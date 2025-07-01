Почему ваше следующее умное домашнее устройство охотится на комаров: встречайте Bzigo Iris

Лето означает славное солнце, длинные дни, поездки на пляж и что-то еще, что не так весело: комары.Эти вредители не просто ломают вас снаружи.Слишком часто, они делают свой путь внутрь.Кто не проснулся с этим раздражающим шумом в ухе?

Хорошая новость заключается в том, что новое изобретение специально разработано для того, чтобы упростить отправку комаров, независимо от времени суток.Детектор комаровЭто называется Bzigo Iris.

«Мы заменяем тяжелые химические продукты умными, здравомыслящими технологиями», — говорит генеральный директор компании Тзуки Фридман.





Традиционные методы не устраняют комаров

Раньше было мало возможностей для выявления комаров, которые бьются так или иначе.Даже самый решительный человек может легко потерять следы своей трещинной формы.

Кроме того, традиционные методы, такие как спреи ирепелленты насекомых полагаются на химические вещества, которые могут быть вредны для здоровьяОсобенно для детей и домашних животных.

Кроме того, The New York Times сообщает, чтоЗапперы убивают неправильных бугров«Их безразличное убийство может нарушить опыление и в целом выбросить окружающую среду из равновесия», — объясняет статья. — Плюс, сила их электричества может выпустить в воздух туман болезнетворных частей насекомых».

Хорошая новость заключается в том, что благодаря Bzigo теперь есть лучший способ.

«Мы разработали нашу систему борьбы с комарами, потому что предыдущие попытки решить проблему оказались недостаточными, — говорит Фридман. — Мы знали, что можем создать более умную, более безопасную альтернативу, которая на самом деле будет работать.





Инновации и обнаружение ИИ: как работает Bzigo Iris

Bzigo - это технологическая компания, основанная в 2019 году, чтобы вновь изобрести борьбу с вредителями, отрасль, где большинство предыдущих решений просто не были достаточно эффективными или безопасными.Команда компании имеет страсть к решению реальных проблем с помощью умных технологий, используя свой опыт в области ИИ и компьютерного видения, чтобы трансформировать мир борьбы с вредителями, используя ИИ вместо химических решений.

Bzigo Iris является первым продуктом стартапа, и это означает катастрофу для нежелательных посетителей типа комаров.

«Система Bzigo Iris — это первый в мире детектор комаров, работающий на ИИ, — объясняет Фридман. — Он сканирует комнату, идентифицирует комаров и маркирует их точное местоположение лазером».

Поскольку эти инфракрасные датчики могут обнаруживать летающих комаров более эффективно, чем люди, и оставаться бдительными неустанно, устройство выводит догадки из контроля вредителей.

Эти электрические глаза очень, очень точны.Как сообщает Wired, «Фулькрам Bzigo - это система искусственного интеллекта, которая позволяет гаджету идентифицировать даже очень маленьких комаров».

В любое время вы знаете, чистая ли ваша среда или вы сталкиваетесь с вторжением.





Отслеживать комаров, получать уведомления

«Наша компания началась, потому что один из наших основателей отчаянно искал безопасное, без химических веществ, эффективное решение для своей дочери, которая страдает аллергией на укусы комаров, — говорит Фридман. — Когда ничего не существовало, мы построили одно.Самые смертоносные животные на Земле«»

Ответственный за распространение опасных заболеваний, таких как малярия, желтая лихорадка и лихорадка денге, это крошечное существоУбивает более миллиона человек каждый годЭто гораздо больше, чемакулыкоторые убивают менее 10 человек в год, илиЗмеиОтветственность за 140 000 смертей в год.

В дополнение к выявлению вредоносных ошибок, инновация Bzigo может быть подключена к Wi-Fi, и уведомление может быть отправлено на ваш смартфон, когда он обнаружил один. „Система работает в режиме реального времени и предупредит вас, как только будет обнаружено насекомое“, - говорит Фридман. „Вы всегда будете знать, что происходит в вашей спальне, гостиной или другом внутреннем пространстве.





Новая технология разгромила комаров раз и навсегда

Вы потеряли сон и наблюдали, как ваши дети просыпаются, покрытые укусами.Каждое лето ситуация только ухудшается.

Избегайте комаров из вашего дома! →www.bzigo.comсмотреть Bzigo Iris в действии и захватить свой.