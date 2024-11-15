Перестаньте думать, что вы разбогатеете с помощью биткоинов

Представьте себе, что вы обнаружили инвестицию, которая растет в среднем на 50% каждый год, а иногда и резко падает, и которую вы можете купить для еще большей прибыли.





Купили бы вы его?





Нет.





А если бы этот актив рос в среднем на 10% каждый год? Купили бы вы его?





Да. Скорее всего, вы уже это сделали. Я говорю о биткоине.

Вы платите высокую цену за радостный консенсус

Это может показаться странным. Даже глупым.





Кто откажется от 50% возможности в обмен на 10% возможности? Фондовый рынок США дает вам только 7% годовых.





Согласен. Но именно это люди и делают, когда покупают биткоины во время бычьего рынка, как сегодня.





Они не покупают биткоины за $16 000, $32 000, $48 000 или $64 000. Вместо этого они покупают их за $80 000 или больше. Они слышали, что некоторые люди стали невероятно богатыми с помощью биткоинов, и думают, что они тоже могут это сделать.





Два года назад, может быть. Это было в разгар отвратительного медвежьего рынка криптовалют.





Сейчас?





Один биткоин стоит больше, чем годовая зарплата среднего работника США. Рыночная капитализация биткоина составляет почти 2 триллиона долларов.





Большинство людей не могут позволить себе купить достаточно биткоинов, чтобы разбогатеть, а те, у кого уже есть биткоины, не имеют достаточного потенциала роста, чтобы увидеть огромные кратные увеличения, необходимые для прекращения их родословной.





Разочарование, если хотите.

Вы не найдете столь реалистичных ожиданий в социальных сетях или в электронных письмах, которые вы получаете от других криптогуру.





Некоторые говорят, что «банановая зона поднимет цены до небес», а «S2F» предсказывает биткоин стоимостью 500 000 долларов в 2025 году.





Другие признают, что шанс разбогатеть с помощью биткоинов упущен, но говорят, что вам нужно покупать менее крупные криптовалюты с раздутой рыночной капитализацией и массовыми продажами со стороны инсайдеров.





Никто не будет платить 2500 долларов за подписку на рассылку или тратить 50 часов на чтение инвестиционных блогов ради 50% годовой доходности, хотя это больше, чем у большинства трейдеров и любого профессионального управляющего фондами.





Они с радостью заплатят столько же или даже больше за пять альткоинов, которые принесут вам 5 миллионов долларов, или за секретную стратегию, которая поможет быстро разбогатеть.





Реалистичным является только один исход, но за фантазию приходится платить больше.





Криптовалюта — это марафон, замаскированный под спринт. Они продают вас на спринте, но реальная прибыль приходит от марафона.

Ваш лучший выбор

Это не то, во что следует верить.





Консенсусное мнение подсказывало вам покупать по цене выше 50 000 долларов в 2021 году, продавать по цене 40 000 долларов в 2022 году и снова покупать по цене 32 000 долларов в 2023 году. При таком подходе инвестиции в размере 50 000 долларов выросли бы до 75 000 долларов к июлю 2024 года.





Это 50% доходности за три года! Намного лучше, чем 16% доходности S&P 500 за тот же период.





При сегодняшней цене $90 000 вы получаете 60% прибыли. Бум! Вы все равно намного опережаете 25% прибыли S&P 500 на сегодняшний день.





Чувствуешь себя прекрасно, правда?





Ваши лучшие финансовые консультанты едва ли могут победить фондовый рынок. Вы их раздавили. Вы заработали 60% за три года!





Интересный факт:





Если бы вы покупали биткоины вслепую, по фиксированному графику, в фиксированном количестве, независимо от обстоятельств, вы бы купили их по средней цене около 40 000 долларов, получив прибыль в 123% .





Мой план превзошли оба подхода, получив доход в 160% за это время. Вы купили по средней цене около $34 000. Если вы продали, когда я вам сказал, вы сделали еще лучше.

Может, и не богатая, но красивая, красивая, довольно хорошая.

Хотя 160% лучше, чем 123%, это не те огромные, способные изменить жизнь доходы, которые вы себе представляете.





Этого можно добиться с помощью альткоинов, но при наличии 50 000 вариантов выбора вам придется постараться, чтобы удача сопутствовала вам и вы выбрали идеальный момент.





Марк, прошлые результаты не определяют будущие!





Это правда, но это единственный способ сформировать реалистичные ожидания.





Можно ли разбогатеть с помощью биткоинов, удваивая свои деньги каждые несколько лет?





Да, если вы начнете с приличной суммы денег, останетесь на долгие годы, покупайте во время крупных обвалов и медвежьих рынков и покупайте много, когда покупаете.

Другими словами, вам понадобятся время, деньги и терпение.





Скорее всего, вы сейчас ввязываетесь в криптовалюту, потому что хотите быстро заработать, приложив как можно меньше усилий, и у вас нет большого капитала для инвестиций. Нет времени, денег или терпения.





Хорошие новости?





С биткоином вы можете получить годовую доходность более 50%.





Как?





Подождите лучших возможностей.





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Вы также будете время от времени получать торговые возможности и отчеты по альткоинам, а также доступ к мой план и все остальное, что вы получаете по подписке .

Время решает все

С биткоином вы, возможно, не станете сказочно богаты, не получите гараж, полный «Ламбо», и не получите достаточно денег, чтобы построить ядерный бункер, но вы превзойдете всех своих друзей.





Уолл-стрит на борту. Трамп — фанат. Сеть Bitcoin продолжает расти.





Если вы терпеливы, у вас будет масса преимуществ. Все дело в правильном планировании.





Это может показаться разочаровывающим. Это не то, что говорит вам ваш любимый гуру в своих электронных письмах с призывами.





Но, честно говоря, разве так плохо ждать удобного и легкого способа вложиться в класс активов, который превзошел все остальные инвестиции за последние 10 лет и обещает неограниченный рост в будущем?