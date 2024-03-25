Бизнес-блоги HackerNoon 101

Создание имени бренда — это построение отношений с вашей аудиторией. Вы можете представлять бизнес или хотите повысить свой личный бренд, или вы всю жизнь учитесь тому, как стать лучше в брендинге. Мы прикроем вашу спину!
Почему Илон Маск купил Twitter в убыток? Некоторые люди могут сказать тщеславие. Некоторые люди могут сказать: «Спасите демократию». Но мы в HackerNoon считаем, что это буквально дорогостоящие инвестиции миллиардера в его личный бренд и связанный с ним бизнес. Это, так сказать, его «медийная покупка». Просто спросите любого, кто в последнее время заходит в X. Такое ощущение, что каждый второй твит — это еще одна его выходка.
Таким образом, хотя не каждый может добиться лояльности к бренду так же, как это делает самый богатый человек на Земле (да и вы не должны!), мы можем усвоить один или два урока: отзыв о бренде имеет значение. Знакомство порождает лояльность. И именно поэтому вам нужно рассказать 👏ваш👏бренд👏историю👏 прямо сейчас!
HackerNoon помог более чем 4000 брендам рассказать свои истории миллионам читателей по всему миру с помощью нашей программы бизнес-блогов.
Как публикация, управляемая участниками, HackerNoon принимает материалы как от частных лиц (бесплатно), так и от брендов (стоит денег!) Учетная запись бизнес-блога — это блог вашей компании на HackerNoon со 100% настраиваемым логотипом, слоганом, полем подписки на информационный бюллетень для заинтересованных читателей, чтением статистика времени, социальные сети и, самое главное, сообщения в блоге вашего бренда, отсортированные по самым популярным или последним.
Нужна еще одна причина? Пробный кредит BAA может быть бесплатным.
Зачем публиковать историю своего бренда на HackerNoon?
Зрительская аудитория . Продемонстрируйте свою историю более чем 5 миллионам (ежемесячно) технической аудитории и получите более высокий рейтинг в поисковых системах с помощью ключевых слов по вашему выбору.
Проверка : более 50% заявок в Hacker Noon отклоняются. Если вы преодолеете эту пропасть, вы заслужите право похвастаться этим.
Распространение . Как только мы нажимаем кнопку «Опубликовать» в истории, она распространяется по электронной почте по нескольким тегам, каналам социальных сетей, RSS, подкастам с преобразованием текста в голос, веб-сайтам и т. д.! Кроме того, мы переводим истории на 12 разных языков с уникальными URL-адресами!
Точно так же, как любой желающий может зарегистрировать учетную запись HackerNoon, через нашу страницу регистрации! Это просто и бесплатно :-) Мы рекомендуем вам указать свой псевдоним и название компании раньше, чем это сделает кто-либо другой.
🆕 🆕 🆕 Если вы уже вошли в систему Google, теперь мы предлагаем регистрацию в одно касание для всех владельцев учетных записей Google!
Нет. Ваш кредит не будет использован до тех пор, пока ваша история не будет опубликована!
Все кредиты на ведение бизнес-блогов имеют пожизненный срок действия!
Только на HackerNoon, когда ваша история будет опубликована, она появится в 23 разных местах!
Он появится на странице вашего бренда и на нашей главной странице в родительской категории, например #
Он также появится на 8 страницах с тегами, имеющих отношение к вашей истории, например:
Премиум-истории появятся на 12 переведенных страницах, поэтому ваши истории получат больше читателей от людей, чей родной язык может быть не английским!
И последнее, но не менее важное: история всегда будет жить в блокчейне (нажмите кнопку «постоянно в arweave» в конце любой истории) и на нашей странице терминала (ваш пост в блоге, но для фанатов!)
Да, вы можете проверить количество кликов, прочтений и время чтения на панели статистики для каждой истории, а также комментарии/реакции на ваши истории и упоминания в Интернете, если таковые имеются.
Если вы повторно опубликуете свои старые сообщения в блоге на HackerNoon, наши редакторы добавят
Это означает, что ваша история появится в поисковой выдаче дважды, но вся эта ссылочная масса пойдет к источнику, при условии, что вы заплатили за эту привилегию :-)
Дня 3-5 точно, но если хотите и раньше :-)
Если вы хотите опубликовать только свою ЛИЧНУЮ историю как частное лицо, на HackerNoon это бесплатно навсегда 💚 Просто нажмите «Написать» и создайте черновик. Если вы заинтересованы в продвижении своего личного бренда или своего бизнеса, все наши расценки указаны здесь . Цены варьируются от 299 до 650 долларов за кредит. Но если вы: 1. некоммерческая организация или 2. предприятие, ищущее более выгодные предложения, вы всегда можете назначить встречу с нами, чтобы получить индивидуальное предложение.
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