От Indie Studios до AAA Deadlines: How SnoopGame Scales Trust





В разработке игр доверие не создается с помощью NDA или блестящих палуб. Это создается в крутые недели, хаос до запуска и пожары после запуска — когда ваш партнер QA либо доставляет, либо исчезает.





В SnoopGame мы проверили стресс-тест на доверие в более чем 350 проектах.От сольных разработчиков до издателей с миллионами на линии, мы увидели один шаблон: когда обеспечение качества выполняется правильно, оно становится невидимым — не потому, что оно отсутствует, а потому, что ничего не нарушается.

QA is easy to sell. It’s hard to scale.

Большинство студий считают QA центром затрат. необходимое зло. фаза.





Мы провели последнее десятилетие, доказывая, что это ни одна из этих вещей.





QA - это отношения, а масштабирование отношений - не просто счетчик - это трудная часть.





Сольному разработчику нужна тактическая поддержка: «Вот что сломалось, и почему».





Студия среднего размера нуждается в системах: регрессионные потоки, четкое покрытие, тестирование на конкретную платформу.





Издатель хочет доказательства: «Можете ли вы доставить в 10 раз больше мощности в 3 часовых пояса с оповещением 12 часов?





Это означает процесс без трения, отчеты без шума, и тестеры, которые могут найти ошибку и объяснить, почему это важно для игрового опыта.

Why scaling QA fails (and how we avoided it)

Вот что обычно ломается первым, когда QA начинает масштабировать:





Контекст — тестеры не знают игру или жанр. Они пропускают случаи, когда игроки ударят в час один.





Коммуникация — отчеты становятся медленными, общими или игнорируемыми.





Новые тестеры = новая кривая обучения = регрессионные отверстия.





Мы решили это сdomain-specific podsМаленькие команды обучаются по типу игры (FPS, головоломка, песочница и т. д.), платформе (консоль, мобильный, ПК) и стилю студии. Они масштабируются горизонтально, а не иерархически.





Это то, что делает доверие масштабируемым. Мы не рампам слепо. Мы выравниваем рано.

Deadlines don’t bend. We don’t pretend they do.

Временные линии ААА не волнуют, если ваша команда устала.





Им все равно, если ваш день 1 патч включает в себя ошибку аварии.





Один из наших самых высокооплачиваемых проектов включал в себя тактический шутер с огромным сообществом и общественной дорожной картой.Мы были включены за 3 недели до запуска — никакой внутренний QA не касался многопользователя, было 14 игровых режимов, и нет соответствующей матрицы регрессии.





Мы построили один за 48 часов.





2 смены в 3 часовых пояса.





И тестировала 80+ строений за 21 день.





Мы назвали это почти неудачей — а затем работали с клиентом, чтобы построить устойчивый тестовый трубопровод.

Indie or enterprise, the trust equation is the same

Вам не нужны «эксперты по качеству», вам нужны партнеры по качеству, которые понимают вашу игру, ваше давление и вашу игровую базу.





Вот как мы построили SnoopGame — не для того, чтобы быть самым большим, а для того, чтобы быть самым надежным под давлением.Независимо от того, является ли это один проект или трехлетняя дорожная карта, наша работа проста: убедитесь, что ваши игроки испытывают то, что вы построили, а не то, что вы пропустили.