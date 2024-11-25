Почему только 1 из 5 разработчиков счастлив на работе





В Meta мы проводим опрос Pulse дважды в год. Это наш внутренний инструмент для сбора отзывов сотрудников об их опыте, фокусирующийся на трех ключевых измерениях: менеджер, компания и личный опыт. Опрос помогает нам измерять удовлетворенность сотрудников и разработчиков, сигнализировать о здоровье команды и направлять наших лидеров к улучшению рабочей среды Meta.





Недавно опубликованный опрос разработчиков Stack Overflow 2024 дает захватывающую более широкую перспективу, которая дополняет наши внутренние идеи. Давайте разберем основные выводы, которые должен знать каждый технический лидер и инженер.





Этому всеобщему недовольству способствуют несколько факторов:

Технический долг : 62% разработчиков называют технический долг основным источником разочарования, указывая на то, что работа с устаревшими или неэффективными кодовыми базами снижает их производительность и моральный дух. [ Блог Stack Overflow ]





Снижение зарплат : многие разработчики столкнулись с сокращением зарплат за последний год. Например, средняя зарплата разработчиков PHP снизилась до $49 000 в год, что отражает более широкие экономические проблемы в технологической отрасли. [ Shift Magazine ]





Давление на рабочем месте : Условия высокого давления, характеризующиеся жесткими сроками и чрезмерной рабочей нагрузкой, способствуют выгоранию и неудовлетворенности работой среди разработчиков. [ Журнал Shift ]





Опрос также выявил некоторые интересные тенденции:

Гибкость > Зарплата: разработчики продолжают ценить гибкость рабочего места даже больше, чем компенсацию.

разработчики продолжают ценить гибкость рабочего места даже больше, чем компенсацию. Удовольствие, связанное с конкретной ролью: руководители инженерных служб находят удовлетворение в разработке стратегии, а разработчики встроенных систем любят улучшать качество оборудования.

📊 Только 1 из 5 индивидуальных участников доволен своей работой

Отдельные авторы :

19,3% довольны работой

47,7% — самодовольные

33% недовольны

Менеджеры по персоналу :

25,9% довольны работой

47,8% — самодовольные

26,3% недовольны













В обеих группах самоуспокоенность тревожно высока , а подлинное удовлетворение работой остается редким явлением. Хотя менеджеры по персоналу сообщают о немного более высоком уровне счастья, эти цифры раскрывают системную культуру на рабочем месте, ожидания и проблемы поддержки.





Какие факторы способствуют этой неудовлетворенности?

📌 Технический долг и устаревшие процессы

📌 Выгорание из-за высокого давления

📌 Ограниченный карьерный рост или неясные пути продвижения

📌 Несоответствие между ценностями разработчиков и целями организации

📊 Основные отрасли по занятости разработчиков

Разработка ПО: 41,3% 💻 Финтех: 5,7% 💳 Интернет/Телекоммуникации: 5,6% 🌐 Банковские/финансовые услуги: 4,8% 🏦 Здравоохранение: 4,4% ⚕️ Производство: 4,4% 🏭 Розничная торговля и потребительские услуги: 4,4% 🛍️









О чем это нам говорит?

📌 Традиционно-цифровой разрыв : хотя компании, занимающиеся чистым программным обеспечением, по-прежнему доминируют, почти 60% разработчиков работают в традиционных отраслях, которые трансформировались в технологические компании. Эта тенденция подкрепляет идею о том, что каждая компания становится технологической компанией.





📌 Влияние финансового сектора : финтех и традиционный банкинг нанимают более 10% разработчиков. На протяжении всей моей карьеры работы с финансовыми учреждениями я наблюдал их эволюцию от потребителей технологий до новаторов.





📌 Трансформация основных услуг : здравоохранение, производство и розничная торговля заявляют о 4,4% рабочей силы разработчиков, что подчеркивает, как цифровая трансформация меняет основные отрасли. Эти секторы вышли за рамки простого внедрения технологий; теперь они являются движущей силой инноваций.

📊 Факторы, способствующие удовлетворенности работой

Счастливые баллы

Главный фактор : «Улучшение качества кода и среды разработки» лидирует со средним показателем удовлетворенности по группе 20,5 и общим средним показателем удовлетворенности 21,1 . Второй по величине фактор : «Изучение/использование новых технологий» имеет средний групповой балл 17,8 и общую среднюю оценку удовлетворенности 18,8 . Третье место занимает «Строительная среда/архитектура» — 16,5 (группа) и 16,3 (всего) . Стратегия вождения для моей команды оценивается в 15,7 (группа) и 14,1 (общая) . Самые низкие показатели : «Защита данных», «Наблюдаемость» и «Открытый исходный код» — остаются ниже 5 баллов , что свидетельствует об ограниченном влиянии на удовлетворенность.





Несчастливые моменты

Улучшение качества кода и среды разработки также является главным фактором для недовольных разработчиков, набрав 21,3 (среднее по группе) и 21,1 (общее) , что подчеркивает его всеобщую важность. Далее следует изучение/использование новых технологий с результатом 19,4 (группа) и 18,8 (всего) . Строительная среда/архитектура сохраняет актуальность на уровне 16 (группа) и 16,3 (всего) . Стратегия управления для моей команды имеет меньший приоритет среди недовольных разработчиков ( среднее значение по группе 12,7 ), в то время как другие области, такие как «быть опытным пользователем» и «работать с новым оборудованием», оцениваются выше.





Ключевые выводы

📌 Универсальная важность : как счастливые, так и несчастливые разработчики отдают приоритет «Улучшению качества кода» и «Изучению новых технологий».

📌 Различия, связанные с ролями : счастливые разработчики набирают больше баллов по критерию «Стратегия развития моей команды», чем несчастливые, что указывает на уникальное мотивационное воздействие этого фактора.

📌 Недооцененные факторы : вклад в среду с открытым исходным кодом и обеспечение безопасности, хотя в целом и менее эффективен, может послужить нишевыми драйверами для определенных групп разработчиков.

📌 Стратегическое согласование : возможности улучшения кода и изучения новых технологий имеют решающее значение для повышения удовлетворенности во всем мире.

Роль зарплаты в удовлетворенности

Зарплата остается критически важной для удовлетворенности работой, но ее влияние значительно различается в зависимости от страны и контекста. Как объяснила Эрин Йепис из команды Stack Overflow в подкасте « Dev Interrupted »:





«Я рассмотрел 10 стран, которые ответили на опрос разработчиков. Большинство счастливых разработчиков определенно находятся выше 50-го процентиля зарплаты, но связь между зарплатой и удовлетворенностью сильнее в некоторых странах, чем в других. Например, в Нидерландах оценки удовлетворенности работой оставались неизменными независимо от зарплаты. Однако разработчики в Бразилии или Франции были больше подвержены влиянию более высоких зарплат». – Эрин Йепис

Это подчеркивает, насколько важен контекст. Удовлетворенность разработчиков может быть меньше связана с доходом в странах с более надежными системами социальной защиты или более сбалансированной рабочей культурой.

Почему удовлетворенность важна для лидеров

Как лидер, эти идеи попадают в цель. Независимо от того, управляете ли вы командой инженеров или занимаете лидирующие позиции на уровне высшего руководства (CxO, VP), эти данные являются призывом к действию:





Инвестируйте в рост своей команды : разработчики ценят возможности обучения и использования новых технологий. Предоставление этих возможностей поддерживает вовлеченность и энтузиазм команд. Сосредоточение на влиянии : улучшение качества кода и предоставление разработчикам возможности создавать значимые решения повышают удовлетворенность на всех уровнях. Осознайте мотивацию, специфичную для роли : инженерные менеджеры получают радость от разработки стратегии, а разработчики встроенных систем процветают на высококачественном оборудовании. Понимание этих нюансов помогает создавать индивидуальные среды для успеха. Способствуйте гибкости : После COVID гибкость остается важнее, чем когда-либо. Гибридные и удаленные варианты работы неизменно занимают лидирующие позиции среди мотиваторов, во многих случаях даже выше зарплаты.

💬 Твоя очередь

Что способствует удовлетворению вашей работой?

Какие стратегии помогли вам, как руководителю, создать более счастливые и вовлеченные команды?

Давайте начнем разговор и поучимся друг у друга.





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