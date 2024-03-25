Бизнес-блоги HackerNoon 101

Создание имени бренда — это построение отношений с вашей аудиторией. Вы можете представлять бизнес или хотите повысить свой личный бренд, или вы всю жизнь учитесь тому, как стать лучше в брендинге. Мы прикроем вашу спину!









Узнаваемость бренда ведет к лояльности к бренду





Почему Илон Маск купил Twitter в убыток? Некоторые люди могут сказать тщеславие. Некоторые люди могут сказать: «Спасите демократию». Но мы в HackerNoon считаем, что это буквально дорогостоящие инвестиции миллиардера в его личный бренд и связанный с ним бизнес. Это, так сказать, его «медийная покупка». Просто спросите любого, кто в последнее время заходит в X. Такое ощущение, что каждый второй твит — это еще одна его выходка.





Таким образом, хотя не каждый может добиться лояльности к бренду так же, как это делает самый богатый человек на Земле (да и вы не должны!), мы можем усвоить один или два урока: отзыв о бренде имеет значение. Знакомство порождает лояльность. И именно поэтому вам нужно рассказать 👏ваш👏бренд👏историю👏 прямо сейчас!









Что такое учетная запись бизнес-блога (ранее «Бренд как автор»)?

Как публикация, управляемая участниками, HackerNoon принимает материалы как от частных лиц (бесплатно), так и от брендов (стоит денег!) Учетная запись бизнес-блога — это блог вашей компании на HackerNoon со 100% настраиваемым логотипом, слоганом, полем подписки на информационный бюллетень для заинтересованных читателей, чтением статистика времени, социальные сети и, самое главное, сообщения в блоге вашего бренда, отсортированные по самым популярным или последним.





4000+ хороших компаний используют HackerNoon для публикации и/или повторной публикации своих сообщений в блогах, пресс-релизов и технологических обновлений с 2016 года!



Нужна еще одна причина? Пробный кредит BAA может быть бесплатным.





Зачем публиковать историю своего бренда на HackerNoon?



Зрительская аудитория . Продемонстрируйте свою историю более чем 5 миллионам (ежемесячно) технической аудитории и получите более высокий рейтинг в поисковых системах с помощью ключевых слов по вашему выбору.



Проверка : более 50% заявок в Hacker Noon отклоняются. Если вы преодолеете эту пропасть, вы заслужите право похвастаться этим.



Распространение . Как только мы нажимаем кнопку «Опубликовать» в истории, она распространяется по электронной почте по нескольким тегам, каналам социальных сетей, RSS, подкастам с преобразованием текста в голос, веб-сайтам и т. д.! Кроме того, мы переводим истории на 12 разных языков с уникальными URL-адресами!





Как зарегистрировать аккаунт для бизнес-блога?

Точно так же, как любой желающий может зарегистрировать учетную запись HackerNoon, через нашу страницу регистрации! Это просто и бесплатно :-) Мы рекомендуем вам указать свой псевдоним и название компании раньше, чем это сделает кто-либо другой.





🆕 🆕 🆕 Если вы уже вошли в систему Google, теперь мы предлагаем регистрацию в одно касание для всех владельцев учетных записей Google!





Если мою историю отклонят, означает ли это, что моя репутация потрачена зря?

Нет. Ваш кредит не будет использован до тех пор, пока ваша история не будет опубликована!

Есть ли у моих брендовых кредитов срок годности?

Все кредиты на ведение бизнес-блогов имеют пожизненный срок действия!









Где показаны истории наших брендов?





Только на HackerNoon, когда ваша история будет опубликована, она появится в 23 разных местах!



Он появится на странице вашего бренда и на нашей главной странице в родительской категории, например # ай , # информационная безопасность , или # программирование . Есть 22 таких категории, которые объединяют всю библиотеку HackerNoon.



Он также появится на 8 страницах с тегами, имеющих отношение к вашей истории, например: блокчейн-технология , будущее искусственного интеллекта , или бизнес стратегия . На HackerNoon более 50 000 страниц тегов!



Премиум-истории появятся на 12 переведенных страницах, поэтому ваши истории получат больше читателей от людей, чей родной язык может быть не английским!



И последнее, но не менее важное: история всегда будет жить в блокчейне (нажмите кнопку «постоянно в arweave» в конце любой истории) и на нашей странице терминала (ваш пост в блоге, но для фанатов!)





Могу ли я увидеть статистику эффективности моих историй?

Да, вы можете проверить количество кликов, прочтений и время чтения на панели статистики для каждой истории, а также комментарии/реакции на ваши истории и упоминания в Интернете, если таковые имеются.





Влияет ли повторная публикация на рейтинг нашего сайта?

Если вы повторно опубликуете свои старые сообщения в блоге на HackerNoon, наши редакторы добавят новые заголовки и вставьте канонические ссылки на источник .

Это означает, что ваша история появится в поисковой выдаче дважды, но вся эта ссылочная масса пойдет к источнику, при условии, что вы заплатили за эту привилегию :-)





Сколько времени нужно, чтобы опубликовать нашу историю?

Дня 3-5 точно, но если хотите и раньше :-)





Какова стоимость/пакеты бизнес-блогов на HackerNoon?





Если вы хотите опубликовать только свою ЛИЧНУЮ историю как частное лицо, на HackerNoon это бесплатно навсегда 💚 Просто нажмите «Написать» и создайте черновик. Если вы заинтересованы в продвижении своего личного бренда или своего бизнеса, все наши расценки указаны здесь . Цены варьируются от 299 до 650 долларов за кредит. Но если вы: 1. некоммерческая организация или 2. предприятие, ищущее более выгодные предложения, вы всегда можете назначить встречу с нами, чтобы получить индивидуальное предложение.





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