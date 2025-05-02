Legacy Network AG: Развитие будущего образования с помощью блокчейна и ИИ

к Jon Stojan Journalist3m2025/05/02
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Слишком долго; Читать

Legacy Network AG переформатирует глобальное образование, объединив блокчейн, ИИ и геймификацию. Основанная в Лихтенштейне, платформа предлагает персонализированное криптообучение через свой $LGCT токен и геймифицированный пользовательский опыт.
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Поскольку блокчейн захватывает технологическое пространство, новаторы ищут новые способы просвещения людей о растущей силе децентрализованных технологий.Компания Legacy Network AGявляется первым в своем роде инноватором образовательной экосистемы, базирующейся в Руггеле, Лихтенштейн. Компания надеется переформатировать глобальное образование через блокчейн и искусственный интеллект. С помощью программ умного обучения, игрового пользовательского опыта и многоцелевого токена ($LGCT), Legacy Network изменит то, как образование может выглядеть в современном мире.

Компания Legacy Network AG

Миссия, укоренившаяся в новых образовательных решениях

Созданная пятью страстными людьми, Legacy Network родилась из потребности в привлекательных, эффективных системах обучения.С тех пор компания расширилась до более чем 40 сотрудников по всему миру.


Основатели заметили, что традиционному образованию не хватает персонализации и развлечений.Обучающиеся часто борются за сохранение информации, если предмет не имеет отношения к их личной жизни.Этот устаревший институциональный стиль не подготавливает людей к реальным приложениям, критическому мышлению и самодостаточности.

В основе инноваций: что делает сеть Legacy отличной

С технологическим ядром Legacy Network интегрирует блокчейн и ИИ для персонализации обучения.Он учит студентов основам криптографии и направляет их в экосистему Web3.


Благодаря геймификации на основе Octalysis и системе вознаграждения в цепочке, Legacy Network предоставляет «футуристический, современный дизайн, который обеспечивает премиальный и высокоинтерактивный пользовательский опыт».


Используя токен $LGCT, многоцелевая функциональность обеспечивает вознаграждение, доступность и владение в рамках экосистемы обучения. С точки зрения Legacy Network этот токен представляет собой образовательную валюту цифровой эпохи. Legacy Academy включает в себя механизм покупки и сжигания (BBB), который гарантирует, что каждая оплата, произведенная за продукт, частично возвращается к токену.


Кроме того, миграция базовой цепочки расширит доступ $LGCT к более широкой, более активной базе пользователей, повышая ее ликвидность и присутствие на рынке. С новыми биржами на BitPanda и Gate.io, монета $LGCT будет доступна для основных аудиторий. По мере роста доверия сообщества, экосистема будет продолжать расти из новых и активных пользователей.

The Gamification of Learning

Используя принципы игрового дизайна,Сеть LegacyAG создает забавный опыт обучения. Вместо скучной, налогооблагающей задачи, образование становится привлекательным для всех возрастов и уровней опыта.Экосистема также предоставляет пользователям ценные инвестиции из-за приложенного токена и бесценного криптообразования.

Сеть Legacy

Вызовы и триумфы

Первоначально компания столкнулась с большим скептицизмом со стороны общественности.Как стартап, было трудно построить доверие и понять строгие правила построения бизнеса с блокчейн-технологией.Несмотря на эти борьбы, Legacy Network преобладал, пережив «фазу смерти», где большинство стартапов потерпели неудачу.


Соучредитель и генеральный директор, Фабио Мартинетти, имеет более десятилетний опыт в области технологий и предпринимательства и направил компанию к признанию отрасли. Помимо технологий, Фабио является писателем и философом и изучал психологию и социологию. Его мирские знания внесли свой вклад в миссию и способность компании эффективно обучать людей новым способом обучения.

Развивающееся образование

Сеть LegacyЭто не просто адаптация к цифровой эпохе; это помогает построить фундаментальную архитектуру. С блокчейн, ИИ и геймификацией Legacy Network AG переопределяет, как ценятся и передаются знания.

Сеть Legacy
Spacecoin
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Jon Stojan Journalist@jonstojanjournalist
Jon Stojan is a professional writer based in Wisconsin committed to delivering diverse and exceptional content..
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