Почему только 1 из 5 разработчиков счастлив на работе

В Meta мы проводим опрос Pulse дважды в год. Это наш внутренний инструмент для сбора отзывов сотрудников об их опыте, фокусирующийся на трех ключевых измерениях: менеджер, компания и личный опыт. Опрос помогает нам измерять удовлетворенность сотрудников и разработчиков, сигнализировать о здоровье команды и направлять наших лидеров к улучшению рабочей среды Meta.
Недавно опубликованный опрос разработчиков Stack Overflow 2024 дает захватывающую более широкую перспективу, которая дополняет наши внутренние идеи. Давайте разберем основные выводы, которые должен знать каждый технический лидер и инженер.
Этому всеобщему недовольству способствуют несколько факторов:
Опрос также выявил некоторые интересные тенденции:
В обеих группах самоуспокоенность тревожно высока , а подлинное удовлетворение работой остается редким явлением. Хотя менеджеры по персоналу сообщают о немного более высоком уровне счастья, эти цифры раскрывают системную культуру на рабочем месте, ожидания и проблемы поддержки.
Какие факторы способствуют этой неудовлетворенности?
📌 Технический долг и устаревшие процессы
📌 Выгорание из-за высокого давления
📌 Ограниченный карьерный рост или неясные пути продвижения
📌 Несоответствие между ценностями разработчиков и целями организации
📌 Традиционно-цифровой разрыв : хотя компании, занимающиеся чистым программным обеспечением, по-прежнему доминируют, почти 60% разработчиков работают в традиционных отраслях, которые трансформировались в технологические компании. Эта тенденция подкрепляет идею о том, что каждая компания становится технологической компанией.
📌 Влияние финансового сектора : финтех и традиционный банкинг нанимают более 10% разработчиков. На протяжении всей моей карьеры работы с финансовыми учреждениями я наблюдал их эволюцию от потребителей технологий до новаторов.
📌 Трансформация основных услуг : здравоохранение, производство и розничная торговля заявляют о 4,4% рабочей силы разработчиков, что подчеркивает, как цифровая трансформация меняет основные отрасли. Эти секторы вышли за рамки простого внедрения технологий; теперь они являются движущей силой инноваций.
📌 Универсальная важность : как счастливые, так и несчастливые разработчики отдают приоритет «Улучшению качества кода» и «Изучению новых технологий».
📌 Различия, связанные с ролями : счастливые разработчики набирают больше баллов по критерию «Стратегия развития моей команды», чем несчастливые, что указывает на уникальное мотивационное воздействие этого фактора.
📌 Недооцененные факторы : вклад в среду с открытым исходным кодом и обеспечение безопасности, хотя в целом и менее эффективен, может послужить нишевыми драйверами для определенных групп разработчиков.
📌 Стратегическое согласование : возможности улучшения кода и изучения новых технологий имеют решающее значение для повышения удовлетворенности во всем мире.
Зарплата остается критически важной для удовлетворенности работой, но ее влияние значительно различается в зависимости от страны и контекста. Как объяснила Эрин Йепис из команды Stack Overflow в подкасте « Dev Interrupted »:
«Я рассмотрел 10 стран, которые ответили на опрос разработчиков. Большинство счастливых разработчиков определенно находятся выше 50-го процентиля зарплаты, но связь между зарплатой и удовлетворенностью сильнее в некоторых странах, чем в других. Например, в Нидерландах оценки удовлетворенности работой оставались неизменными независимо от зарплаты. Однако разработчики в Бразилии или Франции были больше подвержены влиянию более высоких зарплат». – Эрин Йепис
Это подчеркивает, насколько важен контекст. Удовлетворенность разработчиков может быть меньше связана с доходом в странах с более надежными системами социальной защиты или более сбалансированной рабочей культурой.
Как лидер, эти идеи попадают в цель. Независимо от того, управляете ли вы командой инженеров или занимаете лидирующие позиции на уровне высшего руководства (CxO, VP), эти данные являются призывом к действию:
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[Данные: Опрос разработчиков Stack Overflow 2024 г. ]