5 маркетинговых трендов поколения Z, от которых зависит успех или провал брендов в 2026 году

Поколение Z больше не является «будущей» аудиторией. Они — двигатель роста уже сегодня. К 2026 году бренды, которые добьются успеха с поколением Z, будут не просто продавать товары — они будут создавать сообщества, которые будут вместе формировать культуру и коммерцию. Работая директором по маркетингу с брендами, ориентированными на поколение Z, я заметила устойчивую закономерность: кампании могут быть вирусными, но бренды, которые создают , растут эффективнее и дольше остаются на рынке. фан-сообщества, а не воронки продаж Долгие годы маркетологи относились к поколению Z как к головоломке: найди подходящий мем, промокод или тренд в TikTok — и ты их разгадаешь. Эта эпоха закончилась. Теперь поколение Z — это основные покупатели, создатели культуры и короли брендов, особенно в сферах красоты, моды, здоровья и потребительских технологий. Успешные бренды не будут кричать громче всех. Они будут пускать самые глубокие корни, органично вплетая в свою ДНК сообщество, культуру и технологии. Вот пять тенденций, которые должны понимать руководители. Тренд 1: От вирусного распространения к целенаправленному поиску. Поколению Z надоело бессмысленное пролистывание ленты. Такие платформы, как Pinterest, сообщают о сдвиге от подражания к целенаправленному подходу, когда молодые потребители активно ищут, сохраняют и отбирают идеи, отражающие то, кто они есть и кем хотят стать. Успешные бренды не будут гнаться за каждым трендом. Они помогут поколению Z формировать свой мир с помощью коллекций, продуманных маршрутов и рекомендаций, формируемых сообществом. SEO не умер — он развивается. Запросы, определяемые намерениями пользователей, сейчас важны как никогда, например: «Экологичный уход за кожей, подходящий для поколения Z» «Бренды медленной люксовой моды» «Идеи для продуманного оформления дома» Бренды, которые строят контент и сообщества вокруг этих поисковых запросов, контролируют момент принятия решения, а не просто момент развлечения. В рекламной кампании косметики для поколения Z, которую я проводила, предоставление сообществу возможности голосовать за оттенки продуктов привело к более чем вдвое большему вовлечению аудитории, чем любая платная реклама, которую мы запускали. Пример: Тенденция 2: Социальные платформы — это новые поисковые системы. Для поколения Z поиск, рассмотрение вариантов и даже получение поддержки теперь начинаются в TikTok, YouTube и Instagram. Исследования показывают, что более половины покупателей из поколения Z совершили покупку, просматривая социальные сети, что свидетельствует о фундаментальном изменении в принципах работы поиска. Умные бренды уже адаптируются, используя следующие методы: Рассматривать поисковые подсказки TikTok и YouTube как SEO-ресурсы. Создание программ поддержки для создателей контента на основе ключевых запросов, таких как «лучший дезодорант многоразового использования». Текст, повторяющий часто задаваемые вопросы и формулировки из реальных комментариев сообщества. Короткие видеообзоры и демонстрации контента от создателей все чаще вытесняют традиционные результаты поиска. Если ваша стратегия в социальных сетях и стратегия в поисковой выдаче не объединены, вы остаетесь незаметны для поколения Z. Тренд 3: Сообщество важнее знаменитостей Влияние инфлюенсеров по-прежнему велико, но реальная покупательная способность сосредоточена в сплоченных сообществах: сабреддитах, посвященных уходу за кожей, серверах Discord, сетях амбассадоров из числа студентов и микро-креаторах, пользующихся подлинным доверием. Бренды поколения Z, которые сегодня лидируют: Превратите клиентов в соавторов с помощью голосования за продукт и бета-программ. Создавайте собственные сообщества, принадлежащие бренду, где участники получают доступ, статус и культурный капитал. Отдавайте предпочтение несовершенному контенту, созданному пользователями, а не отполированной рекламе. В одной из бета-программ, инициированных сообществом, которую я консультировал, показатели повторных покупок выросли на 25% по сравнению с традиционными кампаниями с участием инфлюенсеров. Пример: В 2026 году самым ценным активом будет не рекламный бюджет, а сообщество, к которому люди захотят принадлежать. Тренд 4: Медленная роскошь, подлинная устойчивость и культурная компетентность. Поколение Z не чувствительно к цене — оно чувствительно к ценности. Сфера роскоши смещается в сторону впечатлений, историй и сообществ, которые кажутся подлинными и которые трудно подделать. Это отображается следующим образом: Ограниченные серии, посвященные субкультурам или местным творцам. Неподвластные времени вещи, которые можно перепродать или носить повторно. Торговые и цифровые пространства, спроектированные как культурные зоны. В вопросах устойчивого развития показная целеустремленность не сработает. Поколение Z ожидает подтверждения: прозрачности цепочки поставок, программ ремонта, экосистем перепродажи и четких показателей, изложенных простым языком. В ходе запуска проекта, в рамках которого мы сделали цепочку поставок видимой для членов сообщества, вовлеченность увеличилась на 30% по сравнению с предыдущими релизами. Пример: Тренд 5: Бренды, использующие искусственный интеллект и отличающиеся прозрачной автоматизацией. Поколение Z — это первая по-настоящему ориентированная на ИИ группа потребителей. Они используют ИИ ежедневно, но отвергают скрытую автоматизацию, которая имитирует подлинность. Успешные бренды будут: Используйте ИИ для наглядного повышения ценности, например, для персонализированной подгонки или подбора оттенка. Чётко обозначьте элементы, сгенерированные ИИ. Поддерживайте связь с людьми для создания сообщества, обмена историями и оказания поддержки. Искусственный интеллект должен укреплять человеческие связи, а не заменять их. Бренды, скрывающие автоматизацию, рискуют потерять доверие. Те, кто вовлекает свои сообщества в диалог об ИИ, получают и данные, и лояльность. Как лидеры добьются успеха с поколением Z в 2026 году В совокупности эти тенденции указывают на новую операционную систему для брендов поколения Z: Проектирование с учетом целенаправленности, а не просто привлечения внимания. Создавайте сообщества, а не аудитории. Рассматривайте культуру как ключевую компетенцию. Сделайте устойчивое развитие ощутимым, а не просто показательным. Используйте ИИ прозрачно, чтобы углубить человеческие связи. Вирусная популярность по-прежнему существует, но это уже не является целью. Бренды, которые добьются успеха в 2026 году, будут определяться чувством принадлежности, доверием и культурной значимостью. инвестируйте в сообщество, отдавайте приоритет прозрачности и позвольте культуре, а не шумихе, определять ваш бренд. Главный вывод для директоров по маркетингу и основателей компаний: Часто задаваемые вопросы: Маркетинговые тенденции поколения Z в 2026 году Чем поколение Z отличается от других групп потребителей? Поколение Z — это не просто будущая аудитория, это . Они ценят аутентичность, целенаправленный поиск и сообщество больше, чем броские тренды. активные покупатели, создатели культуры и законодатели моды в отношении брендов Какие бренды успешно взаимодействуют с поколением Z в 2026 году? Такие бренды, как добиваются успеха, органично сочетая в своей ДНК культуру, прозрачность, взаимодействие с сообществом и технологии. Glossier, Mejuri, Fenty Skin, Patagonia и Everlane, Как можно прозрачно использовать ИИ в работе с поколением Z? Искусственный интеллект должен . Примерами могут служить персонализированные рекомендации по товарам или подбор оттенков с четкой маркировкой, чтобы потребители понимали, что именно автоматизировано. укреплять человеческое общение, а не заменять его Почему сообщество важнее, чем влиятельные знаменитости? Микросообщества, амбассадоры бренда и сплоченные группы обеспечивают чем одни только кампании с участием инфлюенсеров. Они способствуют формированию лояльности, доверия и культурной значимости. более высокий уровень вовлеченности и повторных покупок, Как брендам найти баланс между экологичностью, роскошью и культурой для поколения Z? Поколение Z ожидает — лимитированных выпусков, программ перепродажи, прозрачных цепочек поставок и культурного повествования. Показательные жесты не укрепят лояльность или доверие. ощутимой аутентичности