Google не хочет, чтобы ваш контент имел успех





Да, вы правильно прочитали: Google убивает органический поиск и не хочет, чтобы ваш контент имел успех.





Я делаю слишком громкое заявление. Я полностью в курсе, но я не единственный. Фактически, почти десять лет назад Джефф Хейден, известный бизнес-писатель и оратор, написал ставшая знаменитой статья об этом в журнале Inc.





Но как мы пришли к такому выводу? Сюда нас привели три события недавнего и отдаленного прошлого.





PPC и спонсируемая реклама, узурпирующая поисковую выдачу Google Переход Google от «поисковой» системы к системе «ответов». Генеративная поисковая система (GSE) в разработке





Давайте пройдемся по каждому по отдельности.





Для Google это реклама поверх органического контента.

В 2016 году, когда Google переместил спонсируемую рекламу с боковой панели в верхнюю часть результатов поиска, они фактически переместили органические результаты из « над сгибом » в « снизу ». Итак, теперь издатели и бренды боролись не только с конкурентами, предлагающими хороший контент, но и с конкурентами, у которых есть лишние деньги на Google Ads.





Неудивительно, что сегодня платная реклама является крупнейшим источником дохода Google.





Сегодня спонсируемые объявления, особенно по ключевым словам с высоким коммерческим намерением, таким как «лучший инструмент электронного маркетинга», приносят больше кликов, чем обычные результаты. Даже в 2012 году, когда Джефф писал о том, что Google уничтожает органический трафик, более 50% трафика приходилось на спонсируемую рекламу. Очевидно, что эта тактика сработала для привлечения трафика (и клиентов) на веб-сайты компаний и работает до сих пор.





Это просто означает плохие новости для брендов, которые полагаются только на органический поиск для привлечения трафика — если только у них нет надежной дистрибьюторской сети и PR, чтобы спасти положение.





Учитывая, насколько конкурентоспособной стала ситуация с контентом, получение позиции на первой странице в Google больше не выгодно. Что касается страницы 2 — ну, как кто-то в Интернете однажды написал: «Лучшее место, где можно спрятать труп, — это вторая страница Google».





Переход от «Поиск» к «Ответить»

Знаете ли вы , что почти две трети всех поисковых запросов в Google завершаются без клика ?





Ага.





Можете ли вы догадаться, почему?





Ага. Это потому, что Google отвечает на ваш запрос в верхней части результатов поиска , поэтому вы никогда не удосуживаетесь прокрутить вниз и проверить «ссылки».





(Кроме того, давайте будем честными. Все больше и больше пользователей ищут информацию на платформах социальных сетей, таких как Reddit и Google. Это еще одна часть меняющегося уравнения SEO. Большую часть этого я рассмотрел в моя история о Dark Social .)





Вы, наверное, сами заметили изменения в поисковой выдаче: избранные фрагменты, панели знаний, рекламные объявления о продуктах, изображения, видео на YouTube и многое другое . Эти элементы составляют первую панель информации, видимую пользователю на любом устройстве.





Просто посмотрите результаты поиска по запросу «лучший инструмент управления проектами» — ключевому слову с высоким коммерческим намерением, о котором я упоминал ранее. Я получил один спонсируемый результат и панель знаний от Google.









А если вы нажмете на любой из значков «инструментов», вы получите на выбор три органических результата. Итак, из списка из 10 ссылок теперь осталось три.

















Достаточно ли хороша ваша SEO-стратегия и контент, чтобы превзойти эти шансы? Для большинства небольших веб-сайтов ответ — решительное «нет».





Генеративный ИИ + Google =?

Если вы не знали, Google открывает новую страницу с помощью генеративного искусственного интеллекта и открывает новые возможности поиска, как никогда раньше. После представления Bard широкой публике в марте 2023 года Google теперь расширяет поиск с помощью своей поисковой системы на базе искусственного интеллекта Search Generative Experience (SGE).





В настоящее время SGE доступен в бета-версии только для избранных пользователей, но Google рассказал о его последних функциях. Например, с помощью SGE вы получите сводку или обзор, созданный искусственным интеллектом, внутри панели знаний, как в избранном фрагменте. Вот первый взгляд!













Очевидно, что Google хочет предоставить «ответ» на запрос, а не направлять пользователя на несколько ссылок. Подумайте о голосовом поиске – вы задаете вопрос и получаете прямой ответ, но для пользователей, которые предпочитают читать. И это только одна особенность!





В Собственные слова Google:





Благодаря новым возможностям генеративного искусственного интеллекта в поиске мы теперь берем на себя большую часть работы по поиску, поэтому вы сможете быстрее разобраться в теме, открыть новые точки зрения и идеи и упростить выполнение задач.





Но если каждый пользователь получает прямой ответ на каждый запрос в верхней части результатов поиска, кто будет прокручивать первую часть страницы вниз и просматривать другие ссылки?





Как пользователь Google , SGE кажется очень удобным, но как создатель контента я обеспокоен. Хотя Google упоминает, что они «обязуются продолжать направлять ценный трафик на сайты в Интернете». — Пока рано что-либо комментировать или делать выводы.





Но, без сомнения, SGE изменит то, как мы ищем и просматриваем информацию в Интернете. И, по сути, измените способ создания и оптимизации контента для поисковых систем.





Грядут большие перемены.

Google мог бы стать равным полем для авторов всех размеров. Ему принадлежит более 92% мирового поискового рынка , после всего. Но поисковая выдача — это дорогая недвижимость, и ее может получить тот, кто предложит больше денег.





И именно поэтому Google медленно, но верно убивает органический поиск и является причиной, по которой ваш контент, скорее всего, будет иметь нулевой или минимальный успех.





Если, конечно, вы не готовы потерять свой кошелек!