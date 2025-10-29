Трансформация глобального соответствия ИТ: Rashmi устанавливает новые стандарты в реализации рамок NIST

В современном быстро развивающемся ландшафте ИТ-управления и корпоративного соответствия лишь немногие профессионалы сочетают в себе технический опыт, стратегическое видение и лидерство в сообществе, способствующие реальной трансформации отрасли.Рашми Бхаратан, выдающийся ИТ-профессионал с более чем 13-летним опытом, появился в качестве ведущего лидера в области управления ИТ-услугами, соответствия и корпоративного управления. Spearheading Global NIST Implementation at a Fortune 500 Enterprise Предводите глобальное внедрение NIST в Fortune 500 Enterprise Будучи ключевым лидером в амбициозной трансформации компании Fortune 500 в области соответствия требованиям, Рашми Бхаратан руководила рабочим процессом управления ИТ-услугами (ITSM) и аудита готовности к внедрению NIST Framework в нескольких международных регионах. Ее руководство вышло далеко за пределы традиционного управления проектами.Она выявила пробелы в процессах и соблюдении требований, разработала передовую автоматизацию для сбора аудиторских доказательств и предоставила обучение глобальным командам в различных операционных средах.Она также сыграла ключевую роль в поддержке как внутренних, так и внешних аудитов.Координация этих усилий по операциям в США, Великобритании, Индии и Мексике требовала исключительного стратегического мышления, межкультурного сотрудничества и экспертизы в области управления. Delivering Exceptional Results Through Innovation Предоставление исключительных результатов благодаря инновациям Результаты этой глобальной инициативы подчеркивают способность Рашми Бхаратана предоставлять измеримые, трансформационные результаты.Под ее руководством проект достиг 70% улучшения готовности к аудиту посредством инновационной автоматизации.Так же важно, что ее стратегические реализации сократили отслеживание ручного соответствия на 60%, освободив ценные ресурсы для инициатив с более высокой стоимостью, а также усилив видимость рисков во всех четырех операционных регионах. Эти результаты демонстрируют не только технические навыки — они отражают ее уникальную способность соединять техническое выполнение с стратегическим управлением.С глубоким опытом в области управления CMDB, автоматизации аудита ИТ и масштабируемых архитектур ServiceNow, приспособленных к стандартам соответствия, Рашми Бхаратан зарекомендовала себя как востребованный эксперт в создании готовых к аудиту ИТ-сред, способных отвечать самым строгим нормативным требованиям. Professional Excellence and Continuous Learning Профессиональное совершенство и непрерывное обучение Профессиональные аккредитации Рашми Бхаратана отражают ее неуклонную приверженность совершенству и обучению на протяжении всей жизни. Она имеет сертификаты в области ITIL v3 Foundation and Service Operation, ServiceNow Certified System Administrator (CSA), ISO 27001 Lead Auditor и CISA. В настоящее время она преследует свой MBA в Университете штата Иллинойс Урбана-Шампейн, она является примером современного профессионала, который сочетает в себе глубокий технический опыт с стратегическим лидерством в бизнесе. Community Leadership and Industry Recognition Лидерство сообщества и признание отрасли Помимо своих корпоративных достижений, Рашми Бхаратан зарекомендовала себя как страстный сторонник профессионального развития и участия в обществе.Ее приверженность содействию разнообразию и росту была признана несколькими престижными наградами, включая награду 2025 ISSA Chicago Volunteer of the Year за ее лидерство в запуске Инициативы студентов ISSA, которая поддержала более 250 студентов по всему Чикаго. Как студент и волонтерский директор для ISSA Chicago, она также основала студенческую группу LinkedIn, которая выросла до более чем 250 членов из 15 университетов.Эта инициатива стала образцом для других глав и была представлена в журнале ISSA как лучшая практика для участия студентов и развития карьеры. Ее вклад также был отмечен ведущими профессиональными организациями, включая премию ISACA Chicago Volunteer Recognition Award 2023 года, почетное упоминание программы наставничества WiCyS и премию AMEC Grassroots Leadership Award 2025 года (полученную от имени ARAM, тамильской общественной организации). Vision for the Future of Cybersecurity and Compliance Видение будущего кибербезопасности и соответствия Глядя в будущее, видение Рашми Бхаратана выходит за рамки успеха отдельных проектов и трансформации всей отрасли.Она стремится возглавить масштабные инициативы цифровой трансформации, которые используют автоматизацию и искусственный интеллект, чтобы сделать процессы аудита и соответствия более эффективными, интеллектуальными и масштабируемыми.Ее долгосрочная цель включает в себя создание платформы или консультационной практики, посвященной созданию готовых к аудиту ИТ-среды для организаций всех размеров. В основе ее миссии лежит стремление сделать сферу аудита и соответствия более инклюзивной и доступной. С помощью лидерства в области мышления и наставничества она стремится дать возможность молодым профессионалам, особенно тем, у кого нет традиционных сертификатов, использовать свои навыки и развиваться в роли управления и соответствия. Values-Driven Leadership and Industry Impact Ценностное лидерство и отраслевое воздействие Ценности, которые руководят работой Рашми Бхаратана – честность, ответственность, непрерывное обучение, включение и обслуживание других – очевидны во всех аспектах ее профессионального пути. По мере того, как ландшафт соответствия и управления ИТ продолжает развиваться, Рашми Бхаратан представляет будущее отрасли.Ее редкое сочетание технического опыта, стратегического видения и лидерства в сообществе позиционирует ее как лидера мышления, способного способствовать существенным изменениям в подходе организаций к управлению и соблюдению. Успех внедрения NIST Framework в компании Fortune 500 свидетельствует о том, что можно достичь, когда исключительные технические навыки сочетаются с стратегическим мышлением и глубокой приверженностью совершенству.Под ее руководством эта инициатива не только укрепила управление по нескольким глобальным операциям, но и установила новые критерии для того, как такие программы могут быть выполнены с максимальным воздействием и эффективностью. About Rashmi Bharathan О Рашми Бхаратане Рашми Бхаратан является успешным ИТ-профессионалом с более чем 13-летним опытом в области управления ИТ-услугами, корпоративного соответствия и управления. Ее опыт объединяет техническое внедрение и стратегическое управление, с глубокой специализацией в области управления CMDB, автоматизации аудита IT и масштабируемых архитектур ServiceNow, приспособленных к стандартам соответствия. Она обладает всемирно признанными сертификациями, включая ITIL v3 Foundation and Service Operation, ServiceNow Certified System Administrator (CSA), ISO 27001 Lead Auditor и CISA, и в настоящее время преследует свою степень MBA в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн. Рашми также является преданным лидером сообщества, активно волонтирует и консультирует через ISACA, ISSA, IIA и WiCyS, чтобы способствовать разнообразию, включению и профессиональному росту в области технологий. Она регулярно участвует в профессиональных платформах и форумах, включая группы LinkedIn, ассоциационные сообщества, вебинары и конференции, чтобы обмениваться знаниями и оставаться на переднем крае тенденций в области ITSM, аудита и соответствия. Руководствуясь своими ценностями целостности, подотчетности, непрерывного обучения, включения и обслуживания, она привержена созданию возможностей для недопредставленных профессионалов и продвижению более широкого сообщества через наставничество и лидерство в области мышления. Эта история была распространена как релиз Sanya Kapoor в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program. Эта история была распространена как релиз Sanya Kapoor в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.