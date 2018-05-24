Самое простое объяснение машинного обучения, которое вы когда-либо прочитаете

Вы, вероятно, слышали о машинном обучении и искусственном интеллекте, но уверены ли вы, что знаете, что это такое? Если вы боретесь, чтобы понять их, вы не одиноки. \n \n Машинное обучение является вещью-этикеткой, по сути. Машинное обучение является вещью-этикеткой, по сути. Я статистик и нейробиолог по обучению, и у нас, статистиков, есть репутация в том, что мы выбираем самые сухие, самые скучные имена для вещей. Вопреки распространенному мнению, машинное обучение не является магическим ящиком магии, и это не является причиной финансирования в размере $ 30 млрд. Это звучит намного менее интересно, чем то, что вы читаете на Hacker News. но вы были бы достаточно взволнованы, чтобы прочитать об этой теме, если бы мы называли это вещь-обозначение в первую очередь? thing-labeler \n \n Это феноменально полезно, но не так научно-фантастично, как это звучит. Это феноменально полезно, но не так научно-фантастично, как это звучит. Что насчет искусственного интеллекта (AI)? В то время как ученые спорят о нюансах того, что такое ИИ, а что нет, индустрия использует этот термин, чтобы относиться к определенному типу машинного обучения. На самом деле, в большинстве случаев люди просто используют их взаимозаменяемо, и я могу жить с этим. Так что ИИ также касается маркировки вещей. Вы ожидали роботов? Что-то научное фантастическое со своим собственным умом, чем-то гуманоидным? Ну, сегодняшнее ИИ не это. Но мы являемся видом, который видит человеческие черты во всем. Мы видим лица в тосте, тела в облаках, и если я пришиваю две кнопки на носки, я мог бы в конечном итоге поговорить с ним. Эта кукла сока не является человеком Позвольте мне показать вам, почему вы должны быть взволнованы.Что вы видите на фото? Легко, huh? теперь скажите мне, что ваш мозг сделал с этими пикселями, чтобы получить этот ответ. Вы просто взяли некоторые довольно сложные данные через свои чувства и, как будто по волшебству, вы маркировали его «кошка». Это было так легко для вас! \n \n Машинное обучение - это новая парадигма программирования, новый способ передачи ваших желаний компьютеру. Машинное обучение - это новая парадигма программирования, новый способ передачи ваших желаний компьютеру. В традиционном подходе к программированию, программист будет думать о пикселях и этикетках, общаться со вселенной, канала вдохновения, и, наконец, ручной модели. Модель - это рецепт, который компьютер использует для преобразования данных в этикетки.Это просто какой-то код, который машина использует для преобразования входов в выходы, и может быть выполнен программистом или выучен из данных алгоритмом. Но подумайте о том, какие бы эти инструкции были.Что вы на самом деле делаете с этими пикселями?Вы можете выразить это? и теперь это просто работает, вы даже не знаете, как это происходит. Этот рецепт довольно трудно придумать. Эоны эволюции \n \n Объясняйте с помощью примеров, а не инструкций. Объясняйте с помощью примеров, а не инструкций. Разве не было бы лучше, если бы вы могли просто сказать компьютеру: «Вот, посмотрите на кучу примеров кошек, посмотрите на кучу примеров не-кошек, и просто подумайте сами»? Это совершенно другая парадигма программирования. Теперь, вместо того, чтобы давать явные инструкции, вы программируете с примерами, и алгоритм машинного обучения находит шаблоны в ваших данных и превращает их в те инструкции, которые вы не могли написать сами. Это \n \n ИИ позволяет вам автоматизировать невыразимое. ИИ позволяет вам автоматизировать невыразимое. Мы любим, чтобы компьютеры делали вещи для нас.Но как мы можем дать инструкции, если инструкции действительно трудно придумать? ИИ и машинное обучение связаны с автоматизацией необъяснимого.Они касаются объяснения себя с помощью примеров вместо инструкций.Это разблокирует огромный класс задач, с которыми мы не могли помочь компьютерам в прошлом, потому что мы не могли выразить инструкции.Теперь все эти задачи становятся возможными — машинное обучение представляет собой фундаментальный скачок в прогрессе человека.Это будущее и будущее здесь!