Legacy Network AG: Развитие будущего образования с помощью блокчейна и ИИ

Поскольку блокчейн захватывает технологическое пространство, новаторы ищут новые способы просвещения людей о растущей силе децентрализованных технологий.
Миссия, укоренившаяся в новых образовательных решениях
Созданная пятью страстными людьми, Legacy Network родилась из потребности в привлекательных, эффективных системах обучения.С тех пор компания расширилась до более чем 40 сотрудников по всему миру.
Основатели заметили, что традиционному образованию не хватает персонализации и развлечений.Обучающиеся часто борются за сохранение информации, если предмет не имеет отношения к их личной жизни.Этот устаревший институциональный стиль не подготавливает людей к реальным приложениям, критическому мышлению и самодостаточности.
В основе инноваций: что делает сеть Legacy отличной
С технологическим ядром Legacy Network интегрирует блокчейн и ИИ для персонализации обучения.Он учит студентов основам криптографии и направляет их в экосистему Web3.
Благодаря геймификации на основе Octalysis и системе вознаграждения в цепочке, Legacy Network предоставляет «футуристический, современный дизайн, который обеспечивает премиальный и высокоинтерактивный пользовательский опыт».
Используя токен $LGCT, многоцелевая функциональность обеспечивает вознаграждение, доступность и владение в рамках экосистемы обучения. С точки зрения Legacy Network этот токен представляет собой образовательную валюту цифровой эпохи. Legacy Academy включает в себя механизм покупки и сжигания (BBB), который гарантирует, что каждая оплата, произведенная за продукт, частично возвращается к токену.
Кроме того, миграция базовой цепочки расширит доступ $LGCT к более широкой, более активной базе пользователей, повышая ее ликвидность и присутствие на рынке. С новыми биржами на BitPanda и Gate.io, монета $LGCT будет доступна для основных аудиторий. По мере роста доверия сообщества, экосистема будет продолжать расти из новых и активных пользователей.
The Gamification of Learning
Используя принципы игрового дизайна,
Вызовы и триумфы
Первоначально компания столкнулась с большим скептицизмом со стороны общественности.Как стартап, было трудно построить доверие и понять строгие правила построения бизнеса с блокчейн-технологией.Несмотря на эти борьбы, Legacy Network преобладал, пережив «фазу смерти», где большинство стартапов потерпели неудачу.
Соучредитель и генеральный директор, Фабио Мартинетти, имеет более десятилетний опыт в области технологий и предпринимательства и направил компанию к признанию отрасли. Помимо технологий, Фабио является писателем и философом и изучал психологию и социологию. Его мирские знания внесли свой вклад в миссию и способность компании эффективно обучать людей новым способом обучения.
Развивающееся образование
Сеть Legacy