Google не хочет, чтобы ваш контент имел успех

Я делаю слишком громкое заявление. Я полностью в курсе, но я не единственный. Фактически, почти десять лет назад Джефф Хейден, известный бизнес-писатель и оратор, написал
Но как мы пришли к такому выводу? Сюда нас привели три события недавнего и отдаленного прошлого.
Давайте пройдемся по каждому по отдельности.
В 2016 году, когда Google переместил спонсируемую рекламу с боковой панели в верхнюю часть результатов поиска, они фактически переместили органические результаты из « над сгибом » в « снизу ». Итак, теперь издатели и бренды боролись не только с конкурентами, предлагающими хороший контент, но и с конкурентами, у которых есть лишние деньги на Google Ads.
Неудивительно, что сегодня платная реклама является крупнейшим источником дохода Google.
Сегодня спонсируемые объявления, особенно по ключевым словам с высоким коммерческим намерением, таким как «лучший инструмент электронного маркетинга», приносят больше кликов, чем обычные результаты. Даже в 2012 году, когда Джефф писал о том, что Google уничтожает органический трафик, более 50% трафика приходилось на спонсируемую рекламу. Очевидно, что эта тактика сработала для привлечения трафика (и клиентов) на веб-сайты компаний и работает до сих пор.
Это просто означает плохие новости для брендов, которые полагаются только на органический поиск для привлечения трафика — если только у них нет надежной дистрибьюторской сети и PR, чтобы спасти положение.
Учитывая, насколько конкурентоспособной стала ситуация с контентом, получение позиции на первой странице в Google больше не выгодно. Что касается страницы 2 — ну, как кто-то в Интернете однажды написал: «Лучшее место, где можно спрятать труп, — это вторая страница Google».
Знаете ли вы , что
Ага.
Можете ли вы догадаться, почему?
Ага. Это потому, что Google отвечает на ваш запрос в верхней части результатов поиска , поэтому вы никогда не удосуживаетесь прокрутить вниз и проверить «ссылки».
(Кроме того, давайте будем честными. Все больше и больше пользователей ищут информацию на платформах социальных сетей, таких как Reddit и Google. Это еще одна часть меняющегося уравнения SEO. Большую часть этого я рассмотрел в
Вы, наверное, сами заметили изменения в поисковой выдаче: избранные фрагменты, панели знаний, рекламные объявления о продуктах, изображения, видео на YouTube и многое другое . Эти элементы составляют первую панель информации, видимую пользователю на любом устройстве.
Просто посмотрите результаты поиска по запросу «лучший инструмент управления проектами» — ключевому слову с высоким коммерческим намерением, о котором я упоминал ранее. Я получил один спонсируемый результат и панель знаний от Google.
А если вы нажмете на любой из значков «инструментов», вы получите на выбор три органических результата. Итак, из списка из 10 ссылок теперь осталось три.
Достаточно ли хороша ваша SEO-стратегия и контент, чтобы превзойти эти шансы? Для большинства небольших веб-сайтов ответ — решительное «нет».
Если вы не знали, Google открывает новую страницу с помощью генеративного искусственного интеллекта и открывает новые возможности поиска, как никогда раньше. После представления Bard широкой публике в марте 2023 года Google теперь расширяет поиск с помощью своей поисковой системы на базе искусственного интеллекта Search Generative Experience (SGE).
В настоящее время SGE доступен в бета-версии только для избранных пользователей, но Google рассказал о его последних функциях. Например, с помощью SGE вы получите сводку или обзор, созданный искусственным интеллектом, внутри панели знаний, как в избранном фрагменте. Вот первый взгляд!
Очевидно, что Google хочет предоставить «ответ» на запрос, а не направлять пользователя на несколько ссылок. Подумайте о голосовом поиске – вы задаете вопрос и получаете прямой ответ, но для пользователей, которые предпочитают читать. И это только одна особенность!
Благодаря новым возможностям генеративного искусственного интеллекта в поиске мы теперь берем на себя большую часть работы по поиску, поэтому вы сможете быстрее разобраться в теме, открыть новые точки зрения и идеи и упростить выполнение задач.
Но если каждый пользователь получает прямой ответ на каждый запрос в верхней части результатов поиска, кто будет прокручивать первую часть страницы вниз и просматривать другие ссылки?
Как пользователь Google , SGE кажется очень удобным, но как создатель контента я обеспокоен. Хотя Google упоминает, что они «обязуются продолжать направлять ценный трафик на сайты в Интернете». — Пока рано что-либо комментировать или делать выводы.
Но, без сомнения, SGE изменит то, как мы ищем и просматриваем информацию в Интернете. И, по сути, измените способ создания и оптимизации контента для поисковых систем.
Google мог бы стать равным полем для авторов всех размеров. Ему принадлежит более
И именно поэтому Google медленно, но верно убивает органический поиск и является причиной, по которой ваш контент, скорее всего, будет иметь нулевой или минимальный успех.
Если, конечно, вы не готовы потерять свой кошелек!