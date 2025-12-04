Новая история 329 чтения

Почему Gemini 3.0 - великий строитель, но все еще нуждается в человеке

by
byGlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

2025/12/04
featured image - Почему Gemini 3.0 - великий строитель, но все еще нуждается в человеке
GlobalHawk

About Author

GlobalHawk HackerNoon profile picture
GlobalHawk@knightbat2040

I Build Custom AI Stuff

Read my storiesУзнать больше

КОММЕНТАРИИ

avatar

БИРКИ

machine-learning#ai#gemini-3.0#generative-engineering#software-development#refactoring#quadruped-pivot#the-flattening-effect#hackernoon-top-story

ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories