeFi, NFT и инновации, основанные на сообществе.Закрепленный токеном $1R0R и коллекцией Executive R0AR Society NFT, R0AR строит инфраструктуру, инструменты и систему вознаграждений, чтобы обеспечить следующую волну децентрализованного принятия. Дополнительная информация доступна по адресу https://r0ar.io Цепочку R0AR можно исследовать через https://r0arscan.io Функциональность перекрестной цепи доступна через официальный мост по адресу https://r0arbridge.io Контакт Соучредитель Дастин Хедрик Р0Р contact-us@r0ar.io \n \n Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Программа