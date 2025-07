Строим будущее финансирования малого и среднего бизнеса с помощью ИИ: беседа с Андрием Давыдчуком

По мере того, как аналитика в режиме реального времени, интеграция ИИ и архитектура платформ быстро развиваются, так же развиваются возможности для трансформации финансов малого бизнеса.На переднем крае этого сдвига находится Андрей Давыдчук, CTO, системный архитектор и продуктовый визионер за платформами, такими как upSWOT и Graphio.ai — решения, которые теперь формируют подход целых отраслей к риску, кредитованию и исполнению.

Мы поговорили с Давидчуком, чтобы понять, как его идеи и инженерная философия влияют на будущее инфраструктуры МСП в США и в мире.

Why is the current financial system failing small businesses?

Andrii Davydchuk:«В Соединенных Штатах насчитывается более 33 миллионов малых предприятий, но до 80% заявок на получение кредита отвергаются или застряют в длительном ручном обзоре.Это системный провал.Традиционные модели подписки никогда не были разработаны в соответствии с темпом и сложностью сегодняшней реальной экономики.

So you built that infrastructure — tell us how.

В 2019 году Давидчук соосновал upSWOT и принял на себя роль CTO и главного архитектора. Его цель была смелой: позволить финансовым учреждениям принимать более умные, более быстрые решения с использованием данных в реальном времени из более чем 200 платформ SaaS, которые уже используют малые предприятия — от QuickBooks и Stripe до Salesforce и Shopify.

Благодаря стратегическому Партнерство с Alkami Technology UpSWOT, один из ведущих поставщиков цифровых банковских услуг в США, стал доступен более чем 350 банкам и кредитным союзам по всей стране.

«Мой подход был простым, но нетривиальным: построить модульную, безопасную, самомасштабную архитектуру, где разработчикам не придется беспокоиться о трубопроводе — только об интеграции.

What impact did your system have on real-world SMB lending?

Давидчук делится реальными числами:

Время принятия решений по займам сократилось с 7-10 дней до 3-6 часов

Уровень одобрения улучшился на 25–40%

Банки получили видимость в живых финансах вместо квартальных отчетов

«Мы дали банкам возможность действовать, а не ждать, и мы дали предпринимателям то, чего им не хватало на протяжении десятилетий: видимость, контроль и более справедливый путь к капиталу», — объясняет он.

«upSWOT – это не только аналитика, это панель управления для всего бизнеса».

Но результаты сами по себе не рассказывают всю историю.ПочемуЭто работало — и что сделало его масштабируемым, устойчивым и адаптируемым — нам нужно углубиться в архитектуру системы, философию дизайна данных и то, как ИИ и операционный интеллект объединились, чтобы сделать эти результаты возможными.

How AI and Operational Intelligence Are Reshaping SMB Finance — In Practice, Not Just in Theory

Andrii Davydchuk«Позвольте мне начать с этого: малый бизнес работает в реальном времени, но большинство финансовых систем, оценивающих их, все еще работают так, как это было в 1995 году.

Когда мы запустили upSWOT, наша миссия заключалась не только в создании инструмента оценки.Мы хотели перестроить инфраструктуру данных для финансирования малого и среднего бизнеса с нуля, чтобы решения основывались не на предположениях или отстающих показателях, а на действительной операционной правде.

Интегрируя с более чем 200 системами SaaS, которые SMB фактически используют — от QuickBooks до Stripe до Salesforce — мы позволили банкам увидеть, как бизнес действительно работает прямо сейчас.

«Что ИИ принесло в эту систему, это ясность: предсказание рисков, моделирование поведения и профилактические рекомендации — не как статический выход, а как живые представления, которые эволюционируют с бизнесом».

Но вот улов: ИИ без операционного контекста – это шум.Оперативная разведка— набор механизмов в реальном времени, понимающих не только «что», но и «почему» и «что делать дальше».

Речь не идет о том, чтобы видеть, что денежный поток снижается - это о том, чтобы знать, является ли это из-за сезонности, несправедливого счета-фактуры или неудачной маркетинговой кампании.

«Это не было приятным.Это было изменение парадигмы.И это сработало — банки начали одобрять кредиты в 5 раз быстрее, с 25-40% большей точностью.МСП начали навигацию проактивно, а не реактивно.Мы перешли от кредитования на основе кредитной истории к кредитованию на основе поведенческой телеметрии».

Теперь, с Graphio.ai, я применяю одни и те же принципы, но внутри компании. мы даем учредителям, операторам и команде видимость в том, как стратегия разрушается во время выполнения: где процессы теряют фокус, где формируется несовпадение, и где молчаливое трение останавливает рост.

«Это похоже на то, что вы предоставляете своей компании собственную диагностику автопилота — не для того, чтобы заменить человеческое лидерство, а для того, чтобы усилить его с помощью точных сигналов, которые вы иначе не увидели бы».

На пересечении ИИ и оперативного интеллекта есть нечто большее, чем программное обеспечение — новая операционная модель для малых и средних предприятий, которая, наконец, отражает, как они на самом деле живут, строят, борются, адаптируются и побеждают.

How did you lead the team through the invasion of Ukraine?

Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, основной центр развития upSWOT все еще находился в Киеве, активно доставляя продукты финансовым учреждениям США.Но Андрей Давыдчук, как CTO, соучредитель и главный архитектор, не ждал первых взрывов — он действовал по ранним сигналам.

«Мы не реагировали — мы предвидели.За две недели до вторжения я сделал звонок, чтобы начать переброску команды.Мы уехали, прежде чем первые ракеты вылетели», — вспоминает Давидчук.

Он заранее разработал полный план непрерывности, включая зеркальную инфраструктуру, международные резервные копии, подписанные соглашения о перемещении, обеспеченную логистику жилья и оборудования и структурированные протоколы связи.

Эта необыкновенная стойкость была признана«The Wall Street Journal»В своей статье «Техкомпании Украины стремятся к стабильности за пределами страны» Перемещение upSWOT было подчеркнуто как пример активного лидерства в условиях геополитического кризиса.

«Хорошие системы не просто переживают хаос — они поглощают его и продолжают идти.

Этот эпизод стал мощным подтверждением его убеждения в том, что архитектура — это не только код — это люди, предсказуемость и проектирование для немыслимого.

After the acquisition — why not retire?

В 2024 году, UpSWOT была приобретена UPTIQ.AI Вместо того чтобы быть просто интегрированной, платформа Davydchuk стала логическим дополнением к флагманскому продукту UPTIQ, AI Workbench.

«Нет интеллектуального интеллекта без высококачественных, структурированных данных.Это то, что мы принесли на стол — в реальном времени представления из ядра операций SMB. AI Workbench нуждался в топливе, и upSWOT стал критическим двигателем данных».

What is Graphio.ai and why is it different?

Новое предприятие Davydchuk, Graphio.ai, использует модель анализа в режиме реального времени и применяет ее внутренне — не к клиентам, а к уровню исполнения самих компаний.

«Каждая компания сегодня является цифровой, но большинство не знают, что на самом деле происходит внутри их собственных рабочих процессов, — говорит он. — Graphio.ai подключается к таким инструментам, как Jira, GitHub и Slack, и поверхностям, где выполнение отходит от стратегии, прежде чем это повлияет на цифры».

Система не просто отслеживает; она рекомендует корректирующие действия в реальном времени.

What’s the end goal?

«Я хочу построить системы, которые сделают современные компании действительно управляемыми — не только инстинктом, но и сигналом.

«Если upSWOT был мостом между банками и бизнесом, Graphio.ai является кабиной внутри самого бизнеса».

Ваши платформы стали чертежами — что делает ваш подход другим?

Я строю платформы, которые масштабируются, которые выживают в войне, и которые приносят ценность в первый и пятый день.

Когда ваша система принимает миллионы ежедневных решений, она либо работает, либо не работает.

Andrii Davydchuk — это больше, чем CTO — он системный архитектор, чьи платформы помогают тысячам компаний принимать более быстрые, умные решения каждый день.

Эта статья была написана в рамках Программы бизнес-блогов HackerNoon.

