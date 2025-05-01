Процессы финансового учета и контроля становятся все более сложными и сложными с каждым годом.Долгое время прошло с момента подачи документов на бумагу и ручной бумажной обработки, вычислений в основных устройствах и ранних ERP-систем.Даже сегодняшние полностью облачные ERP-системы вряд ли достаточны для удовлетворения потребностей развивающихся бизнес-практик, конкурентных глобальных рынков и новых технологий ИИ и блокчейна.
Вызов интеграции
С более чем двадцатилетним опытом работы в SAP FICO, Парвен Сингх обнаружил, что большинство основных барьеров возникают в общем согласовании реестров и конвертации данных, тему, о которой он писал обширно, в том числе в
В течение двух десятилетий, помогая компаниям автоматизировать свои финансовые учетные и контрольные процессы, Сингх обнаружил, что компании часто видят высокий процент ошибок в финансовом согласовании, прежде чем мигрировать свои данные в интегрированную систему SAP FICO.
В одном из таких случаев Сингх обнаружил, что до миграции данных 15% всех финансовых операций компании содержали ошибки по примирению.
«Большинство этих ошибок потребовали значительного времени для обнаружения и исправления», — отмечает Сингх, «при этом они подрывали достоверность финансовых отчетов, производимых системой наследия».
How FICO Bottlenecks Cost CompaniesКак FICO Bottlenecks стоит компаниям
Эти неэффективности означали, что финансовые отчеты не всегда были доставлены вовремя, а часы персонала были потрачены на корректировку цифр на конец месяца. Помимо затрат на часы персонала и задержек в отчетности, высокий процент ошибок означал, что руководители не всегда могли быть уверены в точности своих финансовых данных. Это привело руководство высшего звена к вопросу о том, могут ли они принимать информированные решения.
Дополнительная скрытая стоимость неинтегрированной системы — это расходы на ИТ, необходимые для поддержания устаревших систем. Компания не может позволить системе, в которой находятся важные финансовые ресурсы, потерпеть крах, но с каждым годом стоимость поддержания системы растет.В одном случае Синг обнаружил, что полная четверть ИТ-бюджета компании была выделена на поддержание устаревших систем.В таких ситуациях стоимость устаревших систем снижает способность компании инвестировать в технологическую инфраструктуру и будущий рост.
Как SAP FICO делает разницу
Переход к автоматизированному решению FICO решает эти пробелы несколькими способами. во-первых, он упрощает финансовые операции — в частности, счета, подлежащие оплате, счета, подлежащие оплате, заработная плата и финансовая отчетность — так что бизнес может автоматизировать свои счета-фактуры, платежи и согласования. Это снижает стоимость как времени, так и человеческой ошибки. во-вторых, бизнес реализует экономию затрат за счет сокращения количества требуемых задач и количества отдельной бумажной работы и одобрения, необходимых.
В-третьих, подготовка более точных отчетов в режиме реального времени предоставляет исполнительной команде бизнес-интеллект, необходимый для действий.Это позволяет компании управлять денежными потоками, оценивать рентабельность и оптимизировать то, как она распределяет свои ресурсы.
В-пятых, автоматизированное решение FICO улучшает соответствие требованиям, в-четвертых, оно поддерживает бесперебойные глобальные операции, автоматизацию обмена валют, налоговую отчетность в различных юрисдикциях и консолидацию финансовой отчетности от географически распределенных дочерних фирм.
Необходимость в экспертизе
Такие ситуации оставляют компании в ловушке-22.нуженчтобы обновить свои системы и перейти к автоматизированному решению FICO, но они не обязательно знаютКакэффективно управлять этой интеграцией и миграцией данных.
Выбор правильного архитектора может быть решающим. В идеале, компания нуждается в SAP FICO или аналогичном профессионале с обширным опытом в области общего согласования реестров и решения проблем с конверсией данных.Parveen Singh Hoshiar Singh, с опытом в области финансов, казначейства и FP&A, управлял многими подобными интеграциями на протяжении многих лет и зарекомендовал себя как лидер в области финансовой автоматизации SAP.