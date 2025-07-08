OFZA назначает Амира Табча генеральным директором, чтобы возглавить следующий этап регулируемого роста

OFZA, созданная в ОАЭ, регулируемая криптовалютная биржа, назначила Амира Табча главным исполнительным директором, чтобы возглавить OFZA через следующий этап роста и активации рынка.

Эта веха в лидерстве отражает углубляющуюся приверженность OFZA созданию самой надежной криптовалютной биржи в регионе — той, которая с первого дня была разработана для того, чтобы соответствовать нормам, расширять возможности пользователей и масштабироваться без сокращений.

Опытный исполнительный директор с более чем 20-летним опытом работы в крупных регулируемых финансовых институтах, цифровых стартапах и криптовалютных платформах, Табч приносит стратегическое лидерство, которое соответствует миссии OFZA: сделать торговлю цифровыми активами безопасной, простой и доступной для всех.





«OFZA здесь не для того, чтобы быть крупнейшим, мы здесь для того, чтобы быть самым надежным», — сказал Табч. — «Это означает принципы регулирования на первом месте, реальную операционную субстанцию и платформу, которая ставит как розничных, так и институциональных пользователей на первом месте».

"ОфзаМы здесь, чтобы быть самым надежным, - сказал Табч. - Это означает, что принципы регулирования первыми, реальная операционная субстанция и платформа, которая ставит как розничных, так и институциональных пользователей на первое место".

Полностью лицензирована Регулирующим органом Дубая по виртуальным активам (VARA), OFZA уполномочена предоставлять услуги брокера-дилера, услуги обмена, услуги управления и инвестиций и консультационные услуги.Платформа построена с использованием местного управления, четкости регулирования и архитектуры безопасности, разработанной для долгосрочной надежности.

Миссия компании состоит в том, чтобы дать возможность и обучить людей и предприятия взять под контроль свое финансовое будущее путем упрощения торговли криптовалютами и устранения барьеров для входа. OFZA сочетает в себе безопасную, регулируемую инфраструктуру с интуитивным пользовательским опытом и практическими инструментами, делая торговлю цифровыми активами безопасной, простой и доступной.

С Tabch во главе, OFZA не только объявляет о новом генеральном директоре - это сигнализирует о появлении нового вида криптообмена: родился регулируемым, построен для доверия и готов масштабироваться ответственно.

About OFZA

штаб-квартира в Дубае, Офза является полноценным, регулируемым VARA поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), который позволяет трейдерам покупать, продавать и торговать широким спектром цифровых активов.Обеспечивая сплоченную платформу инновационных технологий, надежные меры безопасности и подход, ориентированный на клиентов, OFZA готова нарушить торговый опыт в регионе Ближнего Востока.

Для получения дополнительной информации, посетите https://ofza.com/en .

Эта история была распространена ZEX MEDIA в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была распространена ZEX MEDIA в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.



