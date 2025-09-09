Игнорируйте постоянный чат о последних Предсказание цены или бесконечное Новый конкурс – новый конкурс, Поддерживаясь проверенными контрактами, торговлей с нулевыми сборами и высокими вознаграждениями, эксперты считают, что Pepeto предназначен для того, чтобы превзойти лучшие мемовые монеты, с потенциалом в 50 раз превышать прибыль, уже виденную PEPE и SHIB. Пепе Шиба Ину Пепето (Пепето ) Пепе Шиба Ину Пепето (Пепето ) Почему Pepeto является новым провокатором для PEPE и Shiba Inu Зачем оставаться с монетой-мемом, основанной только на хипе, когда вы можете поддержать проект, который смешивает мощность мема с реальными продуктами? В то время как прогнозы PEPE и Shiba Inu выросли в основном на сообществе и хипе, Pepeto приносит намного больше. Это не просто еще одна короткоживущая монета-мемеме. Это экосистема на основе Ethereum с нулевой торговлей сборами, перекрестным мостом и сильными вознаграждениями. Pepeto решает реальные проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, от высоких затрат до отсутствия случаев использования, при этом все еще сохраняя вирусную энергию, которая движет монетами вверх. Сила Ethereum и преимущества Pepeto Pepeto - это не просто еще один токен. Построенный на Ethereum, он предлагает реальные решения через PepetoSwap для торговли с нулевыми сборами и PepetoBridge для безопасных трансфертов через цепочку. Эта система позволяет трейдерам быстро и по низкой цене перемещать токены, избегая высоких сборов, распространенных на главной сети. С залогом вознаграждений 231% APY уже живым, Pepeto выходит за рамки того, чтобы быть просто мемом - это рабочая экосистема, которая смешивает культуру с полезностью, давая инвесторам реальные причины для долгосрочного удержания. Почему ранние покупатели Pepeto имеют край Это место, где Pepeto выделяется для ранних инвесторов. Текущая предварительная продажа дает покупателям возможность получить доступ к базовой цене всего в $ 0,000000152 за токен. Кроме того, держатели могут сразу же сделать ставку на 231% APY, превращая ранние позиции в поток доходов, прежде чем начнутся биржевые списки. Представьте, если PEPE или Shiba Inu предложили это на запуск — они не сделали. Основные причины, по которым Пеппето привлекает внимание • Построенный на Ethereum: безопасный и надежный • Ранняя предпродажная цена в размере $ 0,000000152 до списков Tier 1 • 231% APY ставок вознаграждения живые сейчас • Meme Energy плюс реальные продукты: сделки с нулевыми сборами и трансферы через цепочку Прогноз цены Pepeto против PEPE и Shiba Inu Когда дело доходит до роста, Pepeto выглядит очень по-другому от старых меме токенов. Shiba Inu уже имеет многомиллиардную рыночную капитализацию, а PEPE достиг аналогичных уровней, что ограничивает вероятность еще одного 100-кратного подъема.Аналитики ожидают, что SHIB будет торговать между $ 0,00003 и $ 0,00005 в этом цикле, в то время как PEPE может удвоиться или утроиться, сильный рост, но эпоха 100-кратной отдачи прошла. Pepeto, однако, все еще находится в предварительной продаже всего за $ 0,000000152. Покупка в размере $ 2500 обеспечивает более 16 миллиардов токенов. Если Pepeto ударит по тем же ценовым зонам, которые когда-либо были достигнуты PEPE, это может стоить более $ 1 млн. С вознаграждениями 231% APY и реальными коммунальными услугами, поддерживающими спрос, Pepeto появляется как один из лучших прогнозов монет meme на 2025 год. Заключение: Почему Пепето выходит сейчас Это редкий ранний шанс купить в один из самых амбициозных проектов мема, когда-либо запущенных на Ethereum. С гораздо меньшей рыночной капитализацией, чем Shiba Inu или PEPE, Pepeto имеет огромное пространство для роста в 2025 году. В то время как аналитики спорят над прогнозами цен на PEPE, умные покупатели уже переходят в Pepeto, стремясь к большим доходам и назвав его лучшим криптовалютом для покупки прямо сейчас. Disclaimer Всегда покупать Pepeto только с официального сайта: Остерегайтесь поддельных платформ, копирующих название, чтобы обмануть инвесторов. https://pepeto.io https://pepeto.io Официальная левая Сайт WEB : https://pepeto.io https://pepeto.io В белой книге: https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true Телеграммное сообщение: https://t.me/pepeto_channel https://t.me/pepeto_channel В Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/ https://www.instagram.com/pepetocoin/ Твиттер / X https://x.com/Pepetocoin https://x.com/Pepetocoin \n \n Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon. Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon. Программа Программа