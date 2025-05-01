



Процессы финансового учета и контроля становятся все более сложными и сложными с каждым годом.Долгое время прошло с момента подачи документов на бумагу и ручной бумажной обработки, вычислений в основных устройствах и ранних ERP-систем.Даже сегодняшние полностью облачные ERP-системы вряд ли достаточны для удовлетворения потребностей развивающихся бизнес-практик, конкурентных глобальных рынков и новых технологий ИИ и блокчейна. Парвен Сингх Хошиар Сингх В настоящее время компания помогает компаниям перейти от старых систем к SAP FICO для достижения новых уровней эффективности в своих финансовых процессах.

Вызов интеграции

С более чем двадцатилетним опытом работы в SAP FICO, Парвен Сингх обнаружил, что большинство основных барьеров возникают в общем согласовании реестров и конвертации данных, тему, о которой он писал обширно, в том числе в Эта статья .





В течение двух десятилетий, помогая компаниям автоматизировать свои финансовые учетные и контрольные процессы, Сингх обнаружил, что компании часто видят высокий процент ошибок в финансовом согласовании, прежде чем мигрировать свои данные в интегрированную систему SAP FICO.





В одном из таких случаев Сингх обнаружил, что до миграции данных 15% всех финансовых операций компании содержали ошибки по примирению.





«Большинство этих ошибок потребовали значительного времени для обнаружения и исправления», — отмечает Сингх, «при этом они подрывали достоверность финансовых отчетов, производимых системой наследия».

How FICO Bottlenecks Cost Companies

Эти неэффективности означали, что финансовые отчеты не всегда были доставлены вовремя, а часы персонала были потрачены на корректировку цифр на конец месяца. Помимо затрат на часы персонала и задержек в отчетности, высокий процент ошибок означал, что руководители не всегда могли быть уверены в точности своих финансовых данных. Это привело руководство высшего звена к вопросу о том, могут ли они принимать информированные решения.





Дополнительная скрытая стоимость неинтегрированной системы — это расходы на ИТ, необходимые для поддержания устаревших систем. Компания не может позволить системе, в которой находятся важные финансовые ресурсы, потерпеть крах, но с каждым годом стоимость поддержания системы растет.В одном случае Синг обнаружил, что полная четверть ИТ-бюджета компании была выделена на поддержание устаревших систем.В таких ситуациях стоимость устаревших систем снижает способность компании инвестировать в технологическую инфраструктуру и будущий рост.

Как SAP FICO делает разницу

Переход к автоматизированному решению FICO решает эти пробелы несколькими способами. во-первых, он упрощает финансовые операции — в частности, счета, подлежащие оплате, счета, подлежащие оплате, заработная плата и финансовая отчетность — так что бизнес может автоматизировать свои счета-фактуры, платежи и согласования. Это снижает стоимость как времени, так и человеческой ошибки. во-вторых, бизнес реализует экономию затрат за счет сокращения количества требуемых задач и количества отдельной бумажной работы и одобрения, необходимых.





В-третьих, подготовка более точных отчетов в режиме реального времени предоставляет исполнительной команде бизнес-интеллект, необходимый для действий.Это позволяет компании управлять денежными потоками, оценивать рентабельность и оптимизировать то, как она распределяет свои ресурсы.





В-пятых, автоматизированное решение FICO улучшает соответствие требованиям, в-четвертых, оно поддерживает бесперебойные глобальные операции, автоматизацию обмена валют, налоговую отчетность в различных юрисдикциях и консолидацию финансовой отчетности от географически распределенных дочерних фирм.

Необходимость в экспертизе

Такие ситуации оставляют компании в ловушке-22.нуженчтобы обновить свои системы и перейти к автоматизированному решению FICO, но они не обязательно знаютКакэффективно управлять этой интеграцией и миграцией данных.





Выбор правильного архитектора может быть решающим. В идеале, компания нуждается в SAP FICO или аналогичном профессионале с обширным опытом в области общего согласования реестров и решения проблем с конверсией данных.Parveen Singh Hoshiar Singh, с опытом в области финансов, казначейства и FP&A, управлял многими подобными интеграциями на протяжении многих лет и зарекомендовал себя как лидер в области финансовой автоматизации SAP.